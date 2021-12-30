Новый год без музыки: в Греции снова вводят ограничения в связи с COVID

В стране зафиксирована новая волна роста заболеваемости
Власти Греции вводят новые антикоронавирусные ограничения в стране в связи с ростом заболеваемости COVID, пишет News.gtp.gr.
Новые запреты сначала должны были начать действовать 3 января, однако вступят в силу в последний день уходящего года, заявил 30 декабря 2021 года министр здравоохранения страны Танос Плеврис.
Такое решение связано с тем, что накануне было зафиксировано 21,657 новых случаев Covid-19, и сегодня ожидается еще более 30 тысяч. По его словам, новый штамм вируса "Омикрон" стал доминирующим в стране.
Начиная с 6 утра 31 декабря 2021 года, в стране будут действовать следующие ограничения:
Кроме этого, гражданам будут выдавать бесплатно на руки по два индивидуальных теста в любой аптеке, чтобы они могли оценить свое состояние перед встречей с родственниками и друзьями.
Открытие школ, которых запланировано на 10 января, официальный представитель правительства Яннис Эконому сказал, что занятия начнутся в соответствии с планом при сохранении новых правил. Эксперты в области здравоохранения рекомендуют детям возвращаться в школу на неделю позже запланированного срока.
Министр финансов Христос Стайкурас заявил, что правительство вслед за этим будут вводить новые меры для поддержки бизнеса.
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