Отменить карантин: в Таиланде сделали заявление о правилах въезда туристов

Фото: Отель в Таиланде (booking.com)

Украинцы уже могут планировать отпуск в Таиланде

Таиланд открылся для туристов совсем недавно - в конце 2020 года. В популярной курортной стране только начинают восстанавливать сферу туризма, пострадавшую во время пандемии COVID.

В прошлом году количество иностранных туристов в стране сократилось до 6,8 миллиона, в то время как в 2019 году их количество составило 40 миллионов. Чтобы дать толчок отрасли туризма, гостиничные операторы Таиланда требуют от правительства отмены карантина для иностранцев, которые уже прошли вакцинацию от COVID. Об этом сообщает Financial Times.

"Надо разрешить путешествия без карантина"

Представители двух ведущих гостиничных ассоциаций Таиланда заявили изданию, что поддерживают отмену обязательного 14-дневного карантина для иностранцев, которые могут доказать, что прошли вакцинацию.

"Мы должны очень быстро разрешить людям, прошедшим вакцинацию, путешествовать без карантина. Огромное количество людей не приедут в Таиланд или в другие страны, где установлен карантин, потому что все это занимает слишком много времени", - сказал Уильям Хайнеке, глава крупнейшей группы отелей Таиланда.

Туризм - вторая по величине отрасль экономики Таиланда, на которую приходится примерно пятая часть валового внутреннего продукта страны, пишет Financial Times.

В стране закрыли границы для большинства иностранных туристов в марте прошлого года и ввели строгие требования относительно тестирования и карантина.

Фото: В Таиланде все туристы должны пройти 14-дневный карантин (booking.com)

Как пострадал туризм в стране из-за пандемии

"Нынешние карантинные ограничения наносят вред отрасли и оказывают огромное негативное влияние на экономику Таиланда. Иностранцы составляют около 70% туристов в стране, а сам туризм приносит около 22% ВВП. Поэтому нужно как можно скорее открыть границы для вакцинированных путешественников", - сказал Суфаджи Сутумпун, исполнительный директор другой группы отелей.

В управлении по туризму Таиланда сказали, что предложение отельеров отправили правительству страны и отметили, что это "хороший знак".

Таиланд перенес пандемию лучше, чем большинство других стран, пишут в Financial Times. Официально в стране зарегистрировали всего 13 000 случаев заболевания и 71 смерти. Однако, по данным Всемирного банка, в прошлом году ВВП страны сократился на 6,5%.

В последнее время правительство Таиланда все чаще критикуют за медленные темпы развертывания вакцинации против COVID, уточняют в издании. В то же время, по словам представителей сферы здравоохранения страны, вакцина фирмы AstraZeneca будет доступна в Таиланде с середины года. Импорт вакцин китайской Sinovac ожидается к февралю.

Какие условия въезда в Таиланд сегодня

Недавно стало известно, что на курортах страны можно будет провести не только короткий отпуск, но и остаться на несколько месяцев.

В Туристическом управлении Таиланда (TAT) сообщили РБК-Украина, что страна открылась для украинских туристов с несколькими вариантами въезда - в зависимости от планируемой длительности пребывания на территории государства.

Фото: Таиланд начинает принимать и украинских туристов (booking.com)

"Таиланд полностью готов к приему иностранных гостей. Разнообразные визовые опции и членство в Elite Card предоставляют отличную возможность для украинцев, в частности, для профессионалов, занятых удаленной работой, и членов их семей провести самые холодные месяцы года в солнечном Таиланде, одном из самых безопасных мест в мире относительно пандемии COVID-19", - сообщила Ваджанан Сильпаворнвиват, директор представительства TAT в Восточной Европе.

Сегодня по прибытии в аэропорт Таиланда все туристы должны пройти 14-дневный альтернативный государственный карантин (ASQ) в утвержденных правительством местах. Сейчас таких мест – более сотни: в Бангкоке и других провинциях, включая популярные пляжные курорты, такие как Пхукет, Самуи и Паттайя.

После прохождения карантина необходимо будет сдать ПЦР-тест. Если он негативный, то турист может свободно посещать все места в стране.

Предлагаем узнать подробнее о том, какие условия въезда в Таиланд установлены для украинцев.

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