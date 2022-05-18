В обход санкций. Россияне массово скупают недвижимость и выводят активы в Турцию

Россияне массово покупают недвижимость в Турции. Это позволяет им получить турецкий паспорт, если те инвестировали в жилье более 250 тысяч долларов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на немецо-турецкое издание DTJ.

Наплыв россиян на турецких курортах

В последнее время состоятельные россияне массово скупают квартиры и дома в Турции — особенно на популярном средиземноморском побережье. Их цель — получить турецкий паспорт, пишет издание.

"Турецкая ривьера" обещает солнце, пляж и пальмы, что привлекает множество россиян. Из-за санкций на фоне полномасштабного вторжения в Украину для россиян закрыты практически все европейские курорты, и Турция — одна з немногих стран, куда они еще могут ездить.

"В Турции все иначе: курорты, которые всегда пользовались популярностью у россиян, в настоящее время переживают особый наплыв: многие состоятельные туристы из России пытаются найти в Турции квартиры и дома в качестве убежища из унылой реальности своей родины", - сообщают в DTJ.

250 000 долларов за "золотой паспорт"

При покупке недвижимого имущества в Турции добавляется вид на так называемый "золотой паспорт". Иностранцы, которые покупают недвижимость на сумму 250 000 долларов США и обязуются владеть ею не менее трех лет, могут получить турецкое гражданство всего за три месяца.

Фото: Купив в Турции недвижмость, россияне могут претендовать на получение паспорта этой страны (unsplash.com)

"Перспектива нового паспорта, включая свободу передвижения, в настоящее время привлекает многих россиян. Агенты по недвижимости сообщают о резком увеличении российских инвестиций после вторжения РФ в Украину", — пишет издание.

Между тем, в Турции это приводит к росту цен на недвижимость и опустошению рынка. Те, кто может себе позволить покупку квартиры или виллы в Турции, также переводят сюда свои активы.

"В турецких портах сейчас особенно много яхт и катеров, принадлежащих российским олигархам — например, "Солярис", которая находится во владении миллиардера Романа Абрамовича. У того, кому удается получить турецкий паспорт, забот меньше, чем у рядового россиянина, и он даже может время от времени улетать домой. Стамбул, наряду с Дубаем, является одним из немногих оставшихся узлов воздушного сообщения между Россией и западным миром", - сообщается в новости.

К тому же, в Турции вопреки западным санкциям многие банки принимают деньги с российских банковских карт. Тем не менее, есть и исключения: недавно флагманский перевозчик Турции, Turkish Airlihes, перестал принимать к оплате российскую карту "Мир".

К слову, схема "золотых паспортов" существует лишь в нескольких европейских странах. Все чаще ее призывают отменить, мотивируя тем, что гражданство нельзя получить за деньги. На фоне вторжения России в Украину россиянам стали отказывать в получении таких документов в Чехии, Португалии, Ирландии, Испании и других государствах.