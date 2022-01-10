Отели на май и июнь заполнены. В Турции готовятся к всплеску туризма в 2022 году

В Турции готовятся к курортному сезону этого года и обнаружили, что гостиницы на май и июнь 2022-го уже заполнены, пишет Turizmnews.com. В частности, из-за высокого спроса Анатолийский дипломатический форум в этом году пройдет раньше – 11-13 марта.

"Мы смотрим на бронирование на год, отели на период май-июнь, и они уже заполнены", – сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

По словам главы ведомства, несмотря на пандемию, в 2021 году Турцию посетили 29 миллионов туристов.

Он считает, что такого результата удалось добиться благодаря внедрению программы сертификации безопасного туризма зазначили Safe Tourism. Согласно этой системе, заведения размещения и рестораны по всей Турции должны соответствовать определенным требованиям и протоколам COVID, прежде чем им предоставят разрешение на работу и прием туристов.

Фото: В Турции бронирование на год, отели на период май-июнь уже заполнены (unsplash.com/nihat-sinan-erul)

"Это стало примером для многих стран. Сертификация и проверка были очень важными. Мы внимательно следили за соблюдением правила и завершили 2021 год с 29 миллионами туристов и 24 миллиардами доходов от туризма", – отметил министр.

По его словам, в рамках этой программы Турция даже превзошла другие страны-лидеры в сфере туризма.

"В 2019 году мы достигли нашей цели в 51 миллион, затем – в 70 миллионов туристов", – сказал он.

Напомним, ранее мы писали, сколько украинцев побывало в Анталии за прошлый год.