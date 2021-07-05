Нидерланды открываются для украинцев: за сколько можно полететь на отдых

Нидерланды во время пандемии долгое время были закрыты для туризма. Но с 1 июля в стране разрешили "несущественные" поездки в целью туризма. В том числе - и для украинцев. Но есть важное условие - путешественники должны перед въездом пройти полный курс вакцинации одним из препаратов, входящих в утвержденный страной список.

О том, что Нидерланды уже ждут украинских туристов, сообщил в своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Какие условия въезда в Нидерланды для украинцев

Согласно данным сайта tripadvisor.mfa.gov.ua, въезд в страну без прохождения карантина возможен с сертификатом о полной вакцинации одним из таких препаратов:

Pfizer/BioNTech (Comirnaty);

Astra Zeneca EU (Vaxzevria);

Johnson&Johnson/Janssen);

Moderna/Spikevax);

Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria);

Serum Institute of India (Covishield);

Sinopharm/BIBP;

Sinovac.

Справку о прививке от COVID-19 в Нидерландах признают в качестве замены сертификата о COVID-тестировании.

Если у путешественника нет сертификата о прививке, отрицательный тест или сертификат о выздоровлении от COVID является обязательным. Но свидетельство о выздоровлении принимается только в том случае, если путешественник получил это удостоверение от компетентных органов здравоохранения из стран ЕС.

Фото: Нидерланды долгое время были закрыты для туризма (pixabay.com)

Текст документа должен быть одним из следующих иностранных языков: английском, немецком, французском, португальском, итальянском, испанском. В сертификате о прививках должно быть указано, что путешественник был полностью привит. Также должно быть указано название вакцины.

Туристы также могут почитать дополнительную информацию о признании паспорта вакцинации как гарантии на въезд в Нидерланды из третьих стран на английском языке.

Могут ли ехать те, кто не прошел вакцинацию?

Те, кто не имеет справки о полном курсе вакцинации, с туристической целью ехать в Нидерланды пока не могут. Для не вакцинированных лиц применяется общий режим запрета на въезд.

Исключение делают для тех, у кого есть вид на жительство или долгосрочная национальная виза типа "D".

Как и за сколько можно полететь в Нидерланды летом

Из Украины в несколько городов страны есть рейсы от разных авиакомпаний.

К примеру, перелет из Киева в Амстердам 12 августа с WizzAir и обратно 15 августа с еще одним лоукостером - EasyJet - обойдется в 4 994 грн с человека. Также в Амстердам летает и авиакомпания МАУ. Два перелета (12 августа в Амстердам и 15 августа в Киев) обойдутся в 12 322 грн.

Фото: В Нидерланды з Украины летает несколько авиакомпаний (РБК-Украина/Виталий Носач)

Впрочем, о полноценном возобновлении турпотока в эту страну пока ждать не стоит, говорят РБК-Украина собеседники в туристических компаниях. Это станет возможным, когда в Украине будет вакцинировано максимальное количество людей, считают эксперты рынка.

У многих туркомпаний, которые занимались турами в Нидерланды из Украины, подобные поездки запланированы только на 2022 год. К примеру, тур "Вояж в Амстердам" на май 2022 года предлагается за 800 евро с человека на 7 дней. А тур "Лето в Европе" с посещением Франции, Германии, Нидерландов и Бельгии на 11 дней стоит 899 евро с человека.

Напомним, ранее сообщалось, что знаменитый курортный остров открывается для туристов.

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