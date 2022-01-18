От Новой Зеландии до Марокко. Какие страны мира все еще полностью закрыты для туризма

В связи с распространением нового штамма "Омикрон" страны по всему миру продолжают вводить новые ограничения, а некоторые и вовсе не открывались для туристов с самого начала пандемии COVID, пишет The National.

"Если вы планируете путешествие в ближайшее время, эти пять стран пока что нужно вычеркнуть из желаемого списка посещения, поскольку границы этих государств остаются закрытыми для большинства путешественников", - сообщают в издании.

Какие страны полностью закрыты для всех иностранных туристов

Китай

Страна еще с начала пандемии COVID закрыла границы почти для всех иностранцев.

Есть определенные случаи, когда иностранцы все же могут въезжать в Китай, но установленные в стране правила позволяют въезжать только с определенными целями, в которые не входит туризм. К примеру, можно ехать с дипломатической целью или с действующим видом на жительство в Китае для работы, личных дел или крайне важных гуманитарных нужд.

Фото: Большая Китайская стена (unsplash.com/ashley-ross)

Иностранцы, которым разрешено путешествовать в Китай, должны быть готовы следовать строгим правилам, включая 14-дневный период самоизоляции.

Посещение исторических памятников, таких как Великая Китайская стена, Запретный город в Пекине или Терракотовая армия в Сиане в настоящее время запрещено.

Новая Зеландия

В Новой Зеландии ввели одни из самых жестких строгих ограничений в мире. Страна оставалась закрытой практически для всех путешественников сов всего мира в течение почти двух лет.

Фото: Окленд, Новая Зеландия (unsplash.com/dan-freeman)

В декабре страна отложила начало постепенное открытия границ из-за нового штамма "Омикрон" до февраля 2022 года. Эксперты допускают, что и эта дата открытия не окончательная, и упрощение правил въезда для туристов в Новой Зеландии снова могут отложить на неопределенное время.

Тайвань

С начала пандемии COVID на территории Тайваня действуют строгие правила въезда, и в настоящее время туда могут въезжать только ограниченные категории иностранцев.

Например, лица с видом на жительство, иностранные супруги и дети тайваньских граждан и некоторые иностранные рабочие. Но строгие правила въезда действуют и для них.

Фото: Национальный мемориальный зал Чан Кайши — сооружение на площади Свободы в центре Тайбея (unsplash.com/ferrer_rovin)

В настоящее время туризм в стране запрещен, туристические визы не выдаются.

Филиппины

Несмотря на предложения открыть границы для привитых путешественников из некоторых стран в декабре прошлого года, поездки на Филиппины по-прежнему запрещены из-за распространения нового штамма "Омикрон".

Фото: Эль-Нидо, Филиппины (unsplash.com/eibner-saliba)

Въезд на Филиппины все еще ограничен для граждан и отдельных категорий иностранцев. В основном въезд разрешен для тех, кто имеет вид на жительство, или является супругом, или детьми филиппинцев.

При этом туристические визы в страну временно не выдаются.

Марокко

Туристические поездки в Марокко приостановлены из-за временного запрета на поездки, введенного в целях предотвращения распространения Covid-19.

Кроме этого, еще в ноябре были приостановлены все прямые коммерческие пассажирские рейсы в королевство. Такие нормы по въезду действуют как минимум до 31 января 2022 года.

Фото: Шафшаван, Марокко (unsplash.com/heidi-kaden)

Когда полеты возобновятся, некоторые путешественники смогут посетить королевство при определенных условиях. При этом в Министерстве здравоохранения отмечают, что создадут списки стран A, B и C, у каждой из которой есть правила, которым необходимо следовать для въезда в Марокко.

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