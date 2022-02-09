Неделя роскоши в Монако. Как не разориться, побывав в одной из богатейших стран Европы

Как спланировать путешествие и что посмотреть в микрогосударстве и его окрестностях

Представьте себе ситуацию: неожиданно на вас свалилось путешествие в Монако – оплачен на неделю отель, а остальное своими силами. Отказываться? Конечно же нет. Но что делать, если доходы никак не сочетаются с вероятными расходами в одной из богатейших стран Европы?

Нужно бюджетно добраться в Монако, найти, где недорого питаться, изучить доступные достопримечательности в самой стране и ее окрестностях. И, желательно, получить от всего удовольствие.

Стоит ли ехатиь в Монако на неделю, как посмотреть там максимум интересных мест и при этом не потратить много денег - в материале TRAVEL РБК-Украина.

Интересные факты о Монако:

Княжество Монако — самое маленькое полноценное государство в мире после Ватикана. Площадь Монако чуть меньше, чем два квадратных километра – спальные районы в Харькове, Киеве и Одессе и те побольше;

Кроме королевского дворца, тут есть и музеи, и парки, большой собственный пляж. Монако, несмотря на микроскопичность, ежегодно увеличивается в размерах, не забывая развивать инфраструктуру. Сначала строят сеть подземных дорог, а из вырытого грунта насыпают полуострова, создавая новые районы. Так был построен район Фонвьей, и строится еще один – Ла Портье;

Коренное население – монегаски. Їх на самом деле очень мало (около 20% населения Монако), они не платят налоги, а средняя продолжительность их жизни достигает 90 лет. Именно поэтому Монако – одна из самых инклюзивных стран в ЕС: везде работают лифты и эскалаторы, что помогает местным жителям легко перемещаться по стране, расположенной на холмистой местности;

В Монако находится знаменитое казино Монте-Карло, при этом гражданам Монако играть в казино запрещено;

Княжество Монако находится под протекторатом Франции, с которой граница чисто номинальная. Гуляя по Монако, вы можете не заметить, как перейдете границу с Францией.

Кстати, между Монако и Францией налажено воздушное сообщение с помощью вертолетов. Так что если будете опаздывать на свой рейс из Ниццы, можете заказать вертолет, чтобы не стоять на автобусе в пробках;

Уровень преступности в Монако — один из самых низких на планете.

Фото: Вечерний Монако (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Какие требования для въезда туристов

Правила въезда в Монако по состоянию на сегодня действуют те же, что и для туристов, которые приезжают во Францию:

въезд разрешен тем, кто полностью вакцинировался препаратами Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson. Ехать можно с сертификатом о вакцинации не старше 9 месяцев: по истечению этого срока должна бытьбустерная доза вакцины Pfizer или Moderna; или при наличии ПЦР-теста, или теста на антитела, сделанного не раньше, чем за 48 часов до въезда в Монако; маски необходимо носить в помещениях и на открытом воздухе – штраф за отсутствие маски составляет 100 евро.

Как добраться в Монако из Украины

У Монако нет своего аэропорта, поэтому идеально прилететь прямым рейсом SkyUp в ближайший аэропорт Ниццы. С мая 2022 года в Ниццу обещает полететь из Жулян еще один лоукостер – Wizzair.

Транспорт из аэропорта Ниццы в Монако: главное о ценах

Муниципальный автобус №100 ходит с 5:00 утра и до 18:00 вечера из Ниццы от остановки Le Port и за 1,5 евро довезет вас до Монако. От аэропорта к автобусной остановке в дневное время ходит трамвай L2 – билет стоит 1,5 евро.

Поезд идет от ж/д вокзала Nice-Ville до станции Monaco Monte Carlo. Билет стоит 5 евро. Курсирует ежедневно с 05:15 до 21:15. До ЖД вокзала можно доехать на трамвае L2 – билет стоит 1,5 евро.

Видео: Пейзажи Монако (youtube.com/Urban Architecture)

Если у вас вечерний рейс, и вы не успели на поезд или муниципальный автобус, придется ехать на автобусе-шаттле. Из аэропорта ездит автобус Cannes Express 110, который делает остановку в Монте-Карло. Билет – 22 евро в одну, 33 евро – в обе стороны.

Если самолет прилетает ночью, тогда придется брать такси. Uber в Монако не ездит, а обычное такси влетит в копеечку (от 70 евро). Поэтому лайфхак – заказывайте Uber до границы Монако и Франции: это выйдет в два раза дешевле. А оттуда, тарахтя чемоданом по асфальту, дойдете пешком до своего фешенебельного отеля.

Как провести неделю в Монако и при этом сэкономить

Выйти утром на пробежку и оббежать страну за полтора часа – таковы суровые реалии самой маленькой страны Европы. Но географические размеры Монако никак не соотносятся с уровнем доходов ее граждан и расходами залетных туристов.

Сумма за номер в отеле где-нибудь "на задворках" Монако, например в районе Фонвьей, может серьезно пошатнуть ваше благосостояние – от 200 евро в сутки с завтраками. Дешевле арендовать апартаменты ближе к центру – можно найти от 90 евро в сутки в низкий сезон. Как вариант – можно остановиться в одном из соседних городков, например, Ментон. Или пару раз приехать в Монако из Ниццы, где можно найти отель от 50 евро в сутки.

Фото: Вид на марину и район Фьонвэй (Ирина Савина/для РБК-Украина)

В ресторанах цены тоже не слишком бюджетные – пицца и два бокала вина будут стоить 40 евро, чашка кофе – 4-5 евро, полноценный ужин – выше 100 евро за двоих. Завтрак с видом на казино Монте-Карло в Кафе де Пари тоже немало стоит: капучино – 6 евро, классический круассан – 7 евро, апельсиновый фреш – 10 евро.

Зато на крытом рынке Монако есть фудкорты, в которых можно заказать салат Нисуаз, беби-осьминоги в кляре и с бокалом вина: это будет стоить около 25 евро. И еще в Монако есть классная фишка: wine to go – по аналогии с кофе, только выходишь не из кофейни со стаканчиком кофе, а из бара с бокалом вина. Так мы и делали по вечерам – шли в соседний бар и пили розе, сидя на каменном парапете с видом на яхты (бокал вина – 5 евро).

Как еще сэкономить на ужинах в ресторанах? Я каждый день ходила за покупками в ближайший супермаркет Carrefour. Так как готовить у меня не было возможности, то покупала нарезки – сыры и мясо от 2-3 евро за 100 грамм, овощи и фрукты по такой же цене, французское розе – от 4 евро. Так можно прилично сократить расходы на еду.

Фото: Океанариум в Монако (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Мне даже понравилось ужинать сыром и вином, сидя на балконе номера с видом на Розарий Принцессы Грейс. А обедала чаще всего в кафе, путешествуя по Лазурному побережью на автобусе за 1,5 евро.

Сады, соборы и виды на яхты. Что посмотреть в Монако

Зачем сюда едут туристы? У каждого свои цели: кто-то хочет "поставить галочку" и добавить в копилку еще одну страну. Кому-то до жути интересно посмотреть, как на парковках выстроились в ряд Ламборджини и Мазератти, и сделать на их фоне гламурное селфи.

Кто-то всю жизнь мечтал пойти в казино Монте-Карло и спустить там все деньги в надежде выиграть миллион. А кто-то, как я, никогда не мечтал о Монако. Но раз уж так случилось, то есть смысл увидеть все по полной.

Фото: Памятник гонкам в Монте Карло (Ирина Савина/для РБК-Украина)

На самом деле для туриста-бюджетника Монако – почти рай. Во-первых, есть много бесплатных развлечений: сады и парки, соборы, виды на яхты и пляж в конце концов – и все это бесплатно. Во-вторых, билеты в музеи, на выставки и во дворцы Монако – по очень умеренным ценам. Все нижеперечисленные развлечения можно спокойно успеть за один-два дня.

Погулять по Монако Вилль – это полуостров и историческая часть Монако размером всего 700м в длину и 300 в ширину. Бесплатно можно заглянуть в Кафедральный собор святого Николая, прогуляться по дворцовой площади, сделать фото с видом на Порт де Фонвьей;

Фото: Монако Вилль – полуостров и историческая часть Монако (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Экскурсия в княжеский дворец – билет стоит 10 евро +8 евро, если захочется посмотреть выставку княжеских ретро-автомобилей. За 6 Евро можно посмотреть местный микро-зоопарк – Сад Животных. Детям до 6 лет – бесплатно.

– билет стоит 10 евро +8 евро, если захочется посмотреть выставку княжеских ретро-автомобилей. За 6 Евро можно посмотреть местный микро-зоопарк – Сад Животных. Детям до 6 лет – бесплатно. Сходите в Океанографический музей , которым заведовал Кусто (18 евро – взрослый, 12 евро-детский билет);

, которым заведовал Кусто (18 евро – взрослый, 12 евро-детский билет); Японский сад Принцессы Грейс - Jardin Japonais-Princesse Grace. Маленький сад посреди ультрасовременного Монако, застроенного высотками, как оазис с прудами, в которых живут красные карпы, японскими мостиками и пагодами;

Фото: Японский сад Принцессы Грэйс (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Фото: Дворцовая площадь и Княжеский дворец в Монако (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Розарий Принцессы Грейс – среди сотен видов роз важно гуляют гуси, утки и лебеди. Они тут главные местные жители – их кормят, для них меняют воду в пруду. По утрам их выпускают из домиков, из которых они выходят на прогулку, и куда возвращаются на ночной отдых;

Фото: Вид из номера на Розайрий Принцессы Грейс (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Порт Эркюль – главная марина в Монако и стоянка для яхт всевозможных конфигураций и размеров – от маленьких до огромных, стоимостью в десятки миллионов долларов. Лучший вид на марину открывается сверху – с Монако Вилль, но рядом с ними тоже интересно прогуляться, дивясь роскоши и богатству;

Фото: Порт Эркюль - стоянка для яхт (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Казино Монте Карло – культовое место для игроманов и фанатов агента 007. Тут снимали сцены фильма "Золотой глаз". В казино приезжают не только богатые и знаменитые. Любой желающий может зайти внутрь, чтобы попытать счастья. Например, сыграть в однорукого бандита. Вход в фойе казино – бесплатный, для входа в игровые залы нужно оплатить 20 евро, которые можно обменять на жетоны. А вдруг повезет?

– культовое место для игроманов и фанатов агента 007. Тут снимали сцены фильма "Золотой глаз". В казино приезжают не только богатые и знаменитые. Любой желающий может зайти внутрь, чтобы попытать счастья. Например, сыграть в однорукого бандита. Вход в фойе казино – бесплатный, для входа в игровые залы нужно оплатить 20 евро, которые можно обменять на жетоны. А вдруг повезет? Концертно-выставочный центр Grimaldi Forum – здесь часто проводят тематические и художественные выставки. Билеты на выставки стоят 10-15 евро;

– здесь часто проводят тематические и художественные выставки. Билеты на выставки стоят 10-15 евро; Пляж Ларвотто в Монако – городской бесплатный пляж с мелкой галькой, в окружении высоток из стекла и бетона и видом на стройку очередной насыпи, которая в будущем превратится в еще один район. Как альтернатива – небольшой пляж Марке на французской территории, расположенный на границе с Монако. От пляжа Марке в сторону Ниццы ведет прогулочная дорожка вокруг Чесночного мыса – Кап Д’ай. По ней приятно прогуляться перед закатом.

Фото: Пляж Ларвотто в Монако (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Что посмотреть в окрестностях Монако

Купите билетик на автобус №100, который курсирует из Ниццы в Ментон и обратно. Всего за 1,5 евро вам откроются уютные города, пляжи и достопримечательности в окрестностях Монако.

Ницца – столица Лазурного побережья, растянулась вдоль побережья огромной Английской набережной, застроенной историческими зданиями в итальянском стиле XIX-начала XX веков. Ницца – второй город по количеству музеев и дворцов во Франции, поэтому ее считают культурной столицей Прованса. Сходите в старый город – Вьей Виль, где царит потрясающая атмосфера классического средиземноморского города.

Фото: Старая Ницца (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Поесть в одном из стрит-кафе старой Ниццы – недорогое и особенное удовольствие. Тут стоит попробовать блинчики из нутовой муки – Socca. Или французский бутерброд Pan-bagnat – огромный сэндвич, пропитанный оливковым маслом и соком помидора с начинкой из салата Нисуаз.

Pissaladière – открытый пирог, украшенный карамелизированным луком, оливками и анчоусами. Или закажите порцию мидий в сырном соусе со стаканчиком белого вина.

Ментон – небольшой городок, расположенный между итальянской границей и княжеством Монако. Старый город в Ментоне – "классика" с узкими улочками, парками и соборами, напоминает атмосферу итальянского курорта. Прогуливаясь по городу, загляните в собор Сен-Мишель XVII века. Пляжи Ментона – одни из лучших на Лазурном побережье, причем большинство из них муниципальные: безопасная береговая линия, хороший песок, чистота и развитая инфраструктура.

Фото: Небольшой городок Ментон между итальянской границей и княжеством Монако (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Фото: Ницца - вид на крыши старого города (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Съездите из Ментона на электричке в Италию – за 3,5 евро вы доедете до ближайшего к границе городка Вентимилья. Французские хозяйки и бабули с тачками на колесиках заполняют все вагоны – они ездят в Италию за недорогими качественными продуктами.

Я тоже так сделала: прогулялась по Вентимилье, поедая вкуснейшее джелато за 2,5 евро, сходила на рынок и купила свежайшую горгонзолу по 11 евро за килограмм. Там же на рынке поела равиоли со шпинатом – их тут продают как полуфабрикаты. Но при вас с удовольствием сварят порцию за 3 евро.

Вместо выводов. Стоит ли ехать в Монако на неделю?

Несмотря на то, что мне очень понравилось ходить на французский пляж и мотаться по Лазурному побережью на автобусе, лучше запланировать на Монако один день. А все остальное время посвятить поездкам по Провансу и побережью на арендованном авто.

Напомним, ранее мы писали, как самостоятельно отправиться в Иорданию.

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