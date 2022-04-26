Отменить все брони. Отели призывают не принимать туристов от компаний из России

Туроператор TUI требует у турецких отелей отменить заселение туристов, ссылаясь на санкции против России.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Turizm Gazetesi.

Письмо отправила компания Tantur - принимающий партнер TUI. Ссылаясь на санкции против России, компания попросила отели, с которыми работает, отменить бронирование туроператоров, которые принадлежат россиянам.

Требование касается сотрудничества с туроператорами из балтийских стран: TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita. Подписал письмо финансовый управляющий Tantur Джезми Озкан.

"Цель этого письма - сообщить вам, что все операции компании Tantur в Турции для TI Travel LLC, TI Baltics SIA ve Borublita Holdings Limited приостановлены. Сообщаем о приостановке новых запросов на бронирования по любой операции, связанной с TI Travel LLC, действие контракта, подписанного между вашим отелем и компанией Tantur в отношении TI Baltics SIA и Borublita, было приостановлено согласно 9-ой статье контракта", - написано в уведомлении.

Отмечается, что положение будет действовать до 31 мая, потом каждый месяц будет появляться информация по аннуляциям на следующий период.

Фото: Побережье в Анталии (unsplash.com/dima-pima)

Между тем, российское подразделение компании TUI в Турции Tantur уже закрыто, сотрудники уволены, а их компьютеры заблокированы.

В профильных СМИ объясняют ситуацию тем, что хоть прибалтийские туроператоры и зарегистрированы в ЕС, в число их собственников входят россияне. Также вероятно, что в TUI пытаются вынудить акционера Алексея Мордашова, против которого введены санкции, продать свою часть акций в компании.

Напомним, ведущий российский туроператор перешел в руки украинца.

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