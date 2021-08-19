Отели забронированы на 100%: туристический бум на курортах Турции продолжится в сентябре

Популярные курорты на Средиземноморском побережье Турции продолжают заполнять десятки тысяч туристов ежедневно – только в первой половине августа в аэропорт Анталии прилетел миллион пассажиров, сообщает издание Turizm Gunlugu.

С начала года самолетами в Анталию прилетели 4 млн 351 тыс. 879 пассажиров. Такие данные приводит управление культуры и туризма провинции. В минувшем году за аналогичный период зафиксировали в 4 раза меньше туристов.

При этом август оказался рекордным - с 1 по 15 августа число авиапассажиров, прибывших в Анталию, составило 957 197 человек. За 15 дней августа в 2021 году в Анталию прибывало в среднем 64 тысячи туристов ежедневно. В аналогичный период в 2020 году турпоток был в 3 раза меньше.

Какая ситуация с отелями на курортах и сколько времени продлится пляжный сезон – в материале.

В Анталии и Бодруме отели забронированы полностью

Турецкие отели на морских курортах забронированы на 80% на сентябрь, сообщает издание Sabah. При этом отельеры ожидают, что спрос сохранится в октябре, а сезон продлится до середины ноября. В пользу таких прогнозов говорит тенденция возросшего бронирования на первый месяц осени за последние 20 дней.

Фото: Туристы на пляже Анталии (unsplash.com/engin akyurt)

"Бронирование на сентябрь хорошее. За исключением региона Мармарис и Стамбула, заполняемость на таких побережьях, как Анталия, Бодрум и Чешме составляет 100%", - сообщил Сурури Чорабатир, президент Турецкой федерации отельеров (TUROFED).

Согласно прогнозам, если ситуация с COVID не ухудшится, сезон завершится примерно в середине ноября.

"В этот период поток из Украины, Германии и Польши, особенно из России, будет продолжаться", - отметил специалист.

Фото: Большинство туристов в Турции - из Германии, России и Украины (unsplash.com/gulin esen)

"В ноябре может быть сюрприз – жара и высокий спрос"

Места в отелях в сентябре немного освободятся благодаря тому, что снизится доля внутренних туристов на 10% с началом учебного года в школах Турции. Об этом рассказал генеральный директор сети отелей Корхан Алшан.

"Спрос со стороны Германии, России, Украины и Польши в этот период достаточно высок. Наша заполняемость в сентябре - 90 процентов. Мы ожидаем, что в октябре мы будем заполнены на 80 процентов, даже если спрос немного снизится", - отметил отельер.

При этом он добавил: в ноябре может быть "сюрприз" - спрос может оказаться лучше, чем мы ожидали.

"Уровень вакцинации в странах растет день ото дня. Похоже, что и в ноябре погода становится жаркой. У нас может быть хороший ноябрь, в зависимости от вакцинации и температуры воздуха", - объяснил он позитивный настрой на туристическом рынке в Турции.

Фото: Спрос может сохраниться благодаря жаркой погоде (unsplash.com/carlos lindner)

К слову, многие туристы предпочитают отдыхать на Анталийском побережье в ноябре – погода сравнима с сентябрьской в Украине в "бархатный сезон". Днем температура бывает 18-26 градусов, ночью – около 14-18. Большинство дней солнечные – можно загорать и даже купаться в море. Бывают дожди и шторм. В ноябре пятизвездочные гостиницы часто делают скидки – по цене 3* можно поселиться в отель с подогреваемым бассейном.

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