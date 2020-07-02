Невероятные тайны и приключения: лучшие книги для летнего отпуска

Что почитать в отпуске, какую книгу выбрать для поездки на море или в горы? Такими вопросами задаются множество людей, когда готовятся отправиться в желанную поездку по Украине или за границу. С семьей или друзьями, одни вы или с книгой - летние дни подарят вам незабываемые впечатления.

Если вы привыкли читать электронные книги, то отпуск - повод изменить традицию и взять с собой в путешествие бумажные книги. Но порой выбрать книгу бывает крайне сложно, ведь магазины предлагают множество интересной литературы. Наша подборка поможет вам выбрать роман на любой вкус.

"Глиняний міст", Маркус Зузак

Самая известная книга Зузака "Воровка книг" разошлась тиражом в 14 миллионов экземпляров, была переведена на 40 языков, ее экранизировали. Роман "Глиняний міст" вышел спустя 13 лет после "Воровки книг" и уже стал мировым бестселлером. Роман "Глиняний міст" на украинском вышел в издательстве BookChef.

В центре сюжета - пять братьев Данбар Мэтью, Рори, Генри, Клейтон и Томми. Их мама умерла, а папа их бросил. Но вот прошло одиннадцать лет, и он вернулся. Зачем? Что ему надо? Он просит, чтобы сыновья помогли ему строить мост.

Фото: Книга "Глиняний міст", Маркус Зузак (предоставлено издательством)

Соглашается только один из пяти - Клейтон. Парень хочет понять, что произошло тогда, 11 лет назад. И невероятными усилиями отца и сына среди австралийских эвкалиптов и равнин (как из-под тесали Микеланджело) выступает мост, красотой напоминающий Пон-дю-Гар. Вот только к чему в этой истории скелет змеи, скачки?

Автор то переносит нас в непростое прошлое семьи, то возвращает в запутанное настоящее. Узнаем ли мы, почему отец поссорился с сыновьями? Смогут ли они его простить? И что символизирует глиняный мост?

"Дівчина з крамнички", Саяка Мурата

С детства Кейко считали странной, погруженной в собственные мечты. Родители боялись, что реальный мир рано или поздно ее просто вытолкнет. А потом Кейко устроилась в Комбин - "лавку за углом". И наконец стала счастлива.

Вот только младшая сестра, подруги и даже некоторые сотрудники имели на это другой взгляд.

Фото: Книга "Дівчина з крамнички", Саяка Мурата (предоставлено издательством)

Как может быть счастливым тридцатишестилетняя одинокая женщина, все время отдавая работе? Кейко искренне не понимает, как вести себя в этом мире. И когда в ее жизни появляется он, все облегченно вздыхают. Ибо Кейко наконец станет "нормальной". Ее выбор прост: жить для других или для самой себя.

"Ведмеже місто", Фредрик Бакман

"Ведмеже місто" Фредрика Бакмана - это захватывающий роман о маленьком городке Бьорнстад на севере Швеции, в котором когда-то кипела жизнь, а сейчас остались безработица и безвыходное положение.

Вся надежда города - юношеский хоккейный клуб. Именно на этом виде спорта в Бьорнстаде завязаны судьбы.

Фото: Книга "Ведмеже місто", Фредрик Бакман (предоставлено издательством)

День победы в матче стал самым счастливым для города и клуба, но для героини Маи Эриксон и ее родителей - был ужасным и все изменил. После того, как в городе происходит ужасное преступление, каждому из жителей городка приходится делать выбор и брать ответственность за свои действия. История Маи становится для горожан толчком к сознательным поступкам, уроком любви и поддержки, а также уроков о различии добра и зла.

"Ведмеже місто" - это первая книга одноименной серии. Следующий роман "Мы против вас" выйдет на украинском в издательстве #книголав уже в конце 2020 года.

"Паперовий звіринець та інші оповідання", Кен Лю

Эта книга вышла в украинском переводе в издательстве BookChef и стала одной из самых ожидаемых книг "виртуального" Книжного Арсенала - 2020. Почему?

Потому что Кен Лю - один из самых известных авторов в американской литературе. Он является многократным лауреатом премий Nebula, Hugo, World Fantasy, Sidewise и Science Fiction & Fantasy Translation, его имя упоминалось среди номинантов на премии Sturgeon и Locus.

Фото: Книга "Паперовий звіринець та інші оповідання", Кен Лю (предоставлено издательством)

Его короткий рассказ "Бумажный зверинец" - первое в истории произведение художественной литературы, которое за один год одержало победу в трех престижных премиях Nebula, Hugo и World Fantasy Awards. Кен Лю также перевел в 2015 году роман китайского фантаста Лю Цисиня "Проблема трех тел", который стал первым переводным произведением, ставшим победителем премии Hugo.

"Кафе на краю світу", Джон П. Стрелеки

Остановитесь. Поставьте на паузу ежедневную суету, вырвитесь из ее сетей и загляните в кафе на краю света.

Разверните меню и присмотритесь внимательнее к последней странице - там вы прочитаете три вопроса, от которых бежали всю жизнь. Почему вы здесь? Боитесь ли вы смерти? Довольны ли вы?

Фото: Книга "Кафе на краю світу", Джон П. Стрелеки (предоставлено издательством)

Эта книга поможет в поисках ответов. С ней вы сохраните огонь в душе, осознаете, что ценно, а что - суета, посмотрите на жизнь под другим углом зрения, независимо от приобретенного опыта.

"Кафе на краю света" - настоящий издательский феномен, бестселлер вне времени, который вдохновил миллионы людей во всем мире на большие изменения. Очаровательная и легкая, эта книга повлияет на ваше мировоззрение и навсегда изменит жизнь. Гарантируем, что захватывающие, легкие и очень романтические истории оставят приятное послевкусие.

"Дерево росте у Брукліні", БеттиСмит

Культовый роман о решимости противостоять трудностям. Им уже в течение века зачитываются все американские подростки. Роман вышел в издательстве BookChef и сразу пришелся по вкусу украинскому читателю.

Фото: Книга "Дерево росте у Брукліні", Бетти Смит (предоставлено издательством)

"Гра в пари", Ханна Оренстин

Саша Голдберг заканчивает университет и ищет работу мечты. Жизнь складывается так, что выбирать не приходится, и Саша устраивается в брачное агентство "Блисс" на должность консультантки.

Ее задача - подбирать людям пару, поэтому почти все время она тратит на поиски идеальных кандидатов, просмотр анкет, фото и планирование свиданий.

Фото: Книга "Гра в пари", Ханна Оренстин (предоставлено издательством)

В конце концов, однажды она попадет на свидание, которого не должно было произойти, и влюбится в человека, который должен был встретиться совсем с другой девушкой. Героиня романа будет иметь дело с романтическими историями других, однако хватит ли ей времени на свою?

"Сім щасливих днів", Рози Уолш

Сара только что развелась, и судьба сразу свела ее с Эдди. Спонтанное знакомство переросло в искреннее и сильное чувство, которое стало взаимным. Кажется, такое случается только в мелодрамах.

Удивительная неделя вместе, обещания и планы на совместное будущее. Хеппи-энд? Прощание перед отпуском и, как думала Сара, короткая разлука. Эдди обещал позвонить из аэропорта.

Фото: Книга "Сім щасливих днів", Рози Уолш (предоставлено издательством)

День, второй, неделя - звонка нет. Бросил, заболел, умер - Сара перебрала все возможные варианты. Друзья советовали забыть. Но любовь невозможно удалить из сердца, как номер из телефона. Женщина начинает искать правду. Но есть вещи, о которых лучше не знать. Особенно о тех, кого мы любим.

"Не вір у це", Чарли Донли

В центре внимания - продюсер Сидни Райан, которая снимает документальные фильмы о людях, которых осудили за то, что они не делали. Ей постоянно приходят письма от заключенных с просьбами о помощи и поддержке.

Однако одна история ее привлекает больше других - врача Грейс Сиболд обвинили в убийстве ее жениха десять лет назад.

Фото: Книга "Не вір у це", Чарли Донли (предоставлено издательством)

Сидни берется распутывать этот древний клубок событий, чтобы помочь девушке. Однако чем дальше заходит расследование, тем больше сомнений появляется.

Кто же на самом деле убил жениха Грейс, и действительно ли Грейс - только жертва обстоятельств?

Напомним, ранее автор книги об Иловайской трагедии написал еще один роман.