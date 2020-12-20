"Сняли с рейса за отказ надеть маску": в аэропорту возник скандал с семьей туристов

Фото: Самолет авиакомпании United Airlines (wikipedia.org)

В авиакомпании начали расследование инцидента

В аэропорту города Денвер, США, семью путешественников сняли с рейса из-за того, что их двухлетняя дочь отказалась надеть маску. Об этом сообщает издание The Sun.

Семья из трех человек планировала вылететь в город Ньюарк рейсом авиакомпании United Airlines. После посадки в самолет Элиза Орбан вместе с мужем попытались надеть медицинскую маску на свою двухлетнюю дочь, однако у них это не получилось: девочка начала сопротивляться.

Уже непосредственно перед взлетом к родителям подошла стюардесса авиакомпании и попросила покинуть самолет.

По словам Элизы Орбан, ее муж пытался объяснить сотруднице ситуацию, однако сотрудница авиакомпании решения не изменила: семье нужно было выйти из самолета.

Фото: Девочка сопротивлялась, когда ей пытались надеть маску (Instagram)

Кроме того, по словам туристки, в авиакомпании не стали доставать их багаж, где находилось детское автокресло. Также ей стало известно, что их внесли в "черный список".

В авиакомпании United Airlines сообщили изданию The Sun, что здоровье и безопасность ее сотрудников и клиентов - наивысшая ценность компании, а ношение маски - обязательно для всех пассажиров возрастом от двух лет и старше.

Требования обязательного ношения масок во время полета существует в большинстве авиакомпаний. Также ранее в компаниях МАУ, KLM, AirFrance, Sky Up, Azur Air рассказали РБК-Украина, что воздух в самолетах очищается с помощью специальных HEPA-фильтров (идентичных тем, которые используются для оборудования операционных в больницах), и полностью очищенный от бактерий и вирусов воздух подается в салон каждые 2-3 минуты.

Несмотря на наличие фильтров, ношение маски считается обязательным на борту разных авиаперевозчиков: такое требование ввели компании по всему миру.

"Пассажиров вряд ли отстранят от будущих полетов"

Комментировать ситуацию, произошедшую на борту самолета United, и запечатленную на видео, достаточно тяжело ввиду отсутствия полной картины произошедшего, говорит РБК-Украина адвокат и специалист по авиационному праву Алексей Бурчевский.

"Непонятно, каким было поведение пассажиров и членов экипажа воздушного судна во время посадки и непосредственно перед высадкой с борта. Не думаю, что пассажиры будут отстранены от полетов последующими рейсами авиакомпании. Скорее всего, все закончится извинениями перевозчика и какой-нибудь компенсацией для пассажиров. Например, в виде ваучеров на последующие перелеты", - допускает эксперт.

Фото: В Украине и в ЕС обязательным является ношение масок на борту самолета пассажирами старше шести лет - Алексей Бурчевский (pixabay.com)

После громкой ситуации на борту самолета, представители авиаперевозчика сообщили, что связались с семьей Орбан и вернули ей билеты и багаж. Также стало известно, что авиакомпания проводит расследование инцидента.

В целом, авиакомпании и в США и у нас сами устанавливают правила поведения на борту, основываясь на соответствующем национальном законодательстве и международных стандартах, отмечает эксперт.

"Так, Центр по предотвращению и контролю распространения болезней (CDP) в США рекомендует обязательное ношение масок на транспорте всеми пассажирами старше двух лет. В Украине и в ЕС обязательным является ношение масок на борту самолета пассажирами старше шести лет. Эти правила указаны на сайтах основных перевозчиков, таких как МАУ, Wizz Air, Sky Up", - объясняет Алексей Бурчевский.

"Скоро без вакцинации попасть на борт самолета будет весьма сложно"

Однако следует помнить, что ношение масок – это только один из способов противодействия коронавирусной инфекции, добавляет он.

"Часто пассажиры снимают маски во время еды на борту, на что экипаж обычно закрывает глаза. Основным методом борьбы с вирусом остается тестирование и соблюдение хоть какой-то социальной дистанции на борту и в аэропорту. Также скоро нас ждет вакцинация, без которой попасть на борт самолета будет, скорее всего, весьма сложно", - подводит итог специалист.

Напомним, ранее мы сообщали, почему в самолетах не курят и можно ли заразиться COVID-19 на борту.

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