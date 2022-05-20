На невідкладні витрати. Скільки платять біженцям в Польщі і як отримати допомогу

Можна розраховувати на виплати від уряду і ООН

Українці, які отримали тимчасовий захист у Польщі, можуть отримати в цій країні фінансову допомогу – як одноразову, так і регулярну.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, на які виплати можуть розраховувати українці, що рятуються від війни в Польщі.

Допомога від уряду Польщі всім біженцям

Українці, які прибули до Польщі з 24 лютого, можуть отримати одноразову допомогу на невідкладні витрати "300+" – 300 злотих (2024 гривень). Для їх отримання потрібно оформити PESEL (аналог українського номера платника податків), відкрити рахунок в банку (це можливо навіть з внутрішнім українським паспортом – наприклад, в Santander Bank).

Фото: Пункт тимчасового розміщення біженців у Польщі (gettyimages.com)

Після цього подати заяву до відділу соціальних виплат органу місцевого самоврядування (ужонд). Для всієї родини може бути достатньо одного банківського рахунку. Гроші прийдуть протягом декількох тижнів.

Для дітей до 18 років в Польщі діє програма "500+" - 500 злотих (3373 гривні) щомісяця на кожну дитину до настання 18 років. Звертатися з заявою на цю допомогу потрібно в управління соціального страхування (ZUS): можна скласти електронну заяву за допомогою працівника цієї установи або оформити заявку на сайті ZUS.

Додатково можна отримати допомогу на найменших дітей - за програмою сімейного опікунського капіталу. Можна отримувати виплати на другу і кожну наступну дитину віком 12-35 місяців. Загальна сума на дитину - 12000 злотих. Їх можна отримати протягом 1 року (по 1000 злотих в місяць) або протягом 2 років (по 500 злотих). Звертатися c заявою потрібно також в ZUS.

Допомога від ООН для всієї родини

Українці та громадяни інших країн, які легально перебували в Україні до війни і були змушені виїхати з країни, можуть отримати в Польщі фінансову допомогу від Верховного комісара ООН у справах біженців.

Максимально допомога виплачується на сім'ю з 5 осіб. Заявник отримає 700 злотих (4700 гривень), решта членів сім'ї (до 4 осіб) – по 600 злотих (4035 гривень). Фінансова допомога від ООН розрахована на 3 місяці. Виплачуватимуть гроші раз на місяць на картку польського банку.

Фото: Подати заяви на допомогу можна онлайн (unsplash.com/bohdan-komarivskyi)

Для подачі заявки необхідно заповнити форму, також треба мати польський номер телефону (безкоштовні сім-карти можна взяти на вокзалах в пунктах допомоги біженцям або магазинчиках). На доступну дату зустрічі протягом декількох днів прийде смс-запрошення прийти в один з центрів за вказаною адресою. Пункти вже працюють за такими адресами:

Варшава: Kamionkowska 11

Варшава: Chmielna 85

Краків: TAURON Arena, brama 1, Stanisława Lema 7

Познань: Galeria Malta, Maltanska 1 (1-й поверх)

Оструда: Jana lll, Sobieskiego 9/pok, 127

Гданськ: ul. Wały Piastowskie 1

Гдиня: ul. 10 lutego 26

Вроцлав: Piłsudskiego 69/73

На зустріч потрібно приїхати всім членам сім'ї. При собі потрібно мати паспорт або інший документ, що засвідчує особу. У заявників візьмуть відбитки пальців.

Після відвідування центру прийде смс з унікальним одноразовим номером BLIK і сумою допомоги. Протягом наступних 7 днів потрібно зняти всю суму в банкоматі, вибравши функцію "БЛІК зняття". Потрібно буде ввести пароль, які видадуть при реєстрації в центрі.

Протягом 2 місяців будуть приходити смс про нарахування наступних виплат.

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