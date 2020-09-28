Осень без путешествий в Европу: есть ли шансы вернуть деньги при покупке тура

Немало украинцев заранее забронировали туры в Европу на осень, ожидая, что границы стран ЕС откроются для наших туристов уже в конце лета. Кто–то заблаговременно оплатил автобусный тур по нескольким столицам европейских стран, а кто-то еще несколько месяцев назад купил по скидке билеты на рейсы в Берлин или Варшаву.

Но уже подходит к концу сентябрь, и мы видим, что число заболевших COVID-19 в Украине растет, а многие страны все еще остаются закрытыми. Назревает вопрос: что делать украинцам, которые купили тур, а даты вылета выпадают на время карантина, когда все еще нет транспортного сообщения, или карантинные меры ограничивают такое посещение? Давайте разберемся в этом вопросе.

Чем турагент отличается от туроператора?

Для начала туристу надо понять разницу между туроператором и турагентством. На этот вопрос есть ответ в ст. 5 Закона Украины "О туризме". Таким образом:

Туроператор – это фирма, формирующая туристический продукт (бронирует авиабилеты и отель, организует трансферы, предоставляет гидов и т.д.), а затем его продает.

Турагент – это обычный посредник, которому туроператор предоставляет свои туры для увеличения своих продаж, за которые первый берет определенную комиссию.

Фото: Турист может требовать внести изменения в договор до начала поездки (pixabay.com)

Почему надо всегда читать договор

Дальше необходимо понять, есть ли у туриста право на возврат денег. Для этого надо изучить договор, который вы подписали с турагентом, определяющий права и обязанности турагента, туроператора и туриста. Когда турист покупает услугу, он о чем-то договаривается, платит деньги и соглашается с условиями, определенные в договоре между турагентом и туристом.

То есть возврат денег прямо зависит от условий подписанного договора. Вот почему надо читать договор внимательно.

В Законе Украине "О туризме" предусмотрены нормы о том, что каждая из сторон договора на туристическое обслуживание до начала путешествия может требовать внесения изменений в этот договор или его расторжения в связи с изменением существенных условий договора и обстоятельств, которыми они руководствовались при заключении договора,

Когда турист может это требовать? Он имеет такое право, если произошло следующее:

1) ухудшились условия туристической поездки, измененились ее сроки;

2) непредвиденно повысились тарифы на транспортные услуги;

3) ввели новые или повысились действующие ставки налогов и сборов, другие обязательне платежи;

4) существенно изменился курс гривны к иностранной валюте, в которой выражена цена туристского продукта;

5) при договоренности сторон.

Фото: Большинство стран Европы остаются закрытыми для украинцев (pixabay.com)

Также определен порядок взаиморасчетов туриста и туроператора (турагента) в случае расторжения договора (отказа от тура). Таким образом:

- туроператор или турагент может отказаться от исполнения договора лишь при условии полного возмещения заказчику (туристу) убытков, подтвержденных в установленном порядке и причиненных вследствие расторжения договора, кроме случая, если это произошло по вине туриста;

- турист может отказаться от исполнения договора на туристическое обслуживание до начала туристического путешествия при условии возмещения туроператору (турагенту) фактически произведенных им документально подтвержденных расходов, связанных с отказом.

Когда могут не вернуть деньги

Важно помнить, что туроператор несет перед туристом ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора на туристическое обслуживание.

Кроме случаев, если неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора на туристическое обслуживание произошло в результате наступления форс-мажорных обстоятельств, или является результатом событий, которые туроператор (турагент) и другие субъекты туристической деятельности не могли предвидеть.

Частью первой статьи 617 Гражданского кодекса Украины предусмотрено, что лицо, нарушившее обязательство, освобождается от ответственности если докажет, что это нарушение произошло вследствие случая или непреодолимой силы.

Фото: Многие заранее забронировали туры в Европу на осень, но из-за роста заболеваемости COVID-19 страны ЕС пока закрыты для туристов (pixabay.com)

Соответственно, с процессуальными кодексами (ХПК, ГПК, КАС) от обязанности доказывания общеизвестных форс-мажорных обстоятельств освобождаются участники судебного процесса, если суд признает такие обстоятельства общеизвестными.

Получается, что если спор о возмещении денег за билеты и т.п. в связи с не предоставлением каких-либо услуг из-за пандемии коронавируса дойдет до суда, то суд признает такой случай форс-мажорным.

На что еще обратить внимание туристу?

Дальше туристу надо смотреть договор о предоставлении конкретных услуг, а также перечитать правила, установленные законодательством по конкретным видам услуг (к примеру, Правила авиационных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа; Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины и т.д.).

Так, например, Раздел ІІІ Правил авиационных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа говорит нам о том, что оплаченные средства возвращаются авиаперевозчиком, если это учтено правилами применения тарифов.

Законом предусмотрена возможность возвращения денежных средств через суд в случае отмены рейса авиаперевозчиком, также есть воможость бесплатного перебронирования рейса.

Также предусмотрено, что в случае добровольного возврата средств возвращается полная стоимость билета, а в случае принудительного – только часть стоимости билета (плата за оформление воздушной перевозки и плата за операцию возврата средств не возвращается).

Фото: Законом предусмотрена возможность возврата средств и через суд (pixabay.com)

Надо отметить, что 17.03.2020 Верховная Рада Украины принял закон, в котором закреплено положение о том, что все меры, связанные с борьбой с COVID-19, являются форс-мажорными обстоятельствами.

Если туристу предлагают перенести тур

В итоге получается, что лицо, которое должно было предоставить опрделенне услуги, в случае их отмены должно вернуть средства заказчикам, если это прямо предусмотрено договором или специальным законодательным актом. В остальных случаях лица, которые должны было предоставить определенные услуги, не должны возвращать средства клиентам, если эти услуги отмнены из-за COVID-19.

Тогда туроператор (турагент) должен вернуть вам хотя бы часть денег, потраченных на транспорт, так как это прямо предусмотрено законодательством. Вместе с тем, если ваш туроператор предлагает вам изменить дату тура, то все же лучше согласиться на это, поскольку возможно остаться в ситуации "у разбитого корыта".

Напомним, ранее мы писали о том, как оформить страховку от COVID-19 для выезда за границу во время пандемии.

Также мы узнали, что рынок авиапелетов осенью ожидают существенные изменения. Предлагаем почитать, что будет с рейсами по Украине и за рубеж в ближайшие месяцы.