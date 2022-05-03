"Нужны руки и головы". Украинцы укрепляют экономику Польши, – Моравецкий

Сейчас в Польше наблюдается самый низкий уровень безработицы за последние 30 лет, отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Помощь украинцев может иметь большое значение в экономике.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на polskieradio24.pl.

90% беженцев в Польше – женщины и дети

Премьер-министр Матеуш Моравецкий дал интервью еженедельнику "Gazeta Polska", номер которого выйдет в среду, 4 мая. Выдержки из него уже опубликованы накануне, 3 мая.

Глава правительства подсчитал, что в настоящее время в Польше остановились более 2,5 миллионов беженцев. При этом 90 процентов из них составляют женщины и дети, некоторые - пожилые люди.

Вместе с украинцами, которые ранее работали в стране, цифра составила более 3,5 миллионов. При этом с 24 февраля официально трудоустроились уже 100 тысяч украинских беженцев.

Фейковые новости. Поляков призвали не верить провокациям

Премьер-министр предостерег поляков от фейковых новостей о беженцах, распространяемых российской пятой колонной.

"Стоит иметь в виду, что эти украинцы также работают на Польшу. Но у нас есть группы, которые пытаются отбить у поляков охоту к патриотической гражданской инициативе", — сказал он.

Фото: Работа украинцев, проживающих в Польше, может быть большой добавленной стоимостью в нашей экономике — премьер-министр (Getty Images)

Он опроверг информацию о том, что украинцы имеют лучший доступ ко многим госуслугам - в сфере образования, здравоохранения или рынка труда, чем поляки.

По его словам, польской экономике сейчас нужны работники.

"Хочу отметить, что сегодня у нас самый низкий уровень безработицы в истории Третьей Польской Республики (с 1989 года – ред.)", — сказал премьер-министр.

По его словам, во время встреч с польскими предпринимателями, первая их фраза обычно звучит так: нужны "руки и головы для работы".

"Поэтому работа украинцев, проживающих в Польше, может быть большой добавленной стоимостью в нашей экономике", — обратил внимание Моравецкий.

На стройках образовалась нехватка рук из-за ухода украинцев на войну

По словам главы польского правительства, на польских стройках ощущается нехватка рук, в связи с тем, что многие украинские мужчины уехали домой выполнять свой патриотический долг перед суверенной Украиной.

"Но самое главное: давайте помнить, что защита Украины — это и защита Польши". На тех рубежах украинцы сражаются за нас. Мы в долгу перед ними. Поэтому я рад, что почти все поляки с открытым сердцем приняли нуждающихся беженцев, по принципу: гость в доме - Бог в доме", — сказал премьер-министр.

Напомним, мы писали, на какую зарплату соглашаться беженцам за рубежом.