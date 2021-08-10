Новый тренд среди украинцев: туристы активно едут на "европейские" курорты Турции

Турция продолжает удерживать первенство среди направлений, куда едут в отпуск украинцы этим летом. Как и раньше, большинство наших отдыхающих предпочитает Средиземноморье. В частности, Анталийское побережье.

По данным туроператоров региона, по состоянию на июль украинцы оставались в лидерах среди тех, кто едет в Анталию. На тот момент регион посетили около 440 000 россиян, более 429 000 украинцев, не менее 145 000 немецких и около 90 700 польских туристов, а за месяц эти цифры возросли еще больше.

При этом все более популярным становится и другое направление - курорты Эгейского моря. Считается, что местные локации привлекают больше западных туристов, а ценят регион за большой выбор качественных отелей, живописную природу и высокий уровень сервиса. Некоторые наши туристы уже давно назвали регион "другой Турцией" или "Турцией для европейцев".

"Отели на Эгейском море заполнены на 90%"

Вице-президент Федерации отельеров Турции и президент Ассоциации туристических объектов размещения Эгейского моря Мехмет Ишлер отмечает, что местные отели демонстрируют хорошую тенденцию по бронировкам.

Он добавил, что заполняемость объектов на побережье Эгейского моря во время летнего периода превышает 90 процентов. При этом на потоки туристов также влияет успешная борьба с коронавирусом в стране, а в регионе отдыхают не только иностранцы, но и жители Турции. В частности, такой отдых ценят жители самого крупного мегаполиса страны - Стамбула.

Фото: Пейзажи Фетхие (unsplash.com/ahmet-kemal)

"Наблюдается увеличение прибытий к Эгейскому морю и из Стамбула. Из-за соединения с автомагистралью, центры отдыха в Измире и его окрестностях также лидируют по популярности. Регион обеспечивает возможности для отдыха на любой бюджет", — резюмировал Мехмет Ишлер.

"Европейская Турция": главные курорты и секрет популярности

Главными курортами Эгейского побережья Турции считаются Бодрум, Мармарис, Дидим, Кушадасы, Фетхие.

Среди "плюсов" региона - комфортные климатические условия, чистая морская вода на всем побережье, приятная температура воздуха даже в разгар лета. Также - широкий выбор экскурсий (здесь сохранилось множество красивых памятников архитектуры, в том числе античных) и масса возможностей для отдыха на яхте, морских круизов.

К слову, советуем почитать, в чем особенности отпуска в Кушадасах - уютном европейском курорте, куда едет все больше украинцев.

Украинцы действительно стали намного чаще выбирать Эгейское побережье для отдыха на море, подтверждает в комментарии РБК-Украина директор крупной туристической компании "Аполло-тур" Андрей Демура.

"Доля продаж туров на Эгейское море демонстрирует стабильный рост. На курорты Эгейского побережья - в аэропорты Даламан, Измир, Бодрум - с каждым годом прибывает больше украинцев, направление. 2021-й год не стал исключением", — говорит он.

Фото: Отдых в Мармарисе (unsplash.com/bugra-karacam)

Он называет несколько причин роста популярности этого направления у украинцев:

- на курортах Эгейского побережья - меньше россиян и в целом русскоязычных. Это привлекает тех, кто хочет окунуться в совсем иную атмосферу, в которой вас окружают туристы из Европы;

- инфраструктура играет роль в развитии локаций и "двигает" спрос. Так, в Бодруме, Мармарисе, Кушадасах, активно развивается отельная база. Есть выбор качественных отелей;

- срабатывает "сарафанное радио" - чем больше украинцев туда едет, тем больше туристы рекомендуют эти курорты своим родственникам, друзьям, знакомым, и те тоже в следующий раз захотят поехать на Эгейское море;

- на Эгейском побережье летом немного прохладнее, чем на Средиземном, которое находится южнее. Это актуально для отпуска в августе тем, кто не хочет чувствовать ежедневную жару;

"К тому же, всегда интересно познавать новые места, часто туристы экспериментируют, выбирая новые направления. Эгейское побережье - это классное направление, многим оно чем-то напоминает Грецию. Своего рода "другая Турция", — рассказывает о предпочтениях украинцев Андрей Демура.

Напомним, ранее сообщалось, что свободных мест в отелях на море в Украине на День независимости - все меньше.

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