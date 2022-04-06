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Ни в одной стране мира. Известный сервис бронирования жилья "забанил" жителей РФ и Беларуси

Фото: Бронирование жилья на сервисе Airbnb (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Airbnb приостановил услуги для граждан страны-агрессора

Известный сервис бронирования жилья Airbnb опубликовал объявление на русском языке: "Гости из России и Беларуси больше не могут бронировать места на Airbnb". Во вторник, 6 апреля, это вызвало волну возмущения в соцсетях.

Однако запрет касается не всех россиян и белорусов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на businessinsider.com.

Как сформулированы ограничения на сайте сервиса

На странице сервиса airbnb.ru появилось примечание, что "бронирования в России и Беларуси, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены".

В тексте объясняется, что компания Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси. Это означает, что бронирование жилья и "Впечатлений" в этих странах прекращено, а гости, находящиеся на территории этих стран, не могут оформлять бронирования где бы то ни было.

Для хозяев, предлагающих размещение, календари объявлений в России и Беларуси заблокированы. Прием новых гостей теперь невозможен.

Отмечается также, что на платформе нельзя будет забронировать жилье в России и Беларуси ни из одной страны мира.

"Гостям из России и Беларуси больше не доступно оформление бронирований на Airbnb", - говорится также на сайте.

Фото: С 4 апреля жители РФ и Беларуси не могут пользоваться Airbnb (unsplash.com/andrea-davis)

Политика распространяется только на тех, кто находится в России и Беларуси

Некоторые пользователи поняли заявление сервиса так: запрет касается всех граждан указанных стран. Поэтому возникли вопросы, могут ли диссиденты и беженцы столкнуться с трудностями бронирования жилья при бегстве из этих стран.

Тем временем, представитель Airbnb сообщил Insider, что политика "распространяется только на тех, кто находится в России и Беларуси". Это было частью заявления, сделанного месяц назад, в котором компания объявила о приостановке операций в обеих странах.

Тогда говорилось, что сервис "ограничит пользователей в Беларуси и России от новых бронирований в качестве гостей".

Генеральный директор Airbnb Брайан Чески 28 февраля заявил, что компания предоставит краткосрочное жилье 100 000 украинских беженцев, спасающихся от войны.

Напомним, мы писали, как одно из крупнейших судов в Марселе превратили в гостиницу для украинцев.

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