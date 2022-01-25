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Нетипично сильный снегопад парализовал столицу Греции. Нарушена работа транспорта: фото

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Вторник 25 января 2022 13:33
Нетипично сильный снегопад парализовал столицу Греции. Нарушена работа транспорта: фото Фото: Снегопад в Афинах (Getty Images)
Автор: Евгения Тугушева

Согласно прогнозам синоптиков, похолодание в Афинах продлится до среды

24 января 2022 года греческую столицу накрыла снежная буря под названием "Эльпида", нарушив воздушное движение и остановив транспорт, сообщает Reuters.

Из-за непогоды в стране вторник, 25 января, в городе объявили выходным днем.

Сильные снегопады в Афинах случаются редко, но уже второй год подряд на город обрушиваются снежные бури.

Ночью спасатели пытались освободить сотни водителей, чьи машины часами стояли на дорогах в Афинах.

Железнодорожное и автобусное сообщение в столице было приостановлено. Представители органов здравоохранения заявили, что учреждения для вакцинации от COVID-19 в районах Афин и на соседнем острове Эвия были закрыты.

Государственные службы, школы и магазины и банки в этих двух районах и на многих греческих островах, включая Крит, также будут закрыты во вторник, поскольку ожидается, что похолодание продлится до среды.

Нетипично сильный снегопад парализовал столицу Греции. Нарушена работа транспорта: фото

Нетипично сильный снегопад парализовал столицу Греции. Нарушена работа транспорта: фото

Нетипично сильный снегопад парализовал столицу Греции. Нарушена работа транспорта: фотоНетипично сильный снегопад парализовал столицу Греции. Нарушена работа транспорта: фотоНетипично сильный снегопад парализовал столицу Греции. Нарушена работа транспорта: фото

Фото: Снегопад в Афинах (Getty Images)

Греческий перевозчик Aegean Airlines (AGNr.AT) отменил в понедельник все рейсы, кроме пяти, и заявил, что ожидает нарушения расписания во вторник и, возможно, в среду.

Власти Греции просят жителей ограничить свои передвижения, а владельцев автомобилей — использовать цепи для колес.

Напомним, ранее ми писали, что в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада отменили все рейсы.

Также сильным снегом накрыло курортные греческие острова.

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Греция Афины Снегопад
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