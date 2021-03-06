Декорации из сказки: лучшие замки Украины для первых путешествий весной

Пожалуй, все уже давно знают, что путешествие - всегда один из лучших подарков. Особенно - на праздник весны, красоты, цветов и любви.

Я знаю наверняка: несмотря на мощную силу, выносливость, революционность и эмансипацию, внутри каждой женщины всегда будет жить романтичная принцесса или даже королева. Конечно, она хочет, чтобы вокруг были мир, цветы, любовь и непременно - красивые декорации.

В Украине - около сотни замков, крепостей, нарядных барских имений. Многие из них как раз и возводились во имя любви. И, по моему мнению, именно эта сила чудом сохраняет их долгие и такие бурные годы на нашей земле. Держите особый Tour de Ukraine и непременно создайте сказку для своей принцессы.

ЗОЛОЧЕВСКИЙ ЗАМОК

город Золочев, Львовская область

Видео: Золочевский замок (youtube.com/Tour de Ukraine)

Китайский романтический дворец посреди средиземноморского парка, фонтаны со скульптурами ангелов, голландские бастионы. Весь этот размах архитектурного микса можно оценить теперь в тихом туристическом городке Золочев, который когда-то он был резиденцией польского короля Яна Собеского.

Но причем здесь Китай? В XVII веке, собственно, когда этот камерный дорогущий дворец появился вблизи Львова, Европа буквально бредила восточным стилем. Мода - она такая: диктует и манит даже монархов.

Фото: Золочев когда-то он был резиденцией польского короля Яна Собеского (предоставлено автором)

А влюбленных монархов - тем более. По одной из версий, польский король Ян Собеский создал здесь кусочек Азии для своей жены. Он называл ее милой Марисенькой.

Семья любила уединяться здесь подальше от столичных дел и главное - от любопытных глаз. И гарантирую: здесь и вы почувствуете эту атмосферу релакса.

СВИРЖСКИЙ ЗАМОК

село Свирж, Львовская область

Видео: Свиржский замок (youtube.com/Tour de Ukraine)

А почему бы не двинуться по следам отважных мушкетеров? Вот вам готовая легенда для любимой. Направляемся в Галицкую Гасконию! Да, этот уютный уголок Львовщины довольно часто сравнивают с французской провинцией.

В самом центре села Свирж на берегу голубого пруда красуется небольшой, но чрезвычайно эффектный замок. В XV веке здесь был небольшой городок, которым почти два века правила семья Свиржских. Собственно, по тогдашним обычаям семья и дала свое имя местности. И на том самом месте уже стояла крепость, но деревянная.

Фото: "Замок мушкетеров" в центре села Свирж на Львовщине (предоставлено автором)

Белокаменным, с коренастыми башнями, с подвесным мостом, грифонами и камерным французским двориком, Свиржский дворец сделал второй владелец – военачальник Речи Посполитой, граф Александр Цетнер. У архитекторов было конкретное задание - сделать это место максимально уютным.

Таким он и вышел, этот камерный замок. Достаточно враждебный и массивный снаружи, а внутри - домашний и романтичный.

К чему же здесь мушкетеры? А к тому, что они здесь действительно бывали. Правда уже в то время, когда их давно не было уже во Франции. Местные в деталях рассказывают о съемках легендарной ленты "Три Мушкетера". В Свирже трижды разбивали съемочный лагерь. Отправьтесь и вы в это великолепное имения и ощутите прилив вдохновения!

ОЛЕСКИЙ ЗАМОК

село Олеско, Львовская область

Олесский замок - одно из самых популярных исторических имений Львовщины. Более шести веков он стоит на высоком холме, становясь свидетелем и участником многих исторических событий. В XV–XVI столетиях за него велась постоянная борьба и происходили частые смены владельцев. Все - из-за расположения замка: прямо на границе Литвы и Польши.

Во второй половине XV века крепость перестала быть оборонительным сооружением и превратилась в резиденцию магнатских родов: сначала Даниловичей, а впоследствии - Собеских и Жевуских.

Фото: В стенах Олеского замке родился будущий король Польши Ян III Собеский (предоставлено автором)

Олеский замок известен тем, что в его стенах родился будущий король Польши Ян III Собеский, во времена правления которого замок получил статус королевской резиденции.

Внутри крепости сохранилось немало вещей и отделки, можно увидеть покои уважительных жильцов.

ПОДГОРЕЦКИЙ ЗАМОК

село Подгорцы, Львовская область

Видео: Подгорецкий замок (youtube.com/Tour de Ukraine)

"Palazzo in fortezza" - так называлась особая архитектурная схема, по которой построен Подгорецкий замок. Твердыня повторяет форму квадрата, и до сих пор окружена линией оборонительных укреплений с глубоким рвом и земляными валами.

Внешне неприступный, а внутри - дворец в стиле Ренессанс, классический европейский особняк с широченными террасами и итальянским многоярусным парком. На высоком холме посреди равнинного плато его возвел коронный гетман Речи Посполитой Станислав Конецпольский.

Фото: Подгорцы когда-то были популярным центром встреч лиц из высших кругов Европы (предоставлено автором)

В XVII и XVIII веках замок был очень популярен в высших кругах Европы. В Подгорцах всегда старались удивить гостей, устраивали пышные приемы с музыкой местного оркестра, фейерверками и парадами. В замке даже действовал свой театр. А воду с 38-метрового колодца для господ, внимание, поднимал специально обученный медведь!

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Но больше всего туристов сюда манит романтичная и одновременно ужасающая история и призрак бывшей хозяйки Ржевусской. Пожилой граф задушил свою юную жену из-за ревности и замуровал в одной из стен замка.

Местные поговаривают, что она до сих пор ходит по территории. Чтобы вы не сомневались, есть даже задокументированные архивные показания людей, которые видели женщину в белом.

Напомним, ранее мы писали об интересных местах Николаевской области для поездки весной. например, в марте в этом регионе можно посмотреть Гранитно-степное Побужье и Бугский гард.

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