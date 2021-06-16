Оказались в ловушке и звали на помощь. Туристы застряли в известной локации: что произошло

Инцидент произошел на фестивале лодок-драконов

В минувшее воскресенье туристы застряли возле информационного центра культурно-исторического парка горы Тай в Шаньдуне, Китай. Они вынуждены были провести там много часов из-за того, что их никак не могли забрать обратно вершины горы, сообщает издание South China Morning Post.

Видеозаписи этой сцены стали вирусными в китайских соцсетях. На одном из видео люди в масках толкались и хором кричали: "откройте вход".

Руководство известной туристической достопримечательности на востоке Китая принесло извинения за плохую координацию ситуации, пишет сайт.

"Мы приносим искренние извинения за неудобства, вызванные некоторыми обновлениями, которые проводятся в нашей живописной зоне, невнимательным обслуживанием и ненадлежащим управлением", — заявило руководство Mount Tai.

Согласно заявлению руководства сайта, число туристов в информационном центре, который находится на полпути к горе Тай, начало увеличиваться примерно в 8 часов утра. Примерно через час центр был уже полностью наводнен людьми, собравшимися в зале ожидания для спуска с горы.

Фото: Туристы часами толпились у канатной дороги на вершине горы

В конце концов, туристы стали пропускать очередь к канатной дороге, перелезая через барьеры, а некоторые бросались к билетной кассе, еще больше создавая хаос. Другие собрались вокруг маршрутных автобусов - альтернативного способа добраться вниз с горы. Это затрудняло выезд автобусов с места происшествия, сообщает издание.

Поведение туристов привело к тому, что справляться с ситуацией стало неэффективно, говорится в заявлении менеджера локации.

Через несколько часов местные власти увеличили количество маршрутных автобусов и упростили процедуру проверки билетов. Они также направили на место инцидента 40 полицейских для поддержания порядка.

"На моем пути вверх и вниз были толпы людей"

Плотный туман также мог быть причиной долгого ожидания: туристы собрались в районе Чжунтяньмэнь вместо того, чтобы отправиться сразу на вершину горы. Из-за этого они не смогли увидеть восход солнца. Когда стало понятно, что погода не способствует просмотру локации, они стали массово проситься покинуть гору.

При этом шесть входов на канатные дороги были временно закрыты: сотрудникам приходилось просить уйти людей, которые забегали в запрещенные для туристов зоны.

"Я провел восемь часов, поднимаясь на вершину горы. Хотел увидеть восход солнца. Я был измотан. Хотел спуститься с горы по канатной дороге, но мне сказали, что мне нужно подождать несколько часов. На моем пути вверх и вниз были толпы", — цитирует издание пользователя Weibo, который посетил гору Тай на выходных.

Фото: Южные "ворота в небо" на горе Тай (uk.wikipedia.org)

Второй человек написал: "Я был там, им стал свидетелем ужасного управления ситуацией и в целом этой живописной местностью. Было несколько очередей, и мы не знали, в какой очереди нам ждать. Некоторые туристы ссорились с персоналом".

Чем известна гора Тай в Китае

Гора Тай или Тайшань - важный исторический и культурный объект Китая. Это не только самая высокая гора в провинции Шаньдун, но и место паломничества уже на протяжении тысячелетий. Гора расположена к северу от города Тайань и к югу от столицы провинции Цзинань. Она простирается от 150 до1545 метров над уровнем моря и занимает площадь 426 квадратных километров.



По оценкам Министерства культуры и туризма, в этом году во время фестиваля лодок-драконов было совершено 90 миллионов внутренних туристических поездок. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, когда Китай начал оправляться от пандемии COVID.

Напомним, ранее в одном из аэропортов возник скандал с туристкой из-за отказа надеть маску.

Также сообщалось, что пассажиров принудительно отправили на карантин из-за задержки рейса.