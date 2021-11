"Остров в небе": сколько стоит поплавать в самом высоком в мире бассейне с видом на мегаполис

В ОАЭ открыли очередную локацию-рекордсмен – самый высокий в мире видовой бассейн с обзором 360 градусов на город Дубай. Уникальный комплекс построили в Palm Tower, отеле и жилом здании от застройщика Nakheel, откуда открывается потрясающий вид на горизонт, сообщает CNN Travel.

Похоже, что в последние годы Дубай сделал рекорды отдельным видом искусства – теперь туристы могут добавить в свой список посещений еще один подобный объект.

Панорама на город с высоты 200 метров открывается просто захватывающая. Вид из бассейна "сливается" с горизонтом – кажется, что вода "перетекает" в залив. Благодаря уникальной зрелищности локация уже стала популярной у любителей фото, а посетители назвали зону отдыха "островом в небе".

Как поплавать в бассейне с лучшими видами на Дубай

Туристам, которые планируют побывать в "пейзажном" бассейне, стоит искать отель "St. Regis Dubai", расположенный на острове Пальма Джумейра. На 50 этаже и расположен "Aura Skypool", который включает в себя террасу на 750 кв. м с бассейном по кругу здания.

Фото: Терраса с панорамным бассейном (facebook.com/auraskypooldubai)

Водный комплекс включает в себя лаунж-зону с VIP-шезлонгами, а также бар, где подают коктейли и закуски.

Желающие окунуться в бассейн, выложенный синей плиткой, имеют возможность заказать утреннюю сессию или сеанс в период заката. Для посетителей с большим запасом времени доступны дневные билеты.

Цены за входной билет стартуют от 170 дирхамов (46 долларов) за утренние посещения и повышаются до 163 долларов (600 дирхамов) за полный день отдыха с доступом ко всей зоне комплекса.

"Аура" не похожа ни на одну другую локацию в ОАЭ и в мире. Вид охватывает часть самых знаковых достопримечательностей мира – от искусственного острова Пальма Джумейра, который в этом году отмечает 20-летие с начала его строительства, до Бурдж-аль-Араб, Бурдж-Халифа и Айн-Дубай. Новая локация продолжит демонстрировать самое лучшее, что есть в Дубае", - описал особенность бассейна Антонио Гонсалес, генеральный директор компании, занимающейся видовым бассейном.

Фото: Вода в бассейне "сливается" с заливом (facebook.com/auraskypooldubai)

К слову, открытие бассейна состоялось через несколько месяцев после того, как на 52-м этаже этой же башни открылась смотровая площадка "The View at The Palm" высотой 240 метров.

А самый высокий в мире обзорный бассейн внутри здания находится также в Дубае – на 77 этаже (293,9 м) отеля Address Beach в районе Джумейра. В этом году он попал в Книгу рекордов Гиннеса. Поплавать там могут только посетители от 21 года. Если заказать столик в ресторане Zeta Seventy Seven на крыше, то можно напротив рассмотреть бассейн "Аура".

Празднование 50-летия ОАЭ: чем будут удивлять туристов

В этом году в ОАЭ отмечают 50-летие страны, даты празднования которого приходятся на начало декабря. В стране ведется праздничный "отсчет" до знаковой даты – "50 дней до 50" с разными локальными мероприятиями по всей стране. Общенациональное празднование завершится грандиозным шоу под открытым небом, которое будет транслироваться в парках в разных уголках страны.

Фото: Вид на ночной Дубай из нового бассейна (instagram.com/auraskypooldubai)

"Празднование 50-летия Национального дня ОАЭ ознаменует золотой юбилей страны благодаря плавучему театральному спектаклю, подчеркивающему глубокую связь между людьми, природой и технологиями", - говорится о описании торжества на официальном сайте.

Праздник организуют на плотине Хатта в окружении гор Хаджар.

По задумке организаторов, благодаря беспрецедентному творческому и художественному повествованию шоу прольет свет на достижения сегодняшнего дня и "предложит уникальный взгляд на многообещающее будущее, которое ждет каждого, кто называет ОАЭ своим домом".

Празднование 2 декабря будет транслироваться в прямом эфире на сайте организаторов. Также на страницах в социальных сетях публикуют локации, где проведут прямые трансляции для публики: например, в национальном парке Шарджа или парке Аль Хор в Умм-аль-Кувейне.

Фото: В ОАЭ готовятся к празднованию 50-летия страны (pixabay.com)

Стать частью торжества под открытым небом и увидеть шоу вживую можно будет в течение 9 дней - с 4 по 12 декабря 2021 года. При этому нужно будет предъявить сертификат о полной вакцинации или негативный ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов. Стоимость билетов – от 82 долларов.

