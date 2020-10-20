Невероятные пейзажи и горные озера: чем заняться на курорте Драгобрат, пока там нет снега

Множество людей знает Драгобрат как один из горнолыжных курортов Украины. И действительно: его расположение в долине между гор на высоте 1400 метров создает благоприятные природные условия для того, чтобы снег покрывал склоны большую часть года - с ноября по май.

Но чем живет Драгобрат остальные пять месяцев в году? Стоит ли сюда приезжать вне сезона? Это мы вами сейчас и выясним.

Добраться на Драгобрат вне сезона проще, чем зимой

Любители горнолыжного отдыха знают, что на Драгобрат на обычной машине и, тем более, рейсовым автобусом не доехать, а поезд ходит только до села Ясиня, что в 18 километрах от курорта. От села Ясиня нужно заказывать специальный трансфер, роль которого чаще всего выполняют машины УАЗ, в простонародье известные как "буханки".

Летом такой трансфер тоже работает, но способов добраться на курорт куда больше, чем зимой:

на джипах и других хорошо проходимых машинах,

на мотоциклах,

на велосипедах,

пешком.

Дорога на Драгобрат проходит по живописным долинам, а дальше - поднимается вдоль горной реки через густой ярко-зеленый лес.

Фото: Вне сезона способов добраться на курорт куда больше, чем зимой (Евгения Колесник)

Драгобрат никогда не спит

Наше предположение о том, что горнолыжный курорт с июня по октябрь "засыпает" и просто ждет начала нового сезона, оказалось неверным. Хотя расчитывать на то, что летом задействована вся инфраструктура, тоже не стоит.

Итак, что же работает на Драгобрате в не сезон:

несколько отелей - выбрать номер по душе и по карману вполне возможно;

несколько колыб, ресторан;

несколько маленьких магазинчиков;

подъемник.

Маленький номер на двоих со всеми удобствами нам обошелся 675 грн, хотя зимой это стоило почти вдвое дороже.

На курорте всегда можно пополнить запасы воды и еды - есть несколько магазинчиков, также мы видели две работающие колыбы и ресторан.

Фото: На курорте есть несколько магазинчиков, колыбы и ресторан (Евгения Колесник)

Здесь круглый год работает кресельный подъемник Карпатская Чайка. Стоимость подъема в летнее время - 100 грн. Так же можно подняться с велосипедом - есть специальные крюки. На верхней станции подъемника круглый год работает кафе, где можно полноценно пообедать, отдохнуть и зарядить телефоны. Так же от верхней станции подъемника можно отправиться в пешие маршруты по горам.

Если вы не собираетесь в многодневный поход с палатками, но при этом хотите насладиться красотой гор, Драгобрат для этого отлично подходит. Отсюда есть несколько прекрасных однодневных маршрутов разной сложности. Давайте рассмотрим два самых популярных.

Свидовецкий хребет и горные озера Драгобрата

Этот маршрут может быть как пешим, так и велосипедным. Поднимаемся к верхней станции подъемника Карпатская Чайка. Подъем довольно крутой - это самый сложный отрезок на всем маршруте, так что стоит подумать над тем, что бы не тратить силы в самом начале пути и воспользоваться подъемником.

От верхней станции подъемника поворачиваем направо и продолжаем путь по грунтовой дороге 9 километров с небольшим перепадом высот. На пути регулярно встречаются путешественники, часто - "палаточники" с большими рюкзаками за спиной.

Поскольку маршрут проходит по горному хребту, ми постоянно находимся наверху, и перед глазами открываются шикарные виды на горы на протяжении всего пути.

Фото: Шикарные виды открываются на протяжении всего пути (Евгения Колесник)

Спустя 5,5 км стоит сбавить темп и обратить свой взгляд направо, где далеко внизу в долине раскинулось несколько маленьких горных озер, соединенных реками, а среди них - большое и зеркальное озеро Ворожеска. Это первое из озер на нашем пути.

Дальше, через 1,5 километра по Свидовецкому хребту, есть еще одно озеро - Догяска, еще через 1 километр - Апшинец. Эти озера необычные тем, что вид на них открывается сначала сверху, а потом, если захотите, к ним можно спуститься и подойти поближе, чтобы полюбоваться этой зеркальной чистотой воды.

На берегах озер останавливаются путешественники с палатками. Особенно романтично устроить на берегу пикник. Приятно, что здесь, в горах, люди как правило, берегут природу и убирают за собой. А если вы не любитель долгих прогулок, это не повод игнорировать такую красоту - к озерам можно приехать на том же трансфере, который подымает от села Ясиня к курорту.

Подьем на вершину Велика Близниця

Этот маршрут - длиной меньше 3 километров, но он куда сложнее предыдущего.

В этот раз от верхней станции подъемника Карпатская Чайка нужно повернуть налево, после чего начинается крутой подъем на вершину Жандарм (высота - 1763 метра). Здесь тоже есть подъемник, но летом он не работает.

Фото: Подьем на вершину Велика Близниця (Евгения Колесник)

После подъема на Жандарм следует еще один подъем - на Второй Жандарм (высота - 1785 метра) и только после этого - самая высокая точка Свидовецкого хребта - вершина Велика Близниця (высота - 1881 метр). Перепад высот на маршруте - 320 метров. А виды отличаются тем, что здесь есть отвесные скалистые обрывы, от которых захватывает дух!

Обратно к курорту можно выйти по другой тропе - от полонины Свидовец, через горное озеро Ивор на полоныну Драгобрат, где и раскинулся среди гор одноименный курорт.

Мы на Велику Близницю так и не добрались - горы накрыла большая черная туча и нас накрыл ливень, так что пришлось спускаться. Чтобы не повторять наших ошибок, не забывайте проверять прогноз погоды, брать с собой теплую одежду и дождевики, ведь горы - очень непредсказуемы и так прекрасны!

Видео: Драгобрат: версия без снега (youtube.com/KOLESAEDUT)

Напомним, ранее мы писали, где в Карпатах искать изысканные отели в скандинавском стиле.

Также предлагаем почитать о безопасном маршруте на отвесную скалу в Карпатах.