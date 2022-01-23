ru ua
Вс, 23 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Невероятное открытие": у берегов Таити обнаружили большой нетронутый коралловый риф

Новина українською →
Воскресенье 23 января 2022 18:21
"Невероятное открытие": у берегов Таити обнаружили большой нетронутый коралловый риф Фото: Коралловый риф обнаружили у берегов Таити (кадр-видео/CNN)
Автор: Евгения Тугушева

По данным ЮНЕСКО, неисследованным на сегодняшний день остается около 20 % дна Мирового океана

У берегов Таити дайверы во время экспедиции в сумеречную зону океана обнаружили большой нетронутый коралловый риф, сообщает CNN.

Фотожурналист Алексис Розенфельд, возглавлявший команду международных дайверов, сказал, что риф, простирающийся "насколько видит глаз", был "волшебным зрелищем".

"Это было похоже на произведение искусства", — сказал он.

Риф располагается на глубине 70 метров и имеет протяженность в 3 километра. В этом месте достаточно солнечного света для их роста и размножения для жизни кораллов.

&quot;Невероятное открытие&quot;: у берегов Таити обнаружили большой нетронутый коралловый риф&quot;Невероятное открытие&quot;: у берегов Таити обнаружили большой нетронутый коралловый риф

Фото: Коралловый риф обнаружили у берегов Таити (кадр-видео/CNN)

Сейчас ученые планируют изучить эту местность детальнее. Они надеются понять, как кораллам удалось выжить. Возможно, получится найти способ спасения рифов, которые находятся под угрозой исчезновения.

"На самом деле в нашем океане есть гораздо больше крупных рифов на глубине более 30 метров, которые не были нанесены на карту", – говорят ученые.

&quot;Невероятное открытие&quot;: у берегов Таити обнаружили большой нетронутый коралловый риф

&quot;Невероятное открытие&quot;: у берегов Таити обнаружили большой нетронутый коралловый риф

Фото: Коралловый риф обнаружили у берегов Таити (кадр-видео/CNN)

По данным ЮНЕСКО, неисследованным остается около 20% дна Мирового океана.

По словам ученых, в связи с потеплением и климатическим кризисом в океанах привело к обесцвечиванию кораллов. В прошлом году ученые обнаружили, что глобальная площадь живых кораллов сократилась вдвое с 1950 года из-за изменения климата, чрезмерного вылова рыбы и загрязнения.

Ученые говорят о не лучших перспективах – от 70% до 90% всех живых кораллов в мире исчезнет в ближайшие 20 лет.

Напомним, ранее мы писали, почему туристы в Антарктике могут навредить экосистеме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Александра Панамарчук
В Будапешт на выходные. С чего начать знакомство с городом во время зимнего путешествия
Александра Панамарчук
основатель туристической компании "SPA & Travel Expert"
Ирина Савина
Прогулки у моря как альтернатива Карпатам. За каким отдыхом едут в Одессу зимой
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Сергей Панченко
Баланс природы. Что такое национальные парки и почему их редко посещают туриcты
Сергей Панченко
доктор биологических наук, доцент
Станислав Ткацевич
Рождественская сказка. Почему зима - идеальное время для первого путешествия во Львов
Станислав Ткацевич
специально для РБК-Украина
Все мнения