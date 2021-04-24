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Без компенсации: когда не стоит рассчитывать, что деньги за тур вернут

Новина українською → Суббота 24 апреля 2021 14:15
Без компенсации: когда не стоит рассчитывать, что деньги за тур вернут Фото: Туристы в путешествии за границей (pixabay.com)
Автор: Павел Богомазов

Какова ответственность туриста по договору на туристическое обслуживание

Во время планирования путешествий немало туристов привыкли к тому, что за многие тонкости поездки ответственность несет туроператор или та компания, у которой путешественники приобрели тур.

Таким образом, например, удается либо получить компенсацию за отмененную поездку или же перенести даты поездки. Но в каких случаях клиент сам несет ответственность из-за обстоятельств, которые возникли вокруг туристической поездки? Когда компания может не вернуть средства за путешествие? Давайте разберемся в этом поподробнее.

К договору на туристическое обслуживание применяются общие положения Гражданского кодекса Украины. Взаимные права и обязанности есть как у туроператора, так и туриста. И ответственность при этом у каждого своя.

Без компенсации: когда не стоит рассчитывать, что деньги за тур вернут

Фото: При покупке тура взаимные права и обязанности есть как у туроператора, так и туриста (pixabay.com)

Обычно туроператоры в договорах на туристическое обслуживание отмечают пункт, что турист имеет негативные последствия и ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора на туристическое обслуживание по вине туриста (статья 20 Закона Украины "О туризме").

Что же в таком случае означает вина туриста?

Это понятие не содержится в законодательстве, а определяется в туристическом договоре. Например, стандартные пункты в договорах с туроператорами могут содержать следующие пункты:

- "туроператор не несет ответственности, если решением властей или соответствующих лиц туристу отказано в возможности въезда или выезда вследствие нарушения правопорядка или других причин, или если вследствие любых других причин, независимых от туроператора, турист не воспользовался турпродуктом";

- туроператор не несет ответственности за отказ посольства иностранного государства в выдаче виз туристу по маршруту туристического продукта;

- в случае невыезда туриста вследствие неправильного оформления паспортных, визовых и других документов, туроператор ответственности не несет, за исключением случаев, когда туроператор взял на себя обязанность по оформлению таких документов".

Без компенсации: когда не стоит рассчитывать, что деньги за тур вернут

Фото: Когда туроператор может не вернуть клиенту средства за приобретенный тур? (pixabay.com)

То есть, во всех случаях, независимых от туроператора (невыезд из страны, непредоставление отпуска, неправильное оформление документов) туроператор снимает с себя ответственность и освобождается от выполнения обязательств по договору.

Это означает, что если поездка сорвалась полностью по вашей вине, то рассчитывать на компенсацию или альтернативный тур от оператора не стоит (если это прямо не установлено Договором).

Распространенными случаями ответственности туриста являются штрафы в случае несвоевременной уплаты по договору. Такие штрафы могут быть в виде фиксированной суммы, в процентах от стоимости тура, в виде пени за каждый день просрочки, перерасчет по высшему курсу на день фактической оплаты и тому подобное.

И такие штрафы - не только жажда заработка, а необходимость. Поскольку за средства, уплачиваемые туристом, туроператоры осуществляют покупку билетов, бронирование гостиниц. Поэтому задержка оплаты со стороны туриста может повлечь невозможность выполнения туроператором своих обязанностей. В таком случае турист может рассчитывать на частичную компенсацию неоказанных услуг.

И напоследок подчеркиваем, что стоит не полениться и уделить 20 минут прочтению договора, чтобы понимать все риски, связанные с туристическим обслуживанием.

Напомним, ранее мы писали, какие документы необходимы для путешествия за границу с ребенком.

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