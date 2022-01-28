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Настоящий ажиотаж. В румынский городок массово едут туристы: в чем причина

Автор: Евгения Тугушева

Местный водопад этой зимой замерз впервые за несколько лет

В румынский город Топлица массово едут туристы, чтобы полюбоваться замерзшими водопадами. Об этом идет речь в видеосюжете на сайте ТСН.ua.

Водопад Топлица высотой в десять метров известен в стране своей особенной красотой. В связи с низкой температурой водопады замерзли сразу в нескольких регионах. Согласно прогнозам синоптиков, холодный фронт продлится еще несколько дней.

В ближайшие дни все желающие еще смогут увидеть удивительные замерзшие водопады. Из-за довольно нечастого природного явления за последние дни здесь резко увеличилось количество туристов.

В местных СМИ отмечают, что водопад в этом году замерз впервые за несколько лет.

Город Топлица (рум. Toplița) расположен в уезде Харгита в Румынии, в 215 километрах от украинской границы.

Напомним, ранее мы писали, что в Норвегии упрощают правила для туристов.

Также мы писали, что в в ЕС вводят новые правила пересечения границы для туристов.

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РумынияТуризм