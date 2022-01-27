Непристойное поведение: туристку выгнали из Венеции за позирование на фоне военного мемориала

Ей запретили въезд в город на 48 часов и оштрафовали на 513 долларов

В Венеции туристку задержала полиция после того, как ее поймали, когда она позировала топлес для фото на фоне военного мемориала, сообщает CNN Travel.

30-летняя жительница Чехии разделась (22 января 2022 года) днем, бросив свои вещи возле памятника, который отдает дань уважения итальянским героям войны, и пошла, купаться в ледяной лагуне, а затем у памятника позировала для фото.

Местный житель Марио Нейсон гулял со своим сыном, когда увидел женщину и двух ее спутников на памятнике, который стоит на набережной.

"Это был прекрасный день, и мы увидели двух людей, которые фотографировались. Я увидел странное движение, а затем я увидел эту женщину, которая плавала без забот. Я подумал, что она, должно быть, сошла с ума, раз думала, что умеет плавать в морозный день. Потом я увидел, что она пыталась выбраться из воды, взобравшись на статую, в одних плавках от бикини. Она встала на него, а затем вернулась в воду, полностью расслабившись. Ее бойфренд и еще одна женщина перепрыгнули через барьер и оказались на памятнике, чтобы сфотографировать ее получше. Они стояли рядом с ее одеждой, которую она оставила (на памятнике), как и на пляже", — рассказал Нейсон CNN.

Фото: Туристку выгнали из Венеции, запретили въезд в город на 48 часов и оштрафовали на 513 долларов (unsplash.com/ludovico-lovisetto)

"Сидеть на площади Сан-Марко с куском пиццы или варить кофе — это чудесная вещь для Facebook, но если 30 миллионов туристов будут вести себя так, Венеция станет пляжем или кемпингом", — добавил Нейсон.

Женщину, имя которой не называется, задержала полиция. Они оштрафовали ее на 350 евро (400 долларов) и наложили на нее приказ об антиобщественном поведении, включая 48-часовой запрет на въезд в город, который сопровождается отдельным штрафом в размере 100 евро (113 долларов).

Фото: Памятник "Партизанке" в Венеции (facebook.com/GetSights/tizbert33)

В 1968 году в Венеции был открыт Памятник "Партизанке" в виде лежащей на берегу моря бронзовой женщины со связанными руками. Этот памятник можно видеть только во время отливов, во время приливов его скрывает море.

Напомним, ранее мы писали, что скандальный стеклянный мост в Венеции закроют после многочисленных жалоб.