Небанальный Львов на майские: локации, которые удивят даже искушенных туристов

Львов - одно из самых популярных направлений для путешественников на майские праздники. Но большинство туристов давно там побывали, а то и по много раз. Многие изучили исторические локации этого города даже настолько детально, что могут показывать их других путешественникам.

Но тревел-блогеры Макс Узол и Оля Манько решили освежить список must see локаций в этом городе и показали "небанальный" Львов. Специально для РБК-Украина они составили маршрут, который впечатлит даже самых искушенных путешественников.

Видео: Львов: что посмотреть и куда пойти (youtube.com/Узол і Манько)

Вместо Высокого замка: площадка, где можно встретить идеальный закат

Первая локация, которую советуют блогеры, сочетает в себе созерцание красивых панорам города. Но - не с Высокого замка (знаменитой среди туристов локации - одного из холмов во Львове, который считается самой высокой точкой города - 413 метров в высоту). Но есть еще одно, не менее интересное место, откуда открываются хорошие виды на Львов, уверены блогеры.

Гора находится на территории известного регионального ландшафтного парка "Знесенье", к которому можно дойти всего за 20 минут пешком от исторического центра города.

Фото: Увидеть Львов можно из необычной локации (Узол и Манько)

"Встретить закат можно не на Высоком замке, а на Лысой горе. Большинство туристов выбирает Высокий замок, так как это одна из самых известных и самая высокая смотровая площадка города. Но можно пройти чуть дальше на территорию парка "Вознесение" или "Знесенье" (на украинском - "Знесіння"), можно подняться на лысую гору, откуда тоже открывается прекрасный вид на старый город, на сам парк "Знесиння", а также на старые районы Львова и на сам Высокий замок. Именно на Лысой горе можно встретить один из самых красивых закатов в городе", — советует Оля Манько.

Фото: Площадка, с которой открываются виды на город (Узол и Манько)

Место, где спасают животных

Возле Лысой горы есть еще одно интересное место - "Домівка врятованих тварин". Тут можно увидеть множество животных: лисицы, волки, дикобразы, лошадки, ослик, еноты, совы, аисты и еще много других, обращает внимание Макс Узол.

Фото: В это приюте спасают животных, которые ранее содержались в плохих условиях (Узол и Манько)

"Вход на территорию - бесплатный. Но важно, это не зоопарк. Тут спасают животных. Они сюда попадают с травмами или же их спасают от недобросовестных хозяев. Волков, например, забрали с Житомирской тюрьмы: они жили там в собачьей клетке. Оказывается, во многих тюрьмах есть такая традиция - держать волков", — рассказывает он.

Лисы чаще всего попадают в такие приюты из притравочных станций и от браконьеров, обращает внимание блогер.

"Некоторых животных тут лечат, выхаживают и выпускают на свободу. Но есть и те, кто уже не выживет в дикой природе. Например, волки, которые родились в клетке. Поэтому в таком приюте они живут всю свою жизнь", — говорит Макс Узол.

Ретрогараж: коллекция старых автомобилей

Еще одно интересное небанальное место во Львове - Ретрогараж, или музей ретроавтомобилей. В нем можно посмотреть старые американские и львовские автомобили и велосипеды.

"Основа музейного собрания - от львовских коллекционеров-энтузиастов. Время от времени экспозиция меняется. Музей очень необычный, так как все автомобили - на ходу, и их даже можно взять в аренду, чтобы просто выехать из музея и покататься по львовским улочкам", — вспоминает Оля Манько.

Фото: Ретрогараж - место для ценителей старых автомобилей (facebook.com/Ретрогараж Львів)

Из интересных экземпляров музея - авто, как у Брюса Виллиса, Джеймса Бонда, Элвиса Пресли и как в фильме "Полицейская академия". К слову, в "полицейском" авто можно даже посидеть внутри.

Фото: В одной из машин можно посидеть и сфотографироваться (facebook.com/bambilviv)

Узнать, как готовится пиво

Еще одно интересное место во Львове — музей пива на территории одной из пивоварен. Три огромных зала, где вы узнаете историю львовского пива и технологию приготовления этого напитка. Экскурсия в сопровождении гида стоит 90 гривен с человека. Можно также взять аудиогид за 36 гривен.

"Мне понравилось, что музей интерактивный, поэтому ты очень увлекаешься в процесс экскурсии, все можно и даже нужно трогать, нажимать, крутить. Локация не похожа на традиционные музеи", — делится впечатлениями Макс.

Фото: В музее можно узнать историю возникновения напитка (facebook.com/DARTUkraine)

Третий этаж музея - это огромный дегустационный зал. В качестве кульминации экскурсии здесь проводят дегустацию пива.

"А нас поразил сам интерьер зала. Выглядит очень космически", — вспоминает Оля.

Экстремальные развлечения: полеты на самолете и роупджампинг на стадионе

Любители экстрима под Львовом могут полетать на самолете. А именно - на аэродроме Цунив, который находится в 30 километрах от Львова, говорят блогеры.

Фото: На аэродроме, который находится на территории города, можно летать на самолетах и прыгать с парашютом (Узол и Манько)

"Тут прыгают с парашютом и летают на разных самолетах. Мы полетали на французском самолёте Socata. Он вмещает три пассажира, а 20-минутный полет стоит 4200 гривен. Впечатления незабываемые! У самолета - великолепный обзор. А во время полета даже можно попробовать поуправлять им", — рассказывает Макс.

Но самое экстремальное занятие во Львове - это необычный роупджампинг на стадионе, отмечает он.

Фото: Роупджампинг обычно проводят на мостах. Но во Львове решили обустроить такую услугу прямо на стадионе (Узол и Манько)

"Мы привыкли, что такую услугу как роупджампинг обустраивают на мостах. Но на стадионе - это точно впечатляет. Высота 11-этажного дома, 34 метра и секунда свободного падения. Под тобой - огромное футбольное поле и невероятный вид на стадион. Прыгнуть решиться не каждый. Но ощущения - невероятные. Стоит прыжок 600 гривен. Если зарегистрироваться на сайте и внести предоплату, то цена снижается до 500 гривен", — резюмирует Макс Узол.

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