Визы и туристическая полиция. У украинки возникли сложности в аэропорту Египта: что известно

Куда обращаться в случаях, когда истек срок визы, пока турист находится за рубежом

Украинка столкнулась с неприятной ситуацией после пребывания в Египте. Она возвращалась в Киев на чартере, однако в аэропорту ее отказались пустить на рейс. При этом заявили, что она нарушила правила пребывания в стране. Об этом сообщило профильное издание "Турпрофи".

Как пояснил сайту одесский турагент, услугами которого воспользовалась женщина для покупки авиабилета домой, она находилась в Хургаде легально менее двух месяцев, виза у нее есть. По словам турагента, украинка прилетела в Египет на чартере компании МАУ и назад тоже собиралась вернуться на рейсе той же авиакомпании.

Позже в пресс-службе авиакомпании МАУ ответили на запрос издания касаемо ситуации с туристкой, которую не пустили на борт.

"Согласно информации от службы аэропорта Хургады, пассажирка превысила допустимый срок пребывания в Египте. У нее запросили дополнительные документы и не допустили на рейс. Внимание клиента также обратили на то, что ответственность за корректность документов для путешествия несет пассажир. Она попросила подтверждающий данные ограничения норматив — мы запросили ссылку на актуальные предписания Египта и по готовности перешлем ее клиентке", — отметили в пресс-службе компании.

Фото: Аэропорт Хургады (wikipedia.org)

Там также обратили внимание на то, что билеты на чартеры переоформить возможности нет. При этом пассажир может обратиться в агентство, где покупал билет, и уточнить детали по поводу его возврата.

"Возможно, агент сумеет помочь оформить новый билет за счет неиспользованного", — предположили в МАУ.

С другой стороны, турагент, который стал на сторону туристки, сообщил: украинка все же официально продлевала визу, которую ей выдали в аэропорту. По мнению агента, дело явно не может быть в нарушении визового режима:

"У туристической полиции, которую женщина вызвала в аэропорт, не было к визе ни малейших претензий. Наш консул также подтвердил, что никаких нарушений со стороны туристки нет", — обращает внимание турагент.

Отметим, в Египте действует так называемая туристическая полиция - правоохранители могут прибывать на место инцидентов, когда об этом просят иностранцы.

Визы в Египет: что нужно знать туристам

Стандартная туристическая виза дает право пребывания на территории Египта сроком до одного месяца, напоминает изданию Собственник турагентства "Куда угодно" Юлия Федосьева.

"В случае если срок нахождения на территории Египта превышает 1 месяц, но не более чем на 3 месяца, турист будет обязан оплатить штраф в размере 1053 египетских фунтов. И эта сумма будет увеличиваться на 500 египетских фунтов каждые последующие 3 месяца", — поясняет она.

Но самое главное - в соответствии с египетским законодательством лица, пребывающие на территории Египта более 30 дней, не имеют права вылетать на чартерных рейсах из аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха, говорит специалист:

"Туристы, просрочившие визу, могут вылететь только из Каира на регулярном рейсе, предварительно оплатив штраф".

Фото: Узнать все правила въезда и пребывания в стране нужно заранее до поездки, настаивают турагенты (unsplash.com/youhana-nassif)

Но представитель одной из туркомпаний отметил изданию, что не раз вылетал домой из Хургады и из Шарма после пребывания на курортах более полутора месяцев: "Все знают, что это возможно, но почему-то на разных сайтах пишут, что нет", — сказал он.

Многие специалисты все же сошлись во мнении, что в данном случае дело было не так в визе, как в том, что рейс был чартерным.

Что делать, если закончился срок действия визы

Как поступить туристу (если не брать в учет ситуацию с чартером), если у него во время его пребывания за рубежом вышел срок действия визы?

Здесь ситуация зависит от страны пребывания - иногда придется просто оплатить штраф, а в некоторых случаях превышение срока пребывания сверх разрешенного может закончиться депортацией и запретом въезда, поясняет РБК-Украина адвокат Назар Черный.

"Если такое превышение произошло не по вине лица, вследствие возникновения непреодолимых обстоятельств, стоит запастись документальными подтверждениями этого (например, справкой о пребывании в больнице, об отмене рейса, и так далее). Это поможет упростить общение с пограничниками и, возможно, избежать применения санкций, поскольку окончательное решение всегда за ними", — поясняет специалист.

Например, законодательство ЕС позволяет продлить срок пребывания на территории государств-членов в форсмажорных обстоятельствах, или обусловленных обоснованной необходимостью. Соответствующее решение принимает уполномоченный орган каждого государства-члена ЕС, отмечает Назар Черный.

"Если же ситуация выходит за пределы контроля, следует обратиться в дипломатическое представительство Украины в стране пребывания и сообщить о ситуации. На всякий случай контактные данные представительства следует записать заранее, чтобы к ним был доступ, даже если будут потеряны или недоступны устройства связи", — обращает внимание адвокат.

Отметим, ранее туристов предупредили о скрытых доплатах при покупке туров за границу.

Также сообщалось, что отели Египта стали закрывать после тайных проверок