Жесткий карантин и экстренные меры. Популярный курортный остров откладывает открытие для туристов

На Бали заявили о резком росте новых случаев COVID

Знаменитый курортный остров Бали откладывает открытие для туристов. Локация не будет доступна для иностранных туристов до тех пор, пока количество случаев COVID-19 не снизится, сообщает издание Times of India со ссылкой на заявление министра туризма и экономики культуры Бали Сандиаго Уно.

Он пояснил, что на острове будут ждать более благоприятной ситуации, чтобы снова открыть туристическую локацию.

"Мы нацелены на открытие в конце июля - начале августа, но мы просто должны помнить о том, какая у нас ситуация с недавним всплеском (COVID - ред.)", — отметил он.

Согласно отчетам властей, в последние недели число случаев заражения COVID резко возросло в Индонезии, в том числе на Бали. Там было зафиксировано четырехкратное увеличение числа случаев заболевания за последний месяц.

Министр уточнил: прежде чем снова открыть Бали для иностранных туристов, он надеется на снижение новых случаев хотя бы до 30-40 в день. Он также заявил, что 71% жителей Бали уже получили свою первую дозу вакцины против COVID, а цель вакцинации - 70 процентов населения. По его предварительным оценкам, этого уровня можно достичь к концу июля.

Как сообщается, в целях защиты во время пандемии местные жители теперь будут обязаны проходить ПЦР-тест перед тем, как попасть на остров. Однако гостям, которые едут на Бали в целях бизнеса, все же будут предоставлены пятилетние визы.

Жесткий карантин в Индонезии: что известно

В начале июля в Индонезии заявили о принятии экстренных мер из-за повторного резкого всплеска новых случаев COVID. Вспышку коронавируса в стране связывают с распространением нового штамма "Дельта".

Президент страны Джоко Видодо заявил, что Индонезия вводит чрезвычайные меры. Их действие начнется 3 июня и предварительно продлится до 20-го. Меры нацелены на то, чтобы сдержать рост количества случаев COVID, что создает существенную нагрузку на медицинскую систему.

Фото: Жесткие меры в Индонезии будут действовать до 20 июля. Далее их могут продлить (unsplash.com/geio-tischler)

С 3 июля на территории острова Ява и курортного острова Бали начали действовать меры, направленные на сокращение количества случаев заражения вирусом в день до менее 10 000. Меры включают среди прочего более жесткие ограничения на передвижение и авиаперелеты, запрет на питание в ресторанах и закрытие "второстепенных" офисов. Сообщается, что если ситуация с заболеваемостью не улучшится, то такие меры могут продлить и после 20 июля.

По информации издания, местные больницы не справляются с наплывом больных коронавирусной инфекцией. Медицинские учреждения переполнены, а многие пациенты поступают с тяжелыми осложнениями и сложным течением болезни.

На Бали ездили еще до открытия для туристов

До пандемии остров Бали был популярным направлением у определенного сегмента туристов из Украины, говорят РБК-Украина собеседники в туристических компаниях.

Фото: До введения повторного карантина в Индонезии, многие ездили на Бали по бизнес-визам (unsplash.com/jara-lenz)

Впрочем, некоторые украинцы уже успели побывать на курортном острове еще до его официального открытия. Один из способов поехать на остров легально - получить для этого бизнес-визу.

По словам украинского авиаблогера Владимира Беленького, такая виза открывается за 5 дней и стоит вместе с услугами посредников 300 долларов. Получив ее, бизнес-турист может находиться в Индонезии 2 месяца и продлевать действие визы 4 раза по 30 дней.

С другой стороны, даже при бизнес-поездках на Бали нужно придерживаться определенных правил во время пандемии. Въезд разрешен только при предварительной сдаче ПЦР-теста. Также нужно пройти самоизоляцию по прибытию. После 5-дневного карантина в Джакарте придется сдать ПЦР-тест и в течение 48 часов использовать его для перелета на остров Бали, отмечает авиаблогер.

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