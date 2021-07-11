Несмотря на всплеск COVID: популярный курортный остров продолжает принимать туристов
На Пхукете надеются принять еще больше путешественников
Через неделю после начала амбициозного, но рискованного плана по открытию тайского курортного острова Пхукет для вакцинированных посетителей, туристическая инфраструктура острова в регионе уже активно работает. Об этом сообщает Associated Press.
Процесс восстановления туризма происходит даже несмотря на то, что количество новых случаев COVID в других частях страны резко возросло до рекордного уровня, отмечает AP.
На остров у юго-западного побережья Таиланда, экономика которого на 95% зависит от туристической индустрии, в первую неделю июля прибыло 2399 посетителей.
Так называемый “план песочницы Пхукета” основан на стратегии массовой вакцинации, тестирования и ограничений: в стране пытаются смягчить угрозу от COVID-19. Но при этом предоставляют туристам достаточно свободы, чтобы насладиться пляжным отдыхом.
За неделю до запуска “песочницы” 1 июля на Пхукете было зарегистрировано всего 17 новых случаев коронавируса. Цифры выросли в первую неделю, но остались на низком уровне и составили 27 новых случаев.
Но в другой части страны цифры были значительно выше. Так, 8 августа в Таиланде было зарегистрировано рекордные 7 058 случаев COVID и 75 смертей, что заставило многих скептически отнестись к открытию туризма на Пхукете, сообщает AP.
Представителей властей призвали срочно решить первоочередные вопросы по борьбе со всплеском инфекции.
Премьер-министра Прают Чан-оха раскритиковали за то, что он якобы не справился с новой волной COVID. На некоторых политических карикатурах он изображен сидящим на пляже, пока тайцев спасают от коронавируса в больницах.
Фото: В Таиланде количество новых заболевших COVID резко выросло за последнюю неделю (unsplash.com\mike-swigunski)
Президент Ассоциации туризма Пхукета Бхуммикитти Руктаенгам сказал, что программа по возрождению все же запущена и успешно работает. Он ожидает, что в августе в страну прибудет уже 30 000 новых туристов.
“COVID-19 может повлиять на общую ситуацию в стране. Но я считаю, что посетители поймут: Пхукет - достаточно безопасен для них, поэтому это не должно повлиять на их планы путешествий”, - сказал он.
Лирон Ор, туристка из Израиля, решилась на 10-дневную поездку на Пхукет с мужем и пятью детьми. Она запланировала отпуск после того, как услышала о тайском плане “песочницы”, пишет AP. По ее словам, в отпуске несложно соблюдать предписанные меры предосторожности.
“Мы рискнули поехать. И эта поездка доставляет нашим детям просто огромную радость. К слову, сейчас на пляжах не так уж много туристов”, - говорит она.
Какие правила посещения Пхукета сегодня
Путешественники, прибывающие в другие регионы Таиланда, подлежат строгому 14-дневному карантину в гостиничных номерах за свой счет. Но, согласно плану “песочницы”, посетители Пхукета могут гулять по всему острову, отдыхать на пляжах, кататься на водных лыжах, ходить в рестораны.
Посетители допускаются только из стран с уровнем риска “не выше среднего”. На данный момент большинство из них прибыли из США, Великобритании, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля.
Фото: На Пхукете надо пройти три теста на COVID-19 за свой счет (unsplash.com\miltiadis-fragkidis)
Туристы должны предоставить подтверждение полной вакцинации, отрицательный результат теста на COVID-19. Его надо сделать не позднее, чем за 72 часа до вылета. Также нужна страховка, покрывающая лечение от COVID.
Оказавшись на острове, они должны соблюдать общие правила по ношению масок и дистанцированию, пройти три ПЦР-теста на COVID-19 за свой счет (по цене за три теста около 300 долларов). По истечении 14 дней посетители могут путешествовать в любую точку Таиланда без дополнительных ограничений.
Перед запуском программы около 70% жителей острова получили по крайней мере одну дозу вакцины. Также все работники гостиниц и сферы туризма острова были полностью вакцинированы.
В настоящее время на Пхукете забронировано 131 809 ночей в гостиницах, из которых 9 745 - на август и 1094 - на сентябрь.
“В других регионах страны внимательно следят за экспериментом на Пхукете, поскольку тоже стремятся постепенно возобновить свою деятельность”, - отмечают в AP.
Напомним, ранее мы писали, в какие страны ЕС могут ехать украинцы летом.
Также сообщалось, что популярный курортный остров откладывает открытие для туристов.