Отмена рейсов и запрет полетов. Как авиакомпании реагируют на эскалацию: главное

Отмены рейсов крупных мировых авиакомпаний из-за опасений вторжения России начались 12 февраля с прекращения полетов в Украину рейсов KLM и Norwegian. Через неделю список отказавшихся временно летать в нашу страну, пополнился еще несколькими компаниями - SAS, Norwegian, Lufthansa, Austrian Airlines и Swiss Airlines.

TRAVEL РБК-Украина собрало актуальную информацию о том, какие авиакомпании отменяют рейсы в Украину и приняли решение временно не заходить в наше воздушное пространство. Подборка регулярно обновляется.

KLM: отменила рейсы и не заходит в воздушное пространство Украины

Нидерландская компания прекратила полеты в Украину с субботы, 12 февраля. Заявляя об отмене рейсов, в компании также заявили, что полеты бортов этой компании над воздушным пространством Украины также будут прекращены.

Фото: Компания KLM пока не объявляла о сроках возобновления рейсов в Украину (wikipedia.org)

Возможные сроки восстановления полетов: пока не называются.

Norwegian: прямых рейсов в Украину не было, но в небо страны заходить не будут

Вслед за KLM авиакомпания Norwegian 15 февраля тоже приостановила полеты над Украиной. Их не будут выполнять "до следующего распоряжения".

"Безопасность всегда на первом месте", – подчеркнул директор по коммуникациям компании Эсбен Туман.

Прямые авиамаршруты у Norwegian Air Shuttle в Украину отсутствуют. Однако самолеты компании иногда совершают полеты над западом страны по пути на Кипр и в Турцию.

Возможные сроки восстановления полетов: не называются.

Lufthansa: приостановила рейсы в Киев, но полеты из Львова проходят по расписанию

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила все полеты в столицу Украины с 21 до 28 февраля. При этом самолеты компании продолжают летать во Львов и со Львова в обычном режиме.

После отмены рейсов в Киев и из Киева в украинской компании МАУ увеличили количество воздушных судов и начали продажу билетов из столицы Украины в Мюнхен и Женеву "для обеспечения авиасообщения, которое временно не может выполнять Lufthansa Group".

Возможные сроки восстановления полетов: после 28 февраля.

Austrian Airlines: остановила полеты в Киев и Одессу, но оставила рейсы во Львов

Австрийская компания заявила о приостановке перелетов в Украину с 20 февраля до конца месяца.

Austrian выполняет рейсы из Вены во Львов, Одессу и Киев. В пресс-службе компании сообщили, что прекращают летать в Одессу и Киев. Полеты во Львов и обратно будут проходить согласно расписанию (три раза в неделю).

Возможные сроки восстановления полетов: после 28 февраля.

Swiss Airlines: прекратила полеты по единственному маршруту и не будет использовать небо Украины для транзита

Швейцарская авиакомпания Swiss Airlines начиная с 21 февраля приостановила полеты по своему единственному маршруту в Украину "Киев-Цюрих".

В Swiss Airlines заявили, что также не будут использовать в этот период воздушное пространство Украины для транзитных полетов.

Возможные сроки восстановления полетов: после 28 февраля.

Фото: Скандинавские авиалинии прекратили полеты над Украиной по крайней мере до 27 февраля (wikimedia.org)

SAS: отменили рейс из Киева в Осло и не будут заходить в украинское небо

Авиакомпания SAS ("Скандинавские авиалинии") заявила о прекращении полетов над воздушным пространством Украины и отмене рейсов с 20 до 27 февраля. Самолеты компании пока не будут летать по маршруту “Киев-Осло” - ранее рейс осуществлялся каждый вторник.

Возможные сроки восстановления полетов: после 27 февраля.

Тем временем рейсы украинских авиакомпаний проходят согласно расписанию.

Отмена рейсов в Украину иностранными перевозчиками вызвана информационным обострением. Реальных угроз нет, а рейсы будут замешены украинскими авиакомпаниями, заявил 21 февраля министр инфраструктуры Александр Кубраков во время брифинга в Киеве.

"Нынешнее отмены рейсов рядом иностранных авиакомпаний продиктованы исключительно информационным обострением ситуации, а не реальными изменениями по безопасности полетов", — сказал он.

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