Некоторые пригородные поезда меняют график движения: детали
Фото: "Укрзализныця" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Несколько поездов временно не будут курсировать по техническим причинам
"Укрзализныця" заявляет о временных изменениях расписания движения пригородных поездов сообщением Львов – Мостиска-2 – Львов. Поезда не будут курсировать по техническим причинам.
Об этом сообщает в TRAVEL-РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Телеграм-канал "Укрзализныци".
Какие пригородные поезда временно не будут курсировать:
- 3 марта – поезд № 6113 сообщением Львов – Мостиска-2 отправлением из Львова в 17:50;
- 4 марта – поезд № 6102 сообщением Мостиска-2 – Львов отправлением из ст. Мостиска-2 в 04:45.
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