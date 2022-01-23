"Невероятное открытие": у берегов Таити обнаружили большой нетронутый коралловый риф

По данным ЮНЕСКО, неисследованным на сегодняшний день остается около 20 % дна Мирового океана

У берегов Таити дайверы во время экспедиции в сумеречную зону океана обнаружили большой нетронутый коралловый риф, сообщает CNN.

Фотожурналист Алексис Розенфельд, возглавлявший команду международных дайверов, сказал, что риф, простирающийся "насколько видит глаз", был "волшебным зрелищем".

"Это было похоже на произведение искусства", — сказал он.

Риф располагается на глубине 70 метров и имеет протяженность в 3 километра. В этом месте достаточно солнечного света для их роста и размножения для жизни кораллов.

Фото: Коралловый риф обнаружили у берегов Таити (кадр-видео/CNN)

Сейчас ученые планируют изучить эту местность детальнее. Они надеются понять, как кораллам удалось выжить. Возможно, получится найти способ спасения рифов, которые находятся под угрозой исчезновения.

"На самом деле в нашем океане есть гораздо больше крупных рифов на глубине более 30 метров, которые не были нанесены на карту", – говорят ученые.

Фото: Коралловый риф обнаружили у берегов Таити (кадр-видео/CNN)

По данным ЮНЕСКО, неисследованным остается около 20% дна Мирового океана.

По словам ученых, в связи с потеплением и климатическим кризисом в океанах привело к обесцвечиванию кораллов. В прошлом году ученые обнаружили, что глобальная площадь живых кораллов сократилась вдвое с 1950 года из-за изменения климата, чрезмерного вылова рыбы и загрязнения.

Ученые говорят о не лучших перспективах – от 70% до 90% всех живых кораллов в мире исчезнет в ближайшие 20 лет.

Напомним, ранее мы писали, почему туристы в Антарктике могут навредить экосистеме.