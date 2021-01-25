"Осталась совсем без денег": туристка раскрыла неприятные детали об отдыхе в Египте

Во время отдыха в Египте или любой другой стране з туристами могут происходить неприятные ситуации. К примеру, практически никто не застрахован от краж: обнаружить пропажу денег или других вещей можно на любом этапе поездки - от аэропорта до отеля.

С кражей денег во время экскурсии в Египте столкнулась киевлянка Татьяна Мельниченко. О неприятной ситуации она рассказала РБК-Украина.

"Я ездила в Шарм-ель-Шейх в ноябре прошлого года. Это была моя первая поездка в Египет. Не будучи поклонницей "ленивого" пляжного отдыха, долго откладывала покупку тура. Но в условиях, когда многие страны закрыты, выбирать не приходится. И когда все-таки поехала, то решила, что обязательно буду брать экскурсии, чтобы увидеть в стране как можно больше", - вспоминает она.

Кошелек украли во время экскурсии

Во время одной из экскурсий Татьяна вместе с группой других туристов поехала посмотреть пирамиды Гизы - всемирно известный комплекс древних памятников на плато Гиза в пригороде столицы Египта, Каира.

"Экскурсия проходила со всеми с ограничениями. Везде все придерживались дистанции: и в автобусе, и во время самой прогулки. Но внезапно я обнаружила, что моя сумка, которую я носила на плече, ровно разрезана, и в ней нет кошелька. Удивительно, когда его успели украсть. Недалеко была еще одна группа туристов, и несколько местных. Но массового скопления людей точно не было", - рассказывает Татьяна.

По словам туристки, ей повезло в том смысле, что в кошельке на момент кражи не было кредитных карточек, которые бы пришлось срочно блокировать.

Фото: Как обезопасить себя во время отпуска? (booking.com)

"Мне не пришлось из-за рубежа звонить в банки с просьбой заблокировать карточки. Я их храню в другом месте. Но у меня пропало 70 долларов наличными, о чем очень жалею. Хотела купить на них подарки родственникам. Но на момент экскурсии я осталась совсем без денег", - говорит она.

Гид, который занимался экскурсией, оперативно позвал охрану, а те вызвали полицию, рассказывает девушка. Правоохранители приняли у нее заявление о пропаже денег, но на этом все закончилось, вспоминает Татьяна.

Как уберечься от подобных ситуаций в отпуске

"Исходя из моего опыта, могу сформулировать несколько советов для туристов", - добавляет она.

По нашей просьбе туристка перечисляет советы о том, как обезопасить себя перед поездкой и во время отдыха.

Носите с собой преимущественно мелкие деньги;

Не берите с собой крупные суммы, особенно на пляж, где вы будете отходить на какое-то время от личных вещей;

Храните банковские карты в труднодоступных местах - таких, о которых знаете только вы;

Выпишите перед поездкой номера телефонов служб поддержки банков и вашей страховой компании;

В случае кражи в отеле - немедленно обратитесь на ресепшен и параллельно - к своей туристической компании и к страховой, если это необходимо.

"Деньги могут исчезнуть даже из сейфа в гостинице"

По словам Татьяны Мельниченко, от других туристов она слышала истории о том, как деньги у них пропадали даже из охраняемых сейфов в гостиницах.

Фото: Деньги или личные вещи могут пропасть даже в дорогой гостинице, говорит туристка (booking.com)

"Здесь уже многое зависит от отеля. Конечно, такое может произойти даже в самом дорогом отеле. Но в пятизвездочных такое случается реже. К сожалению, у многих туристов такое бывает в день отъезда, когда времени разбираться и вызывать полицию уже нет. Поэтому стоит быть внимательными буквально везде", - отмечает туристка.

Она советует не брать с собой на отдых украшения и другие дорогостоящие вещи.

"Не вижу смысла везти с собой какие-то золотые цепочки, и так далее. Слышала, что некоторые сдают это все в сейф. Но, откровенно говоря, я совсем не понимаю, зачем вообще везти подобное на отдых, лишний раз подвергая себя опасности", - высказывает мнение она.

По ее словам, многие решают не вызывать полицию, но это все же нужно делать. Как минимум хотя бы для того, чтобы иметь документ, подтверждающий факт кражи.

"С ним можно обратиться в посольство. Не знаю, поможет это или нет. Но слышала, что некоторым возмещали минимальные суммы на возвращение обратно. Это касалось прежде всего тех туристов, кто ездил не по путевке, а самостоятельно. Поскольку у тех, кто бронирует тур, уже обічно оплачен трансфер и перелет назад домой", - отмечает Татьяна Мельниченко.

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