Названы самые безопасные страны для путешествий в 2022 году: на каком месте оказалась Украина

Рейтинг составлен на основе анализа уровня преступности в 142 странах мира

Аналитический сервис Numbeo опубликовал рейтинг самых безопасных стран для путешествий в 2022 году. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Специалисты составили рейтинг на основе анализа уровня преступности и безопасности в 142 странах мира. Лидером оказался Катар с самым низким индексом преступности — 13,7 балла, а индекс безопасности, соответственно, превысил 86 баллов.

Рейтинг самых безопасных стран для путешествий в 2022 году

Фото: Самые безопасные страны для путешествий в 2022 году (инфографика РБК-Украина)

В тройку лидеров вошли ОАЭ (индекс безопасности 84,8) и Тайвань (84,1). Безопасными для путешествий и жизни названы Оман, Швейцария, Гонконг, Япония, Армения и Словения.

Украина оказалась на 81 позиции рейтинга.

В то же время самыми небезопасными признаны Венесуэла, Папуа-Новая Гвинея, Афганистан, Южная Африка, Гондурас.

Напомним, ранее был назван самый популярный город в мире для путешествий в 2022 году.