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Ограничения на поездки не влияют на уровень распространения COVID, – IATA

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Понедельник 06 декабря 2021 18:02
Ограничения на поездки не влияют на уровень распространения COVID, – IATA Фото: ограничения на поездки (Getty Images)
Автор: Евгения Тугушева

В Ассоциации проанализировали решение стран по ограничениям на поездки

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) проанализировала влияние ограничений стран на поездки. Там считают, что они (ограничения) не влияют на уровень заражения COVID-19, и правительства должны найти другие решения для снижения риска заражения, цитирует Schengenvisainfo заявление Ассоциации.

Так, в течение декабря 2020 января 2021 года в большинстве стран были введены карантинные требования, а особенно ограничения для регионов с высоким риском из стран юга Африки. В IATA подчеркивают, что ограничения для передвижения в целом не решают проблему распространения COVID.

По мнению Ассоциации, профилактические меры не уменьшили уровень заражения, а наоборот, в мире произошел один из самых значительных всплесков инфицирования: в среднем было зарегистрировано более пяти миллионов положительных случаев.

"Пики и спады новых случаев заражения COVID-19 случались даже тогда, когда ограничения на международные поездки оставались стабильными в течение 2021 года, а в 2020 году наблюдалось последовательное увеличение числа случаев заражения, даже когда ограничения были на самом высоком уровне", – указано в пресс-релизе IATA.

Ограничения на поездки не влияют на уровень распространения COVID, – IATA

Фото: В IATA раскритиковали политику запрета въезда и ограничений на поездки (Getty Images)

В ассоциации пришли к выводу, что:

  • в январе-апреле 2020 года, когда ограничений практически не было, уровень заражения COVID-19 был значительно ниже 1000, а с введением ограничений на поездки количество случаев заболевания резко возросла;
  • после введения ограничений уровень заболеваемости вырос до 2000;
  • когда ввели ограничения для путешественников из регионов с высоким уровнем риска, положительные показатели составили целых 4000, а дальше были еще всплески, что привело к еще более жестким правилам въезда.

По данным Ассоциации, в апреле-мае 2021 года наблюдался самый высокий пик уровня заражения.

В IATA раскритиковали политику запрета въезда и ограничений на поездки. Заявив, что запреты на поездки "политизированы и не служат безопасности общественности".

Напомним, обнаружение нового варианта COVID-19 "Омикрон" вызвало путаницу с новыми правилами карантина в Европейском Союзе.

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