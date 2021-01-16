"Не верьте турагентам": туристка раскрыла неожиданные детали об отдыхе в Египте

Отдых в Египте может принести как позитивные эмоции, так и неожиданные неприятности. Об этом РБК-Украина говорит киевлянка Светлана Тараненко. Она на днях вернулась из 5-дневного отдыха в одной из гостиниц курортного Шарм-эль-Шейха и рассказала, о чем стоит помнить туристам перед поездкой.

Светлана говорит, что перед покупкой тура изучила много информации в интернете. Но на отдыхе не все было так, как рассказывали блогеры или туркомпании.

"Первая неожиданность оказалась приятной и касалась погоды на курорте. Многие пугали тем, что в январе в Египте очень ветрено, а купаться якобы вообще нереально. Я рискнула, взяла путевку по скидке и не прогадала. Оказалось, что во время моего отдыха ветра не было, и температура воздуха в Шарм-эль-Шейхе достигала 23-24 градуса тепла днем. Купаться в море было комфортно", - говорит она.

Но все же о ветреной погоде в Египте в январе заявляют другие туристы. Судя по отзывам, на местных курортах бывает и прохладно. Но в среднем температура воздуха достигает 22-25 градусов тепла.

Фото: В январе в Египте ветрено, но купаться в море все же можно (booking.com)

В январе вода в Красном море прогревается примерно до 20 градусов, а воздуха - до 25 градусов тепла днем. Ночью - около 10 градусов тепла.

Отельные гиды и страховка: что нужно стоит знать

Кроме того, мало кто поднимает вопрос о том, как себя могут вести отельные гиды, говорит туристка. При большинстве гостиниц курортного Египта работают так называемые отельные гиды. Не все, но большинство, ведут себя очень назойливо, утверждает Светлана.

"Эти гиды пристают к туристам по мелочам: то просят сходить вместо них в магазин и купить им что-то из продуктов, то постоянно зазывают на экскурсии и на дайвинг даже там, где он запрещен. Задача - "выудить" у туристов деньги. Стоит быть внимательными и не попадаться на их уловки. Если отдыхаете где-то у бассейна, то попросите в отеле табличку "не беспокоить" и поставьте ее возле себя, когда будете загорать или обедать. Тогда такие гиды просто не будут к вам подходить", - советует она.

Экскурсии на месте она рекомендует покупать у проверенных лиц. Если не у туроператоров, то у тех гидов, кого вам лично посоветовали как надежного.

Фото: В отелях часто можно встретить гидов, которые слишком назойливо общаются с гостями (booking.com)

"Не забывайте и о страховке, которую надо оформить перед поездкой. Проверьте, чтобы она покрывала лечение COVID-19. В наше время это уже необходимость. Также, если хотите во время отдыха заниматься разными видами спорта или дайвингом, приобретите для этого отдельную страховку", - говорит Светлана.

С карточки сняли деньги за пользование "бесплатной" лаунж-зоной

"Не верьте турагентам, которые заявляют о 100%-ной безопасности курортов. Подруга рассказывала о случае, когда один из таких гидов при отеле во время выездной экскурсии повел ее с мужем в лаунж-зону, уверяя, что пользование ей полностью бесплатно. Но оказалось, что уже после прилета в Киев с карточки мужа сняли около 500 гривен за пользование этой зоной отдыха. Так что к разного рода "горячим суперпредложениям только для вас" стоит всегда относиться с осторожностью", - говорит Светлана.

Но она говорит, что при должной подготовке к поездке отдых в Египте приносит в основном позитивные впечатления.

"Считаю, что отдохнуть в Египте и получить массу позитивных эмоций можно в любое время года и даже в бюджетном отеле. Главное - помнить об особенностях таких поездок", - подводит итог туристка.

Напомним, ранее туристка рассказала о неприятном случае с туром в Египет.

Также стало известно, что в Египте для туристов приготовили новые необычные объекты.