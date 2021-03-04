Снимают часть ограничений: разрешат ли туристам ехать в Израиль весной

В Израиле готовятся к ослаблению карантинных ограничений и открывают небо. С 7 марта международный аэропорт Бен-Гурион сможет принимать тысячи пассажиров в день, сообщает The Times of Israel.

Власти разрешат вакцинированным израильтянам прилетать в Израиль и ездить за границу без специального разрешения, а у иностранцев будут спрашивать "зеленые" паспорта о завершенной вакцинации или выздоровлении от коронавируса.

Как будет работать аэропорт

Сухопутные и воздушные границы Израиля были закрыты с 25 января. А аэропорт Бен-Гурион закрыт для всех, кроме нескольких специальных рейсов израильских и некоторых иностранных авиакомпаний, которые совершались, чтобы вывозить граждан, "застрявших" за границей.

Из-за того, что тысячи израильтян длительное время не могут вернуться домой, накануне парламентских выборов в стране назрел скандал с гражданскими правами. На днях правительство приняло решение перейти к новой фазе ослабления карантинных ограничений и возобновить международное пассажирское авиасообщение.

С 7 марта в аэропорту Бен-Гуриона разрешат принимать до 3000 израильтян, которые смогут прилетать без предварительного одобрения специального комитета, а с 14 марта – открыть аэропорт полностью.

Фото: Иерусалим (pixabay.com)

Режим работы аэропорта пока еще обсуждается в разных министерствах. Например, в израильском Минздраве опасаются "катастрофы", к которой может привести открытие аэропорта без надлежащего соблюдения карантина и прибытие пассажиров с устойчивыми к вакцине мутациями вируса.

Поэтому вернувшиеся израильтяне без паспорта вакцинации должны будут изолироваться дома или в государственных карантинных отелях и пройти тест на коронавирус по прибытии. Вакцинированные граждане свободны в передвижении, но все равно должны будут сдать тест.

Также израильтянам, которые не прошли полную вакцинацию, будет необходимо специальное разрешение, чтобы покинуть страну.

Туристам в страну ехать пока нельзя

Пока в Израиле продолжает действовать запрет на въезд иностранцев – до "дальнейшего уведомления". Исключение составляют специальные поездки, для которых требуется получать разрешение – например, дипломатические.

До 9 марта действует требование о том, чтобы все иностранные гости проходили до 14 дней карантина после приезда. Этот срок можно сократить до 10 дней после получения двух отрицательных ПЦР-тестов. Это не касается тех, у кого есть сертификаты о вакцинации от коронавируса или выздоровлении после болезни.

Чтобы полететь и приехать наземным транспортом в Израиль, необходимо пройти ПЦР-тестирование за 72 часа до пересечения границы, а для иностранцев – повторно в пограничном пункте прибытия или в спецучреждении.

Фото: В марте разрешат работу рынков и магазинов (pixabay.com)

В стране заработают рестораны и отели

Также с 7 марта в Израиле планируют открывать рестораны и кафы, и помещения для мероприятий. Окончательные нормы работы общественных мест еще обсуждаются на законодательном уровне.

На данный момент известно, что ходить в рестораны и кафе смогут владельцы "зеленых паспортов" вакцинации или выздоровевшие. Те, у кого таких документов нет, смогут посетить только открытые площадки общепита на свежем воздухе.

Ходить на выставки, в музеи и на разные мероприятия можно убудет только вакцинированным людям, при этом в помещении можно будет собираться до 20 человек, а на открытом воздухе – до 50.

Начнут работу торговые центры, магазины, рынки. Будут открыты отели, бассейны, тренажерные залы – для владельцев "зеленых" пропусков.

Израильтянам разрешат снова ходить в гости. Масочный режим остается в силе. Если ситуация с заболеваемостью после послабления карантинных ограничений ухудшится, власти готовы их вернуть.

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Фото: Отдых в Эйлате (pixabay.com)

Открываются курорты Мертвого моря

Отели в курортной зоне Мертвого моря Эйн-Бокек и Хамей Зохар были признаны зоной "зеленого острова". Этот статус позволяет полностью открыть отели со всеми удобствами для владельцев зеленых бейджей и детей до 16 лет с отрицательным результатом теста на коронавирус. Также – при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до приезда.

Эйлат, который получал статус "зеленого острова" в конце 2020 года, получит разрешение на туристическую деятельность только в случае, если уровень заболеваемости в городе снизится до самого низкого уровня в течение следующих двух недель.

Напомним, мы писали, откроется ли Израиль для туристов на новых условиях.

Также мы рассказывали, когда Греция откроется для украинцев.