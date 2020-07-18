Волшебные пейзажи: лучшие пляжи Украины, где всегда мало туристов

Фото: Дикие пляжи Украины - Коса Бердянск (предоставлено спикером)

"Дикие" места отдыха по версии известной телеведущей

Во время летнего отдыха все более актуальным становится вопрос отдыха на пляжах. Часто украинцы стремятся выбрать для отпуска безлюдные пляжи, где совсем не встретить других туристов.

Украинская телеведущая и журналист Валерия Микульская активно путешествует по Украине и за рубежом. Она ведет свой проект о путешествиях "Україна вражає" и тревел-блог "Tour De Ukraine" на You Tube.

По просьбе РБК-Украина Валерия делится советами о том, какие безлюдные пляжи посетить в Украине во время отпуска и объясняет, чем эти места могут быть интересны туристу.

Далее - прямая речь Валерии.

Фото: Телеведущая и тревел-блогер Валерия Микульская (предоставлено спикером)

Пляжный сезон сейчас в самом разгаре! Самое время отключить телефон и буквально окунуться в отдых. Уверена, что в этом сезоне каждый найдет свой безлюдный райский уголок Украины. Сохраняйте дикий пляжный маршрут от Tour De Ukraine и пакуйте чемоданы!

Остров Бирючий

Город Геническ, Херсонская область

Местные говорят, что в переводе со старорусского (от "бирюк" - "одинокий волк") Бирючий означает "Волчий". Это живописнейшее место на юге Украины располагается в самой широкой части Федотовой косы. Происхождение острова до сих пор является темой горячих споров историков и археологов.

Учитывая множество найденных артефактов на острове, многие ученые считают, что в окрестностях этой косы некогда обитали скифы. Возможно, именно эта коса изображалась на некоторых скифских монетах в 1-м тысячелетии до нашей эры.

Другие же источники вообще утверждают, что остров был создан рукотворно по приказу Петра I, чтобы преградить путь турецким кораблям.

Ну и версия натуралистов - Бирючий, как и большинство морских островков, был намыт естественным путем. Так или иначе, а в первой половине 20-го столетия этот остров был отдельным куском суши недалеко от Федотовой косы, поэтому и получил свой островной статус.

Фото: Остров Бирючий (Валерия Микульская)

Длина косы - примерно 20 километров, а самая широкая часть – около 5 километров. Береговая линия острова Бирючего полна лиманов и уютных мелководных бухт, а южная акватория позволяет принимать небольшие суда.

Территория острова вот уже много лет находится в распоряжении и под защитой Азово-Сивашского национального парка. Дабы сохранить редкие и восстановленные виды растений и животных, работники парка ограничивают посещение заповедной территории туристами.

Важный момент - чтобы насладиться дикой природой Азово-Сивашского национального парка, придется получить специальный пропуск от Херсонского управления лесного хозяйства в городе Геническ либо же присоединиться к организованному туру. Но эти заботы с лихвой компенсируются незабываемыми впечатлениями, которые вы здесь получите.

Остров Джарылгач

Город Скадовск, Херсонская область

"Украинские Мальдивы" - это название буквально "вгрызлось" в береговую линию самого большого безлюдного острова Украины, острова Джарылгач. А вот в переводе с тюркского "Джарылгач" означает "обожженные деревья". И одно, и другое имя, вполне оправданы. Ведь у самого моря дикий остров окунает в воду свои белоснежные пляжи.

Песок здесь действительно напоминает тот, что на заморском курорте: он мелкий, и в погожие дни завораживающе переливается на солнце.

Пальм и кокосов там, конечно, туристу не отыскать. Но около 50-ти километров дикого просторного пляжа, бирюзовые отмели, а еще - стаи дельфинов, которые частенько можно наблюдать возле берега, создают истинно райскую атмосферу.

Фото: Живописный Джарилгач (Валерия Микульская)

А вот в глубине острова - настоящий и живой заповедник. Плоские степи Джарылгача давно обжили олени, дикие свинки, здесь - масса гнездующих и перелетных птиц.

В жару большие территории острова и вправду выгорают под палящими лучами. И тогда всю живую и любопытную братию можно наблюдать вблизи берега, куда они приходят поживиться зеленью.

Размеры острова вполне можно сравнить с районным центром - целых 62 квадратных километра. И, к счастью, любителей отдыха "дикарем" на этом клочке суши посреди Черного моря до сих пор нет гостиниц, ресторанов и подобных следов курортной цивилизации. Разве что построен причал, и в курортный сезон здесь разбивают сезонные палатки с пляжными товарами, топчанами и прочими атрибутами удобного отдыха на пляже.

Фото: Здесь до сих пор нет гостиниц, баз отдыха, ресторанов (Валерия Микульская)

Первозданность этого места хранит природа. Остров Джарылгач - очень плоский, поэтому в штормовые волны могут накатывать до самого центра.

Но в теплые летние дни остров Джарылгач – идеальный уголок, где можно ощутить связь с природой и отдохнуть от будничной кутерьмы.

Тендровская коса

Село Железный порт, Херсонская область

Тендровская коса – заповедная "изюминка" Херсонской области. Она словно "убежала" в море от близлежащих шумных и бюджетных курортных поселков.

Огромный и каплеобразный, этот остров удаляется почти на 70 километров от материка. К слову, о "косе". Многие называют это место полуостровом, но все же от суши его отделяет несколько метров водной глади, и это дает полную островную свободу. Большая его часть относится к биосферному заповеднику Черного моря и однозначно выделяется своей уникальной экосистемой.

Сказочное зрелище можно наблюдать здесь очень часто. Представьте только, как по морскому берегу несется табун гривастых диких лошадей. Это живая реклама на канале "Природа", не иначе!

Фото: Пляжная "изюминка" Херсонской области – Тендровская коса (Валерия Микульская)

Лошадиные семейства на Тендре обитают давно, и однозначно являются красивой составляющей природной картины заповедника. Они появились на острове во времена Второй мировой войны.

Здесь все довольно просто: местные жители настолько не хотели, чтобы их питомцы не попали в руки оккупантам, что добровольно отселили их на остров. Они прижились и одичали, но всё же радушно встречают туристов в прибрежных степях.

Уютные теплые лагуны с лазурной водой открытого моря, буйство степных трав и цветов, и пьянящее ощущение свободы. Вот за чем стоит ехать на Тендровский остров!

Фото: Тендровская коса (Валерия Микульская)

Бердянская коса

Город Бердянск, Запорожская область

Азовское море – теплое, целебное и уютное. Летом вода на побережье прогревается быстро, достигая 28 градусов, а в жаркие дни - еще больше. В акватории бассейнов Атлантического океана наш Азов считается одним из самых маленьких. Но уникальность его бесценна.

Воздух близ курортов пронизан ионами йода, брома, различными солями и микроэлементами. А все потому, что в воде Азовского моря содержится целая "таблица Менделеева". 92 химических элемента в составе морских волн оздоравливают и насыщают организм через кожу.

За дикими пейзажами советую ехать в заповедную и привлекательную часть Бердянска. На окраине известного бюджетного курорта Приазовья, вдали от шумных курортных развлечений, расположилась одноименная коса.

Фото: Бердянская коса - привлекательная заповедная зона известного бюджетного курорта Приазовья (Валерия Микульская)

Кстати, не перепутайте: Бердянскую косу условно разделяют на три части - Ближнюю, Среднюю и Дальнюю косы. Так вот, на берегу первых двух располагаются десятки пансионатов и гостевых домов отдыха. Их так много, что мне кажется, вы найдете себе "отпускное" жилье даже в высокий сезон.

Однако за настоящими "робинзоновскими" эмоциями стоит отправиться на самый край, на Дальнюю косу. Туда, к слову, можно доехать на городской маршрутке. Краешек Бердянской косы официально – заповедник государственного значения. Миновав узкую линию частных домов, вы точно выйдете к широкому белому пляжу, утопающему в роще маслин.

И, держу пари, вряд ли свежий бриз, чистое теплое море и пейзажи заповедника оставят равнодушными даже искушенных зарубежными курортами туристов.

Коса уплывает в открытое Азовское море на 23 километра, кое-где расширяется до нескольких километров, затем еще и сужается, но всегда оставляет райский кусочек суши для отдыхающих одного из самых красивых побережий украинского Азова.

Давайте открывать Украину вместе!

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