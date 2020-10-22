"Опасения заболеть": спрос на зарубежный отпуск в конце октября резко снизился

Фото: Отдых в Египте (pixabay.com)

В туркомпаниях заявляют о падении спроса на путевки в Египет

Египет - одно из самых популярных направлений для отдыха украинцев за рубежом. Но примерно с середины октября начал снижаться спрос на туры в эту страну. Такое мнение высказывают в комментариях профильному изданию Turprofi украинские туроператоры.

Почему спрос на путевки в Египет снижается

Есть несколько причин, почему туристы реже стали ездить за границу во второй половине октября, говорят в туркомпаниях.

Гендиректор сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик считает, что спрос на туры в Египет снизился в полтора-два раза, и падение все еще продолжается. По его мнению, главная причина падения спроса - заканчивается сезон в Турции, а Египет "полноценно так и не начался", ведь туристы не успели переориентироваться на это направление. Тем не менее, те туристы, которые хотят отдохнуть, и дальше бронируют путевки, отмечает он.

"Возможно, спрос восстановится после выборов: люди проголосуют и полетят. Хотя не последнюю роль в падении играют и опасения заболеть. У каждого свои страхи", - добавляет гендиректор "Поехали с нами".

Тем временем член правления туроператора Travel Professional Group Елена Бойко считает, что падение спроса связано с ростом заболеваемости COVID-19.

"Из-за этого просели продажи по всем направлениям в принципе", - говорит она.

Фото: Спрос на туры в Египет упал в полтора-два раза - туроператоры (pixabay.com)

Елена Бойко напоминает, что многие страны стали заявлять о второй волне пандемии, и в Украине, как и в других государствах, растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. По ее словам, люди чувствуют себя неуверенно, поэтому отказываются от поездок.

Когда спрос восстановится

В комментарии РБК-Украина директор туристической компании "Аполло-тур" Андрей Демура говорит, что слышал оценки коллег о снижении спроса в Египет в конце октября, но среди его клиентов спрос не особенно изменился.

"У нас - без изменений. Спрос - "стабильно средний", - отмечает он.

Снижается не так спрос (ведь Египет актуален среди наших туристов и далее), как бронировки на определенное время, и не только по Египту, говорит РБК-Украина Алла Глыва, туристический эксперт и руководитель турагентства "TURBAR". Сейчас немало туристов находятся в ожидании выборов, объясняет она.

"Почему эти туризм и выборы так связаны? Мы ведь видим много тех, кто хоть как-либо "подвязан" к самим выборам - или своим участием, или организацией, или задействован в этом процесс другими способами. И совсем не секрет, что у многих большое количество знакомых или друзей, в том числе и клиентов турфирм, баллотируется. Поэтому мы видим, что большая часть туристов хочет бронировать путевки, но уже после выборов", - говорит Алла Глыва.

Фото: Спрос скоро вернется к былым объемам, говорят в туркомпаниях (booking.com)

Во-вторых, туристы опасаются, не закроют ли воздушное пространство, отмечает руководитель турагентства "TURBAR". Кроме того, кто-то болеет, но после выздоровления тоже намерен ехать в отпуск, добавляет она.

"Если подвести итог, то я бы не сказала, что упал именно спрос. Скорее поутихли потоково бронировки, ведь всем нужна определенность как в вопросах выборов, так и в ситуации с карантинными ограничениями. Думаю, если после выборов все будет хотя бы так же, как есть сейчас, то спрос вырастет и перерастет в бронировки", - говорит Алла Глыва.

К тому же, всегда актуальна страховка от невыезда: она позволяет компенсировать затраты на путевку при возникновении внезапных обстоятельств, добавляет эксперт рынка.

"Схема работы с такой страховкой уже хорошо отработана. Ну а отпуск и моральная перезагрузка всегда нужны, тем более в таком прессинге, который происходит сейчас вокруг всех нас", - поясняет она.

Напомним, ранее сообщалось, где можно отдохнуть в Турции осенью и зимой после окончания пляжного сезона.

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