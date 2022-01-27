Обновленный Шарм-эль-Шейх. В Египте появятся "зеленые" города-курорты

Власти Египта планируют превратить один из главных курортов страны, Шарм-эль-Шейх в "зеленый город", сообщает Egypttoday.com.

Соответствующее указание будут выполняться по распоряжению президента Арабской Республики Египет Абделя Фаттаха Эль-Сиси.

Во время встречи с министрами и другими официальными лицами Южного Синая для проверки подготовки Египта к проведению COP27 в ноябре, премьер-министр Мостафа Мадбули издал директивы "о скорейшей реализации туристических проектов и создании станций зарядки электромобилей в городе для защиты окружающей среды".

В соответствии с директивами, власти курортов должны обеспечить перевод туристических объектов на солнечную энергию. Так, в Шарм-эль-Шейхе и других локациях планируется создать сеть станций для зарядки электромобилей.

Фото: Отели и туристические заведения в Шарм-эль-Шейхе обяжут получать "зеленый сертификат" (unsplash.com/branden-leighty)

Кроме того, министр туризма и древностей Халед аль-Анани заявил, что было принято решение, обязывающее отели и туристические заведения в Шарм-эль-Шейхе получать "зеленый сертификат" в качестве доказательства применения экологически чистых технологий.

По словам министра окружающей среды Египта Ясмин Фуад, концепция "зеленых городов" основана на рационализации потребления ресурсов, сокращении отходов, увеличении частоты переработки и преобразования отходов в энергию, а также сокращение выбросов и опоре на устойчивую энергетику.

Напомним, ранее мы писали, какой город стал "самым зеленым" в Европе.