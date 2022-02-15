Никто ни разу не болел. В самой живописной локации мира готовятся к первому случаю COVID

Одна из самых живописных локаций мира для отдыха в тропиках – Острова Кука – готовится к первым случаям COVID-19 за весь период пандемии.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CNN Travel.

Позитивный результат теста оказался у туриста, который вернулся в Новую Зеландию после отпуска в островной локации.

Население привито на 100%, третью дозу получили 2/3 людей

Острова Кука – самоуправляемое государственное образование в южной части Тихого океана в свободной ассоциации с Новой Зеландией. С начала пандемии границы территории были закрыты для путешествий, но местное население получило полную вакцинацию.

Фото: Пейзажи на Островах Кука (booking.com)

Но 13 февраля страна начала готовиться к возможным случаям заражения – об этом заявил премьер-министр Марк Браун в видео на странице правительства в Facebook.

Оказалось, что турист из Новой Зеландии провел восемь дней на территории островов и получил положительный результат теста на штамм "Омикрон".

"Вполне вероятно, что человек был заразен, находясь здесь, и, кроме того, вероятно, что вирус находится в нашем сообществе. Возможно, существует "тихая передача", когда наш высокий уровень вакцинации настолько защищает, что люди заражаются COVID, но так легко, что не осознают, что они у них есть", - предположил глава правительства.

По официальной статистике, из 17 тысяч местного населения 99,6% - привиты дважды привиты, а 70% из них получили ревакцинацию.

Острова Кука возобновили путешествия без карантина с Новой Зеландией месяц тому – впервые с тех пор, как закрылись от мира в начале 2020 года с началом пандемии.

В декабре 2021 года в стране сообщалось об одном случае COVID. Человек прибыл репатриационным рейсом и находился на карантине, поэтому не контактировал с населением.

"Тот факт, что у нас вакцинирован большой процент наших людей, даст нам существенную защиту от серьезных заболеваний", - отметил Браун.

Острова Кука – на первом месте в рейтинге Lonely Planet на 2022 год

Группа из 15 островов в южной части Тихого океана была на первом месте в списках пожеланий многих сотрудников Lonely Planet на 2022 год. Локация возглавила список самых лучших направлений для путешествий в этом году.

Фото: Острова Кука - одно из самых жипописных тропических мест (pixabay.com)

Cтолица Островов Кука Раротонга считается воротами в одно из самых красивых мест на планете.

Туристам предлагают водные развлечения: дайвинг и рыбалку, не говоря уже о местных племенах маори в деревне Те Вара Нуи.

С Островами Кука у Украины действует безвизовый режим до 31 дня. Границы для иностранных путешественников открыты с 13 января 2022 года. Разрешают прилетать вакцинированным путешественникам с негативным тестом через территорию Новой Зеландии (с условием пребывания там не меньше 10 дней).

Цены на перелет и проживание: размещение предлагают по цене от 4000 гривен за ночь в отелях 3-4*. Авиабилеты обойдутся от 62 тыс. гривен в обе стороны. Лететь нужно с тремя пересадками – от 40 часов.

Когда лучше всего путешествовать на Острова Кука

Приятная солнечная погода длится на островах круглый год, говорится на туристическом сайте cookislands.travel.

Фото: Туристический сезон длится круглый год (booking.com)

Сухие месяцы без дождей - с апреля по ноябрь со средней температурой 26°C. С ноября по март отмечается более теплый сезон с немного более высокой влажностью и случайными дождями. В это время температура колеблется от 22°C до 30°C.

"Тем не менее, не пугайтесь дождей в наши летние месяцы, так как обычно это короткие утренние или дневные тропические ливни. В целом, наши средние месяцы апрель, май, сентябрь и октябрь — прекрасное время для посещения, поскольку погода в эти месяцы обычно - идеальный баланс тепла и ясного неба", - описывают климат путешественникам.

Тем, кто хочет увидеть горбатых китов у побережья – стоит отправиться на острова с июля по октябрь. В это время киты приходят из Антарктиды в более теплые воды островов Кука для брачных игр и рождения потомства. Зона Островов Кука была официально объявлена ​​китовым заповедником.

Для любителей кайтсерфинга сезон длится весь год, хотя лучше всего для этой активности подходит сезон пассатов (ветров в сторону экватора) с мая по октябрь.

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