Острова, джунгли и виллы по сниженным ценам. Как отдохнуть на Пхукете после локдауна

Долгожданное открытие страны

Власти Таиланда довольно долго не принимали решение об открытии, опасаясь новой волны COVID. Но после того, как было вакцинировано подавляющее большинство населения популярного курортного острова Пхукет, с этой локации стартовала туристическая программа Phuket Sandbox, сообщало РБК-Украина накануне.

Система открытия границ поэтапно распространилась и на другие регионы страны. Ожидается, что полностью Таиланд откроется для туристов в 2022 году по мере продвижения темпов вакцинации.

Сегодня же хорошая новость для украинцев в том, что цены на виллы и номера в отелях снижены, и отдохнуть в стране можно гораздо дешевле, чем до пандемии, сообщил РБК-Украина Николас Димитров, представитель министерства туризма Таиланда в Украине и автор нашумевшего футуристического романа “Дилер Реальности”, многие сцены которого вдохновлены тайской экзотикой.

По словам Димитрова, благодаря небольшому потоку туристов и низким ценам Таиланд в этом сезоне будет отличным выбором как для обычного отпуска, так и для долгосрочного побега от зимних холодов в Украине. Переход многих специалистов на дистанционную работу дает им шанс провести незабываемую зиму вместе с близкими на вилле у теплого моря в окружении тропической природы.

Фото: В Таиланд пока едет немного туристов, что дает возможность провести в стране отпуск подальше от других путешественников (РБК-Украина)

Условия въезда в Таиланд из Украины

С 1 ноября вакцинированные украинцы смогут посещать без карантина уже 17 популярных туристических направлений Таиланда, включая Бангкок.

Для въезда в страну необходимо иметь с собой сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 2 суток до вылета.

Фото: На Пхукет разрешается лететь вакцинированным туристам. Местные виллы уже открыты (РБК-Украина)

По прилету в аэропорту надо будет сделать еще один тест, а через 6 дней пребывания сдать тест повторно. Первые 7 ночей вам нужно “отмечаться” в отеле, в котором вы остановились (отель должен иметь сертификат безопасности SHA), после чего можно свободно перемещаться по стране.

Невакцинированные или частично вакцинированные путешественники могут посещать Таиланд с карантином в 10 дней и двумя ковид-тестами.

Как добраться на Пхукет: отдых начинается с полета

Перелет проходит на крыльях авиакомпании Qatar Airways, которая неоднократно была признана лучшей в мире по результатам опроса международной рейтинговой организации Skytrax.

Одной из особенностей карантинного периода стала ранняя регистрация, которая открывается за три часа до вылета. Это, учитывая внушительный размер стопки документов, разрешений и подтверждений, которые необходимо предъявить перед выходом на гейт, оказалось вполне логичной и удобной опцией.

Прямого авиасообщения между Украиной и Таиландом нет: рейс Qatar Airways осуществляет пересадку в Дохе (Катар).

Фото: Таиланд постепенно открывается для туристов, разрешая въезд в разные провинции. Пхукет открялся первым среди всех остальных (РБК-Украина)

К слову, аэропорт в Дохе оказался даже больше и современнее, чем можно было предположить. Поразило огромное количество бутиков, премиальных брендов и широкий ассортимент фуд-корта с вполне приемлемыми ценами. Например, большой стакан капучино и бутылка воды в Старбаксе стоят 26 местных риалов, что в эквиваленте составляет 190 гривен.

Перелет из Киева на Пхукет в общей сложности занимает около 15-16 часов. На борту можно смотреть фильмы и играть в игры – их выбор просто ошеломляет – а также вкусно кушать, поэтому время в полете пролетает незаметно.

Фото: На Пхукете, кроме отдыха в отелях и поездки на острова, вас также ждут прогулки по колоритным городским улочкам (РБК-Украина)

И вот мы уже в аэропорту Пхукета – после заполнения всех необходимых документов нужно сделать ПЦР-тест и сразу же оттуда направляться в отель в ожидании его результата. Нужно отметить, что весь процесс хорошо организован и не отнимает много времени.

Менталитет тайцев: искренность и никаких бездомных

Тайцы – достаточно сдержанные люди, но очень радуются приезду иностранцев и разговорам с туристами. Бросается в глаза приветствие – местные учтиво кланяются, видя любых гостей.

Фото: Повседневная жизнь тайцев на Пхукете (РБК-Украина)

В Таиланде вы не встретите бездомных – их здесь нет от слова совсем. Все дело в том, что местные традиции и уклад жизни исключает это печальное явление, очень распространенное в других странах.

Фото: Возле местной каучуковой плантации (РБК-Украина)

Когда человек в Таиланде стареет и становится неработоспособным, теряя возможность зарабатывать себе на хлеб (а лодырничество здесь – один из наиболее осуждаемых грехов), либо в силу каких-либо причин теряет свое имущество, заботу о нем берут на себя его родственники или близкие.

Фото: Спонтанная фотосессия местных жителей на улице (РБК-Украина)

Рай интроверта. Особенности отдыха в стране после карантина

Рассмотрим преимущества отдыха в Таиланде. Учитывая, что страна только начинает открываться, соотношение цена-комфорт будет тут максимально приятным.

Пляжи – максимально немноголюдные, да и самые известные инстаграмные локации – почти пустые. Эдакий рай для интроверта.

Фото: Недавно на Пхукете вновь открылись рынки - долгожданное событие для местных и туристов (РБК-Украина)

С другой стороны, общительным любителям тусовок здесь тоже будет чем заняться.

Недавно на Пхукете стали открываться бары и рестораны, где уже вовсю кипит жизнь. Ну а местные рынки порадуют вас обилием знаменитой тайской еды и традиционных для острова сувениров.

Фото: Ассортимент локальных продуктов способен удивить даже опытных гурманов (РБК-Украина)

Фото: Бары на острове с недавних пор тоже открыты, и здесь теперь снова "кипит" жизнь (РБК-Украина)

Улицы на основных туристических локациях Пхукета – аккуратные и комфортные, с обилием зелени и качественного благоустройства.

Что ждет вас на Пхукете после локдауна?

Отсутствие огромных толп людей даже в самых туристических местах;

Низкие цены и скидки в отелях, барах и ресторанах. Спрос определяет предложение;

Свободные комфортные пляжи;

Особенно высокое качество сервиса;

Атмосфера того, что вы находитесь в райском, недоступном другим иностранцам месте. Советуем не слишком медлить с поездкой, ведь совсем скоро здесь снова может стать многолюдно.

Обратите внимание. Чтобы попасть в страну вам придется пройти небольшой квест по сбору необходимых формальностей. Но если вы решите лететь через одного из туроператоров, то прохождение этого квеста ляжет на его плечи.

Фото: На Пхукете - прекрасные закаты (РБК-Украина)

Парки, слоны, храмы и острова. Что посмотреть на Пхукете: главные локации

Слоновая ферма Phuket Elephant Sanctuary

Это уникальная волонтерская инициатива по обеспечению достойной старости для покалеченных, больных и старых слонов. Как рассказывает хозяин приюта, у русских туристов она не особенно популярна, так как они хотят на слонах кататься, а здесь это не разрешается.

Владелец локации не хочет их эксплуатировать в таких целях. В разговоре хозяин фермы отмечает, что это совсем не бизнес, а благотворительность.

Фото: Слоники очень любят, чтобы их мазали грязью, а затем мыли водой (РБК-Украина)

Что здесь можно делать и чего нельзя? Запрещается на слонах кататься, а также совершать всяческие неприятные животному действия, включающие какое-либо насилие. Здесь слонов тотально любят и не обижают. В отличие от сафари-парков, аттракционов и цирков, из которых они наконец были освобождены.

Фото: В парке слоны содержатся в гуманных условиях: на них категорически запрещено кататься (РБК-Украина)

Coconut Island (Кокосовый остров)

Если вы желаете уединиться, отдохнуть от суеты или побыть наедине с собой и своими мыслями, для вас есть одна отличная локация - "жемчужина" залива Пханг Нга – поросший первобытными пальмовыми джунглями и мангровым лесом Кокосовый остров.

Фото: Кокосовый остров располагается в заливе Пханг Нга (РБК-Украина)

Это небольшой остров, на который беспроблемно можно добраться на лодке-такси всего за несколько минут. Здесь вы найдете несколько песчаных пляжей, великолепные пейзажи, а также сможете понаблюдать за обезьянками в их естественной среде обитания.

Фото: Небольшой остров - локация для уединения и созерцания природы (РБК-Украина)

Особенностью острова является то, что подавляющее большинство его жителей – мусульмане, на острове даже есть мечеть. Здесь можно взять в аренду велосипед для более тщательного его изучения.

К слову, при посещении острова нас ждал подарок в виде мастер-класса по приготовлению блюд тайской кухни от Николаса Димитрова, который в деталях знает местные кулинарные особенности.

Фото: Мастер-класс по приготовлению традиционных тайских блюд от Николаса Димитрова (РБК-Украина)

В гостях у Большого Будды

Статуя и храмовый комплекс, который однозначно достойны вашего внимания при посещении Пхукета. Сама статуя Будды имеет 45 метров в высоту и является 3-й по величине статуей Будды в Таиланде.

Средства на ее строительство собирались в виде пожертвований от частных лиц и туристов. Находится она в заповедном лесу на горе Накакед и возвышается почти на 500 метров над уровнем моря, поэтому увидеть ее можно из разных частей острова Пхукет.

Фото: Грандиозный храм располагается на горе Накакед, а статуя Будды возвышается почти на 500 метров на уровнем моря (РБК-Украина)

По местной легенде, сюда когда-то приходил медитировать сам Будда. Подниматься на гору пешком подойдет не всем, так как это может занять несколько часов времени и требует определенной физической подготовки. Но сюда можно спокойно подняться на тук-туке, скутере или такси.

Фото: Храм время от времени окутывает туман, что придает месту особую атмосферу (РБК-Украина)

Виллы по сниженным ценам. Сколько стоит отдых

Как отмечалось выше, практически все премиальные отели и виллы Пхукета предлагают скидки в честь старта сезона, что наверняка выгодно скажется на ваших расходах. Редакции РБК-Украина удалось увидеть несколько отелей на Пхукете по приглашению министерства туризма Таиланда (ТАТ).

Фото: Особенность вилл на Пхукете - размещение туристов в условиях местной природы (РБК-Украина)

Anantara Mai Khao

Один из самых атмосферных и роскошных отелей острова. Находится на севере Пхукета, в 15 минутах езды от аэропорта и состоит из 83 вилл премиального сегмента с индивидуальными бассейнами на каждой.

Поселиться на одной из вилл – прекрасный способ увидеть, что представляет собой местная природа, практически не выходя из дома. Здесь не покидает ощущение, что находишься в настоящих джунглях, хотя и облагороженных рукой опытного садовника.

У многих вилл есть прудики, связанные между собой каналами, где плавают огромные экзотические для наших широт рыбы, кормление которых не только разрешено, но и поощряется.

Не пугайтесь, если увидите, что по территории ходит, ползает и плавает несколько огромных варанов. Их, как и рыб, можно кормить. Но только когда они плавают в пруду, так как приближаться к ним на суше мы бы не советовали. Ну и конечно же, большинство премиальных вилл расположены в непосредственной близости от комфортабельного чистого пляжа с ресторанами, барами и огромным бассейном.

Цена - 7148 грн в сутки за одну индивидуальную виллу с бассейном.

Anantara Layan Phuket Villas

Еще один курортный отель премиальной сети Anantara в двух минутах ходьбы от пляжа Лаян. Есть спа-центр, открытый бассейн и фитнес-центр, а также все условия для гребли на каное, виндсерфинга и снорклинга. Особенность отеля – акцент на роскошном отдыхе на виллах среди природы.

Фото: На виллах Пхукета можно перезимовать в окружении тропической природы (РБК-Украина)

Цена - отдельный “люкс” - 5622 грн, вилла “делюкс” с бассейном - 6676 грн в сутки.

Keemala

Курортный отель расположен посреди богатой зеленью природной зоны недалеко от деревни Камала и Андаманского моря. Есть оздоровительный спа-центр, массажные процедуры, ресторан. Расстояние от пляжа Камала - два километра.

Цена - индивидуальный коттедж с бассейном - 10638 грн в сутки.

Diamond Cliff Resort & Spa

Курортный спа-отель расположен среди красивого сада площадью 8 гектаров над пляжем Патонг. Из отеля открывается вид на Андаманское море и пляж Калима. Есть 3 ресторана, 3 бара и 2 бассейна. Гостям предлагают бесплатный приветственный напиток и фрукты.

Цена - двухместный “делюкс” - 1050 грн.

Maikhao Dream Villa

Эксклюзивный тропический отель предлагает виллы с просторной гостиной зоной, дизайн - в тайском стиле. Размещается на первозданном пляже Майкхао. Среди удобств на виллах - собственный бассейн и бассейн с гидромассажем.

Цена - вилла с отдельным бассейном - 11149 грн в сутки.

Four Point by Sheraton

Курортный отель находится на курорте Патонг-Бич, в нескольких шагах от пляжа Патонг. К услугам - ресторан, бесплатная частная парковка, открытый бассейн и фитнес-центр. На всей территории гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi. По утрам предлагаются континентальные завтраки по системе "шведский стол". Есть уютные террасы.

Цена - улучшенный двухместный номер - 1530 грн в сутки.

Наш вердикт: поездка на Пхукет – одна из самых удачных идей для незабываемого отдыха уже сегодня. Малолюдные пляжи, тропическая природа, аутентичная культура и кухня, а также приятно сниженные цены не оставят равнодушными ни новичков, ни завсегдатаев Таиланда.

Напомним, ранее мы писали, что Таиланд откроет для туристов Бангкок и еще 16 провинций.

Также сообщалось, сколько стоят бюджетные туры на Мальдивы и Занзибар этой осенью.