Осеннее приморье: нетипичные маршруты для путешествий на Азовском побережье

Четыре лучших локации для поездки в межсезонье от Валерии Микульской
Осень традиционно считается окончанием туристического сезона. Казалось бы, самый комфортное для путешествий время осталось позади, а впереди только зимний отдых – или на лыжах, или под пальмами.
Впрочем, в Украине интересно путешествовать в любое время года – даже к морю. Достаточно выбрать нетипичный маршрут и наслаждаться новыми впечатлениями.
Тревел-блогер и телеведущая Валерия Микульская исследует малоизвестные места в Украине, открывая подписчикам своего канала места удивительной красоты.
Специально для РБК-Украина она составила список интересных и захватывающих локаций Азовского приморья, куда можно отправиться в путешествие в любую погоду осенью и в любое время года.
Видео: Запорожская область/Азов/Бердянская коса/Дзендзик/Гряз Бердянска (Youtube-канал Tour de Ukraine)
"Межсезонье. Еще лет пять назад, когда я только начинала путешествовать по Украине, это слово пугало туристических гидов и отельеров. Почему это мертвый сезон, мне было непонятно ни тогда, ни теперь. Ведь Украина прекрасна и особенна тем, что может предложить туристу четыре разные и волшебные времена года", - говорит она.
А в этом году как никогда уместно показать, как можно интересно отдохнуть дома в течение целого года.
"Планируя путешествие, мы знали, что покажем нетипичный маршрут. А значит - будет Запорожская область без шароваров и дикое Азовское приморье, которое интересно и в прохладную погоду. Кстати, новая дорога от Запорожья порадует автомобилистов. А ведь еще в прошлом сезоне она была подобна решету", - рассказывает блогер.
Далее – прямая речь Валерии.
Место силы, которому 14 миллионов лет
В Мелитопольском районе, неподалеку небольшого поселка Мирное, расположен Национальный историко-археологический заповедник "Каменная могила". На протяжении тысячелетий здесь знали, что высокие холмы посреди поля – это священные могилы предков.
Впрочем, в отличие от многочисленных курганов, которыми усеяны земли Украины, этот холм абсолютно природный, и там никогда никого не хоронили.
Огромная каменная насыпь напоминает панцирь гигантской морской черепахи, которая уселась отдохнуть среди запорожских степей. Холм этот старше всех египетских пирамид и британского Стоунхенджа: ему 14 миллионов лет. Еще с доисторических времен сюда шли молиться представители многих культур.
Место влекло энергетикой и, как доказательство, в гротах (а их в этих каменных глыбах открыли около сотни) археологи нашли несколько тысяч древних петроглифов, рисунков и надписей. И сейчас оно считается мощным "местом силы".
Поэтому не пожалейте времени и обязательно загляните сюда на экскурсию, и чтобы подумать о вечном.
Инста-тур в оголовок Бердянской косы
Чем дальше к побережью, тем больше чувствуется запах моря. Азовское – самое богатое минералами море Украины, в нем содержится чуть ли не вся "таблица Менделеева". Поэтому даже вдыхание приморского воздуха восстанавливает иммунитет, а сейчас это очень важно.
Фото: Заповедная зона Бердянской косы (из личного архива)
Поэтому летом жители области и ближних регионов едут к курортному и более-менее бюджетному Бердянску. А мы, добравшись к нему, сразу отправились на окраину. По-моему, это самая привлекательная часть города и она прекрасна в любое время года. Она, как длинная рука, тянется вдоль открытого моря на 20 километров, смело может бороться за место в рейтинге самых красивых окрестностей украинских городов.
Заповедная зона косы (часть огромного Приазовского Национального парка) будто заманивает вглубь своими яркими коридорами-рукавами. И я понимаю, почему у бердянских художников выходят такие магнетические пейзажи.
Фото: Бердянская коса тянется на 20 км (из личного архива)
Кроме того, здесь полно живности и можно случайно попасть на фото- сафари. Зайцы, куницы, лисы, ласки, степные коты и енотовидные собаки. Всех можно встретить на оголовке. Кроме животного мира здесь есть еще и 350 видов растений, многие из них можно увидеть разве что на картинках в Красной книге.
Остров птиц
В акватории Бердянска есть несколько заповедных островов, Большой и Малый Дзендзики. Оба давно и оправданно называют птичьими. Ведь на них скапливаются многие виды пернатых. Острова эти сейчас имеют статус заповедников, и это важная рекреационная зона для птичьей братии, они воспроизводят там свои популяции.
Отдыхать на этих островах запрещено (хотя, стоит признать, запрет не всем писан). Нам, как съемочной группе, егеря позволили выйти на берег. Но только, чтобы заснять и показать уникальность этого дикого уголка. Люди в этих пейзажах излишни.
Однако, если соблюдать правила и не приближаться к птицам ближе, чем на 200 метров, можно устроить популярный в Европе "bird watching" (наблюдение за птицами). В акватории обоих Дзендзиков можно увидеть около трех сотен видов птиц. Больше всего их здесь именно в межсезонье и во время перелетов.
Поэтому имею надежду, что местные турагенты смогут организовать безопасные для крылатых жителей Приазовья водяные фотосафари.
Целебные лиманные озера
Бердянск – это город-курорт. Хотя сейчас и немного запущен. Этот гордый статус - не выдумка. В рамках косы и до окраины города разлились около десяти крупных и неизвестно сколько мелких лиманных озер. Как оказалось, богатых на целебные грязи.
История из жизни: местные рыбаки, ежедневно возвращаясь с промысла, шли домой напрямик, через залежи грязи в водоемах. Впоследствии светила медицины Российской империи заметили, что никто из них не болел ни ревматизмом, ни радикулитом. А уже в 1902 году, убедившись в целебности грязей, в городской управе велели построить на берегу одного из минеральных водоемов деревянную грязевую здравницу.
Туристы часто устраивают себе СПА на минеральных берегах. И я попробовала, конечно. Это забавно, но не эффективно, более того – можно себе навредить.
Стоит ли? Нет, потому что в городе круглый год работает целых шесть бальнеологических санаториев, где вас обследует врач. Там грязь проходит специальную термическую обработку и набирает силу. Ну и кроме всего, ее будут накладывать дозировано.
Валерия Микульская "ставит лайк" Северному Приазовью и советует наведаться туда уже этой осенью.
Напомним, ранее мы рассказывали про "секретные" локации Карпат, о которых не знают туристы.
Также мы писали про пять красивейших замков Украины, которые стоит увидеть осенью.