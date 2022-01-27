"Никогда не покупайте через агрегаторы". Как бронировать авиабилеты, чтобы избежать проблем с перелетами

Самостоятельные путешествия самолетом во время пандемии могут быть чреваты неприятностями, если не знать особенности бронирования билетов в разных источниках. Иногда туристы сталкиваются с трудностями переноса рейса или вообще не могут получить билеты после оплаты.

Эксперты рассказали о свежем опыте бронирования авиаперелетов в "ковидную эпоху", а также предупредили об особенностях взаимодействия с авиакомпаниями и посредниками, услугами которых пользуются путешественники.

Почему стоит заказывать билеты "напрямую" и какие непредвиденные неприятности бывают у пассажиров – в материале TRAVEL РБК-Украина.

"Всегда покупаю билеты через официальные сайты авиакомпаний", - авиаэксперт

Авиаэксперт Владимир Беленький поделился своим опытом покупки билетов на самолет через "сторонние сайты" – свой случай он описал на странице в Facebook.

"Я всегда покупаю билеты через официальные сайты авиакомпаний. Пусть иногда они стоят на 10-20 долларов больше, но я знаю, что в случае проблем я всегда смогу иметь дело напрямую с перевозчиком, а не каким-то посредником", - написал он.

Фото: Аэропорт Бангкока (unsplash.com/mr-autthaporn-pradidpong)

Между тем, как многие туристы, из-за более низкой цены он недавно воспользовался агрегатором поиска билетов.

"В поездку в Тайланд у меня несколько раз отменяли и переносили рейсы, сдвигались даты поездок, стыковок. При поиске нового маршрута мне попались отличные билеты авиакомпании Etihad - бизнес класс за 750 долларов в одну сторону из Пхукета до Стамбула", - рассказал Владимир.

Проблема состояла только в том, что билеты продавал довольно известный и популярный агент Expedia. В то время официальном сайте Etihad этот билет стоил уже 1000 долларов.

"То есть разница достаточно большая, плюс - это бизнес класс, с лояльными условиями отмены и переноса рейса. В итоге я взял билет через Expedia. Дальше бес меня попутал взять билеты через сайт gotogate из Стамбула в Одессу по причине низкой цены", - объяснил он.

Во время путешествия Владимиру Беленькому нужно было поменять аэропорт вылета – вместо Пхукета лететь в Стамбул из Бангкока.

"Билет был в ту же цену и того же класса бронирования. Я позвонил в поддержку Этихад. Время ожидания было около 2 минут. Мне объяснили, что это можно сделать, но только через агента, у которого я брал билеты - Expedia, только так и не как иначе", - описал первую сложность специалист.

Фото: Сложности с переносом билетов на другие рейсы бывают у разных сайтов (unsplash.com/daniel-schludi)

"Не нашел куда звонить" – почему сложности начинаются с компаниями-посредниками

По словам авиаэксперта, Expedia - крупный и известный агент, с которым не должно было возникнуть сложностей.

"На сайте, сколько я не искал, так и не нашел телефона, куда звонить - его просто нет. Решил писать в поддержку в мессенджер. Только через трое суток мне ответили на запрос. В итоге сказали, что не могут изменить город вылета, и посоветовали обращаться в "Этихад", - рассказывает Владимир.

Он обратился на страницу авакомпании в Твиттере, чтобы была возможность делать скриншоты. Там ответили, что билет был продан агентом, который может поменять аэропорт вылета.

"Пишу опять, опять жду. Получаю ответ: после "консультаций с отделом продажи авиабилетов, мы пришли к выводу, что мы не можем сменить аэропорт вылета". Взяв бы билеты напрямую у Этихад, я бы не имел этой проблемы", - описал он общение с сайтом продажи билетов.

Похожая история произошла и с билетом на рейс из Стамбула в Одессу. Путешественнику пришло сообщение от "Turkish Airlines", что рейс перенесли на 3 часа позже, и по правилам авиакомпании, можно вернуть деньги или выбрать другой рейс.

"Мне как раз это было на руку, так как первоначально мы планировали ночевать в Стамбуле, но тут я смогу перенести рейс и отменить ночевку. Звоню в Turkish Airlines. Время ожидания около 5 минут. Отвечают: мне могут изменить рейс на день раньше, места есть, но, поскольку мой билет куплен через агента gotogate, то только там могут изменить рейс", - рассказывает он.

После звонка с 30-минутным ожиданием ответа в gotogate Владимиру Беленькому ответили, что у них нет мест на этот рейс, кроме бизнес-класса с большой доплатой.

Фото: Совет туристам - обратиться в авиакомпанию за 48 часов до вылета (pixabay.com)

"И это 7 дней до вылета. Хорошо, что у всех авиакомпаний есть правило,что за 48 часов до вылета уже сама авиакомпания имеет права внести изменения в билет, минуя агента. В итоге ровно за 48 часов до вылета я звоню в "Турецкие авиалинии" и забираю последние два места на рейсе. Если бы я брал билет напрямую у "Турецких авиалиний", то не имел бы этой проблемы и не потратил лишние два часа на телефоне", - отмечает он.

Эксперт советует никогда не покупать билеты через агрегаторы, особенно в ковидную эпоху, когда рейсы отменяются регулярно.

"Или покупайте билеты напрямую, или обращайтесь к агентам, с которыми есть личный контакт, и вы им можете написать в телеграм, мессенджер и они все поменяют", - подытожил он.

"Билеты пришли через три недели после оплаты"

Еще одна неприятная история с бронированием билетов лоукостера случилась у специалиста по подбору туров Александры Панамарчук, которую она описала в Facebook. Решение проблемы длилось три недели.

"16 декабря утром я оплачиваю билеты для клиентов на счет одной известной бюджетной авиакомпании. Совершенно рядовое событие, делаю это пару раз в неделю. Тщательно проверяю реквизиты, 2 минуты и готово", - пишет она.

Обычно на следующий день платеж зачислен, а билеты на почте. Хотя по правилам, процедура может длиться до 5 рабочих дней.

"Но не в этот раз. Прошло уже и 5, и 7 рабочих дней. У меня на руках платежка с печатью-подписью банка и многочисленные ответы от колл-центра авиакомпании: ваших денег нет. Реквизиты не то что сверила, рентгеном уже просветила", - описала она нестандартную ситуацию.

Фото: Иногда оплаченного билета приходится ждать неделями (unsplash.com/thapanee-srisawat)

Специалист обратилась в свой банк трижды – деньги обратно не пришли, на уточнение в банк не поступили. При этом с бухгалтерией или руководством авиакомпании связаться нельзя, можно только писать письма или звонить в колл-центр.

"Время идет. Тариф на авиа растет - уже дороже на 8 тысяч гривен. Часами "вишу на телефоне" между банком и колл-центром, от которого "дельные советы": сделать новое бронирование и снова оплатить", - возмутилась специалист.

Александра Панамарчук написала 5 жалоб в авиакомпанию, выслала платежку: ей пообещали ответ течение 30 дней.

"А тариф то и дальше растет. Пишу на мейлы банка-получателя. Пишу жалобу в Нацбанк на несоблюдение регламента зачисления средств. Пробую все, что только возможно. И 30 декабря приходит ответ: ваши деньги на счету получателя. Но, как оказалось, это 50% успеха. Получатель должен привязать их к бронированию и только тогда я получу билеты", - описала она дальнейшие трудности.

"Привязка" средств к бронированию билета заняла 6 дней. За это время тариф продолжал расти. За новую бронь в случае неудачи пришлось бы платить агенту.

"Спустя 20 дней с момента оплаты я наконец-то получаю билеты. Даже я с многолетней закалкой изрядно понервничала. А что бы делал обычный рядовой турист?", - возмутилась она отношением авиакомпании к пассажирам.

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