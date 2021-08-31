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Відпустка під пальмами: тури в популярні екзотичні країни стануть дешевшими в новому сезоні

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Вівторок 31 серпня 2021 13:15
Відпустка під пальмами: тури в популярні екзотичні країни стануть дешевшими в новому сезоні Фото: Пляж у Домінікані (unsplash.com/antonella vilardo)
Автор: Ольга Маджумдар

Туроператори запускають прямі рейси в Мексику і Домінікану

Популярні країни для екзотичного відпочинку взимку знову стануть доступними для українців у новому сезоні. У Мексику і Домінікану запускаються прямі чартерні рейси в грудні.

Попит на ці далекі екзотичні країни виріс на тлі закритих кордонів через пандемію і завдяки прямим перельотам з України, відзначають експерти туристичного ринку.

А оскільки туроператори запустять паралельні чартерні програми, тури значно здешевляться, що дозволить залучити більше туристів, пише профільне видання "Майстер туру".

Як можна буде полетіти на екзотичні курорти

Далекомагістральні чартерні програми вже заявили два великих українських туроператора - в Канкун (Мексика) і Ла-Роману (Домінікана). Перші рейси відбудуться в грудні.

Відпустка під пальмами: тури в популярні екзотичні країни стануть дешевшими в новому сезоніФото: Курорт Канкун в Мексиці (unsplash.com/gerson repreza)

Прямі перельоти без дозаправок здійснюватимуться на крилах МАУ (борт Boeing 777-300) на замовлення туроператора "Компас". Перший рейс в Канкун стартує 28 грудня. Полетіти можна буде раз на 10 днів – ланцюжок запланований до 22 березня, повідомляє видання.

В Ла-Роману можна буде полетіти з 7 грудня, друга частота додасться 30 числа. Рейси в Домінікану заплановані не тільки на зиму, але і до кінця травня.

Також чартерні рейси в Канкун планує запускати туроператор "Anex Tour Ukraine". На сайті компанії вказується, що літак авіакомпанії "Azur Air Ukraine" Boeing 777-300 буде літати в Мексику з 25 грудня двічі на тиждень – по середах і суботах. Завершити польотну програму планується в кінці березня.

Відпустка під пальмами: тури в популярні екзотичні країни стануть дешевшими в новому сезоніФото: Вид на пляж в Домінікані (unsplash.com/michelen studios)

У Домінікану чартерні рейси цієї компанії доступні всю осінь з частотою двічі на тиждень (середа і субота). У грудні в Ла-Роману, згідно з розкладом рейсів на сайті компанії, додадуться вильоти у вівторок і п'ятницю.

Пакетні тури вже доступні для бронювання, а ціни і готелі можна подивитися онлайн. Ціни на путівки в Мексику без харчування перед новим роком - від 99 тис. гривень за двох, в Домінікану – від 61 тис.грн.

"Туристи запитують прорахунки готелів"

Домініканський напрямок вже давно "обкатаний" туроператорами, чартерні в Ла-Роману і Пунта-Кану в минулому році добре заповнювалися туристами, зазначив директор великого туроператора "Аполло-тур" Андрій Демура.

"Перспективи цього напрямку - позитивні. Також популярною може стати і Мексика завдяки прямому рейсу і простим правилам в'їзду. Там багато готелів працюють за системою "все включено", - сказав виданню експерт.

Активний туристичний сезон в Мексиці і Домінікані починається з жовтня, коли знижується спека, розповідала раніше в коментарі РБК-Україна Гульнара Мамедова, директор туристичної компанії "Tour planet".

"Туристи дуже чекають початку сезону і готові летіти прямими рейсами. Чартерні рейси запускаються під активний сезон. Навіть в ті країни, де поки немає доступних чартерів, туристи активно запитують прорахунки готелів", - розповіла керівник турагентства.

Відпустка під пальмами: тури в популярні екзотичні країни стануть дешевшими в новому сезоніФото: Готель у Мексиці (unsplash.com/aman)

У вересні на тури за екзотичними напрямках діють ціни раннього бронювання і можна придбати тур дешевше. Більш доступним за ціною, з досвіду минулого сезону, був відпочинок в Домінікані - в середньому, близько 3 тисяч доларів за тиждень удвох, зазначила фахівець.

"На більш далеку відстань доводиться летіти в Мексику - ціни в минулому сезоні були трохи вищі, ніж в Домінікані", - уточнила вона.

Нагадаємо, ми писали про кращі країни для комфортного пляжного відпочинку у вересні.

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