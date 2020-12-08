Еще одна туристка пострадала от акулы в Египте: что известно об инциденте

Фото: Дайвинг в Египте (pixaxabay.com)

На курорте Марса Алам на дайвера из Германии напала акула

На днях на египетском курорте акула напала на туристку, когда та занималась дайвингом. Случай произошел на самом молодом курорте страны – в Марса Аламе. Женщину удалось отбить у хищника: инструктор по дайвингу успел оттащить ее подальше от опасности.

Это уже второй подобный случай за последнее время на курортах Египта, когда на туристов нападают акулы. Египетские власти начали расследование, почему ныряние на курортах становится опасным, и какие хищники заплывают в эти зоны.

Фото: Подводный мир в Марса Аламе (pixabay.com)

Что произошло в Марса Аламе

Недалеко от Марса Алама в районе рифа "Две тысячи камней" на 42-летнюю туристку из Германии во время занятий дайвингом напала океаническая белоперая акула. Женщину отбил ее инструктор по дайвингу, пока другие дайверы из группы поднимались на лодку.

Видео инцидента опубликовало местное издание Mars Times. После того как туристку оттащили от хищника, ее доставили в местную больницу и наложили швы на плечо.

По словам губернатора Красного моря Амра Ханафи, туристка - в больнице, и находится в "стабильном состоянии".

Видео: Нападение акулы на туристку в Марса Аламе (YouTube/mars times)

По данным Masr Times, дайвинг в этом районе был запрещен на три дня губернатором Ханафи. Также был создан комитет для расследования возможных изменений в поведении акул в этом районе.

Марса Алам считается одним из самых привлекательных для дайверов курортов благодаря нетронутому подводном миру. Это место оставалось доступным для ныряния в то время, когда дайвинг без лицензии был запрещен возле курорта Шарм-эль-Шейх.

После нападения акулы на украинских туристов 25 октября в Шарм-эль-Шейхе глава Агентства по охране природы Министерства окружающей среды Мохамед Салем сообщал, что акулы, естественным образом обитающие в Красном море, являются морскими хищниками и наносят серьезные травмы при нападении.

"В Египте есть один из 30 наиболее известных в мире видов акул, которые нападают на людей", - отмечал чиновник.

Сообщается, что немецкая туристка ныряла возле рифа, где обычно отмечают присутствие этих хищников.

Фото: Дайвинг - популярное развлечение в Египте (pixabay.com)

Как обезопасить себя во время отдыха

Туристов предупреждают об опасных видах развлечений во время отдыха. Экстремальные развлечения нужно проводить с опытными инструкторами в разрешенных местах. Также необходимо оформить специальную страховку, которая покроет лечение возможных травм.

Обычное туристическое страхование не покрывает занятия спортом в путешествии, отмечают в страховых компаниях.

Отправляясь на отдых, можно прибрести страховой полис с учетом экстремального спорта – он может быть на 20-30% дороже обычного туристического страхования, говорит в комментарии РБК-Украина Леся Щербакова, исполнительный директор СК "Провидна".

"Как правило, в 95-99% турагентств при продаже туров в Турцию, Египет в страховку спорт не входит, и туристов даже не спрашивают, им нужно такое покрытие или нет. Поэтому в итоге отказывают в компенсации, страховая компания ответственности за такие случаи не несет", - отмечает она.

Полис "со спортом" предусматривает покрытие страховых случаев, если турист травмировался во время занятий:

- лыжи;

- рафтинг;

- дайвинг;

- прыжки с парашютом;

- парапланеризм.

"В случае вывиха в бассейне, например, то это травмы, которые покрывает "классическое" страхование. Но сначала у туриста возьмут тест на алкоголь. Также страховка покроет и отравление, высокую температуру, аппендицит, хирургическую операцию, перелом ноги, инфаркт, инсульт, маточное кровотечение. Покроет и случаи, если турист выбил глаз, порезал руку или ногу об коралл", - перечислила страховые случаи эксперт.

Фото: Отдых в отеле Марса Алама (booking.com)

Напомним, путешествуя во время пандемии, необходимо оформлять страховку, покрывающую лечение COVID-19. Большинство туроператоров включают ее в стоимость туров.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоят путевки на курорты Египта в декабре.

Также сообщалось, какие опасные случаи во время отдыха не покрывает страховка.