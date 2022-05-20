На неотложные расходы. Сколько платят беженцам в Польше и как получить помощь

Можно рассчитывать на выплаты от правительства и ООН

Украинцы, которые получили временную защиту в Польше, могут получить в этой стране финансовую помощь – как одноразовую, так и регулярную.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, на какие выплаты могут рассчитывать украинцы, спасающиеся от войны в Польше.

Помощь от правительства Польши всем беженцам

Украинцы, которые прибыли в Польшу с 24 февраля, могут получить одноразовую помощь на неотложные расходы "300+" – 300 злотых (2024 гривен). Для их получения нужно оформить PESEL (аналог украинского номера плательщика налогов), открыть счет в банке (это возможно даже с внутренним украинским паспортом – например, в Santander Bank).

Фото: Пункт временного размещения беженцев в Польше (gettyimages.com)

После этого подать заявление в отдел социальных выплат органа местного самоуправления (ужонд). Для всей семьи может быть достаточно одного банковского счета. Деньги придут в течение нескольких недель.

Для детей до 18 лет в Польще действует программа "500+" – 500 злотых (3373 гривны) ежемесячно на каждого ребенка до наступления 18 лет. Обращаться c заявлением на эту помощь нужно в управление социального страхования (ZUS): можно составить электронное заявление с помощью работника этого учреждения или оформить заявку на сайте ZUS.

Дополнительно можно получить помощь на самых маленьких детей – по программе семейного опекунского капитала. Можно получать выплаты на второго и каждого следующего ребенка в возрасте 12-35 месяцев. Общая сумма на ребенка – 12000 злотых. Их можно получить в течение 1 года (по 1000 злотых в месяц) или в течение 2 лет (по 500 злотых). Обращаться c заявлением нужно также в ZUS.

Помощь от ООН для всей семьи

Украинцы и граждане других стран, которые легально находились в Украине до войны и были вынуждены выехать из страны, могут получить в Польше финансовую помощь от Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Максимально помощь выплачивается на семью из 5 человек. Заявитель получит 700 злотых (4700 гривен), остальные члены семьи (до 4 человек) – по 600 злотых (4035 гривен). Финансовая помощь от ООН рассчитана на 3 месяца. Выплачивать деньги будут раз в месяц на карточку польского банка.

Фото: Подать заявления на помощь можно онлайн (unsplash.com/bohdan-komarivskyi)

Для подачи заявки необходимо заполнить форму, также нужно иметь польский номер телефона (бесплатные сим-карты можно взять на вокзалах в пунктах помощи беженцам или магазинчиках). На доступную дату встречи в течение нескольких дней придет смс-приглашение прийти в один из центров по указанному адресу. Пункты уже работают по таким адресам:

Варшава: Kamionkowska 11

Варшава: Chmielna 85

Краків: TAURON Arena, brama 1, Stanisława Lema 7

Познань: Galeria Malta, Maltanska 1 (1-й поверх)

Оструда: Jana lll, Sobieskiego 9/pok, 127

Гданськ: ul. Wały Piastowskie 1

Гдиня: ul. 10 lutego 26

Вроцлав: Piłsudskiego 69/73

На встречу нужно приехать всем членам семьи. При себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. У заявителей возьмут отпечатки пальцев.

После посещения центра придет смс с уникальным одноразовым номером BLIK и суммой помощи. В течение следующих 7 дней нужно снять всю сумму в банкомате, выбрав функцию "БЛИК снятие". Нужно будет ввести пароль, которые выдадут при регистрации в центре.

В течение 2 месяцев будут приходить смс о начислении следующих выплат.

Напомним, мы писали, какую помощь платят переселенцам в Украине.