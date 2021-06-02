"Отели и рестораны уже открыты": когда украинцы смогут отдыхать в Словении

Туризм в европейских странах постепенно восстанавливается к началу летнего сезона, а некоторые государства ЕС даже открыли свои границы для украинских путешественников. В Словении также постепенно начали открываться отели, а туристические компании рассылают предложения по отдыху в стране.

30 мая в Словении обновили условия для въезда туристов. Украина по-прежнему остается в списке стран, для которых отменен карантин.

Словения официально открыта для туризма, сообщает профильное издание Travel Pulse. Эта страна в числе первых в мире получила отметку WTTC "Safe Travels".

Кроме того, Словения также ввела систему "Выздоравливающий, вакцинированный, отрицательный тест" (RVT), которая позволила предприятиям страны медленно возобновить работу, включая туристическую индустрию. Отелям еще с конца апреля разрешили открывать для туристов до 30 номеров.

Какие правила въезда в Словению

Путешественники, въезжающие в Словению из "зеленых стран", не имеют никаких ограничений.

Граждане "красных стран" могут въехать при наличии отрицательного результата на COVID-19, были вакцинированы, или если предоставят доказательство выздоровления от коронавируса - тест не старше 10 дней, или справка о выздоровлении от COVID, если с момента появления симптомов прошло не более шести месяцев.

Фото: Архитектура города Блед (pixabay.com)

По последним данным от 30 мая, украинцам разрешен въезд по правилам для прибывающих из стран красного списка. При въезде необходимо предъявить:

- отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов до пересечения границы;

- позитивный результат ПЦР-теста со сроком давности от 10 дней до 6 месяцев;

- сертификат о вакцинации от COVID-19, после ее завершения не ранее чем 14-21 дней (в зависимости от препарата).

При этом въезжать в Словению украинцам можно по-прежнему только со "срочной" целью (посещение близких родственников, например), но не с туристической.

Пассажиры из третьих стран, которые находятся в "красном списке", должны доказать необходимость их поездки в Словению при въезде или на любом пункте полицейском контроля, когда они уже находятся в стране.

"Поскольку туристические поездки не рекомендуются и из-за того, что туристическая инфраструктура все еще закрыта, мы просим пассажиров хорошо подумать перед поездкой в Словению. Посещение друзей или не ближайших родственников, любые спортивные мероприятия, осмотр достопримечательностей и подобное считаются туристическим путешествием", — говорится в приложении полиции для туристов Enter Slovenia.

Фото: Достопримечательности Словении (pixabay.com)

"Есть надежда на этот сезон"

Знатоки и любители туризма в Словении заметно оживились в последнее время, говорят РБК-Украина эксперты туристического рынка.

"Я регулярно получаю звонки и письма с запросом – когда же можно отдохнуть в любимой стране? Связано это с тем, что отели популярных словенских курортов активно рассылают новости об открытии и свои ценовые предложения. Но, к сожалению, это снова больше относится к туристам из Европы, и непосредственно к самим словенцам", — рассказывает в комментарии изданию Александра Булава, руководитель словенского отдела туроператора "Go Slovenia".

Гостей из Украины в Словении официально принимать пока не готовы, отмечает она. Ситуация в стране действительно более-менее стабильна, небольшие отели открыты, рестораны и бары принимают посетителей, но с определенными ограничениями.

"Например, на террасе можно свободно отдохнуть, а вот расположиться в помещении только при наличии справки о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста", — рассказывает она.

В условиях пандемии преимущество расположения Словении стало скорее недостатком: соседство с европейскими странами существенно ограничивает правительство страны в маневрах для возможностей приема туристов, говорит специалист.

Она добавляет, что регулярно общается с партнерами из Словении. По их словам, есть надежда, что граница в этом сезоне откроется и для украинских туристов. Но въезд могут разрешить при условии наличия документов, подтверждающих вакцинацию или отрицательный тест, или наличие антител. Опять же, все эти документы имеют свои сроки актуальности.

"Пока нет точных прогнозов по открытию страны. Но это значит, что правительство Словении заботится о своих гражданах, а также о туристах. А пока ждем скорейшего и безопасного возобновления путешествий в Словению, где вкусное вино, бирюзовое море и самые красивые озера", — говорит Александра Булава.

Фото: Популярное у туристов озеро Блед (pixabay.com)

Отдых в Словении считается более эксклюзивным и индивидуальным, но не массовым, рассказал РБК-Украина директор туристической компании "Аполло-тур" Андрей Демура.

"В структуре продаж это направление традиционно не так популярно, как другие курортные страны. Но, в то же время, Словения - прекрасная страна, в которую можно ехать за спокойным, размеренным отдыхом, спа-услугами. Там прекрасные живописные озера", — отметил он.

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