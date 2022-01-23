"Неймовірне відкриття": біля берегів Таїті знайшли великий незайманий кораловий риф

За даними ЮНЕСКО, недослідженим на сьогоднішній день залишається близько 20% дна Світового океану

Біля берегів Таїті дайвери під час експедиції до сутінкової зони океану знайшли великий незайманий кораловий риф, повідомляє CNN.

Фотожурналіст Алексіс Розенфельд, який очолював команду міжнародних дайверів, сказав, що риф, що тягнеться "наскільки бачить око", був "чарівним видовищем".

"Це було схоже на витвір мистецтва", — сказав він.

Риф розташовується на глибині 70 метрів і має довжину 3 кілометри. У цьому місці достатньо сонячного світла для їхнього росту і життя коралів.

Фото: Кораловий риф знайшли поблизу берегів Таїті (кадр-відео/CNN)

Наразі вчені планують вивчити цю місцевість детальніше. Вони сподіваються зрозуміти, як коралам вдалося вижити. Можливо, вдасться знайти спосіб порятунку рифів, які перебувають під загрозою зникнення.

"Насправді в нашому океані є набагато більше великих рифів на глибині понад 30 метрів, які не були нанесені на карту", – кажуть вчені.

Фото: Кораловий риф знайшли поблизу берегів Таїті (кадр-відео/CNN)

За даними ЮНЕСКО, недослідженим залишається близько 20% дна Світового океану.

За словами вчених, у зв'язку з потеплінням та кліматичною кризою в океанах призвело до знебарвлення коралів. Минулого року вчені виявили, що глобальна площа живих коралів скоротилася вдвічі з 1950 року через зміну клімату, надмірний вилов риби та забруднення.

Вчені говорять про ненайкращі перспективи – від 70% до 90% усіх живих коралів у світі зникне у найближчі 20 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому туристи в Антарктиці можуть зашкодити екосистемі.