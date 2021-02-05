Без дорог и реставрации: почему в украинские замки едет мало туристов

Фото: Дворец Шуваловых в Черкасской области (предоставлено Лалой Тарапакиной)

Замки и крепости Украины, которые могут стать туристическими "магнитами"

В прошлом году туристы стали активнее исследовать туристические места в Украине, не выезжая за границу. Изучать новые локации можно действительно долго, ведь количество исторических памятников в стране впечатляет.

Одних только фортификационных сооружений на территории нашего государства насчитывается около 5 000. Больше всего их в Винницкой, Тернопольской области, на Закарпатье.

Большая часть замков хорошо сохранилась до нашего времени и не была разрушена в результате войн и под влиянием времени. Но даже в условиях закрытых границ и популяризации в соцсетях путешествий по Украине, экскурсионные поездки к историческим локациям не обрели ожидаемой популярности.

Почему замки и дворцы в Украине обходят вниманием - разбиралось РБК-Украина.

"Оставляем машину и три километра идем пешком. По полуметровым лужам"

В Украине – большое количество уникальных замков и подобных им сооружений, которые могли бы посещать тысячи туристов. Это могло бы приносить немалые средства в местные бюджеты, говорят опрошенные РБК-Украина эксперты. Однако многие замки не восстанавливают десятилетиями. Также не идет речи о том, чтобы строить к ним дороги и прокладывать туристические маршруты, открывать гостиницы и рестораны.

Ровенская область, которая граничит с автотрассой "Киев-Львов", могла бы конкурировать в туризме с соседней Львовской. Здесь есть места, интересные для индивидуальных туристов и экскурсионных групп.

Например, Губковский замок, расположенный в живописных местах над рекой Случь, датируется 10-13 веком. После монголо-татарского нашествия он не сохранился в целом состоянии, однако мог бы стать одной из "изюминок", которые ежегодно посещали бы многие туристы.

Фото: Панорама с видом на Губковский замок (wikipedia.org)

Главная проблема локации - отсутствие качественной дороги и необходимой навигации, говорит РБК-Украина директор туристической фирмы Taistra Travel Наталья Горбачева. Самостоятельные туристы нередко блуждают здесь в поисках локации и не знают, что ехать сюда стоит через Костополь, Березно, Моквин и Сосновое.

"Местной громаде стоят позаботиться о парковочных площадках, указателях, чтобы туристы не бродили по кладбищу или огородам", - считает Наталья.

Клеванский замок со старинным виадуком, несмотря на разрушения, советские "улучшения" и пожары, неплохо сохранился до наших дней. Сегодня местность, где расположен замок, больше знают по локации "Тоннель Любви". Реставрация замка могла бы дать мощный толчок для развития туризма в Клевани.

Рядом пролегает дорога, соединяющая Ровно и Луцк, достаточно отелей разной категории, заведений питания. Но само здание замка сейчас выглядит опустошенным. Но, если попасть сюда с эрудированным гидом, Клеванский замок поразит туриста легендами и историями о событиях, которые здесь развивались много веков назад.

Некоторые трассы в 2020-м отремонтировали. Но стоит с них свернуть, и дороги начинаются очень плохие, говорил ранее РБК-Украина руководитель школы гостиничного бизнеса "Michelle" Александр Чорный.

Фото: Руины одного из замков в Украине (предоставлено Лалой Тарапакиной)

"Простой пример – Каминное село. Из Киева к нему – 250 километров. И если 230 можно проехать за два часа, то остальные 20 километров – еще за полтора часа, это если у вас полный привод и высокий клиренс. Иначе оставляем машину в ближайшем селе и три километра идем пешком. По грязи и полуметровым лужам. Или - церковь в Гусинцах. 10 километров дороги через лес между соснами по оврагам", - вспоминает эксперт.

По его словам, подъезд к каньону в Буках – это если совсем не жалко машины и есть деньги на ремонт.

"Как много людей захотят туда поехать по таким, с позволения сказать, дорогам? А могли бы ездить в туры выходного дня, много и часто. Особенно – когда границы закрыты. Ну это же прекрасный вариант - исследовать свою страну и посмотреть, насколько она красива. Заодно - заплатить за экскурсию, питание. Почему нет?" - задается он вопросом.

Не у всех громад есть видение, как решить проблемы

Дубенскому замку повезло больше предыдущих. Судя по отзывам туристов, местные дворцы, казематы, подземелья и легендарная башня Беатка и окружающая памятник инфраструктура впечатляют гостей. Замок ежегодно открывает новые экспозиции и локации.

Развитая инфраструктура дает возможность не только погрузиться в историю, но и вкусно пообедать, купить сувениры в магазине музея.

На сайте есть 3D-экскурсия, которая дает реалистичное представление о замке. Интереснен и сам город, но за пестрой наружной рекламой теряется его обаяние. По мнению Натальи Горбачевой, властям и обществу стоит обратить внимание на "лицо" Дубно.

Фото: Усадьба Даховских в Черкасской области (предоставлено Лалой Тарапакиной)

Острожский замок – самый известный из подобных сооружений в регионе. Расположенный на холме над рекой Вилия, представляет собой большой комплекс. В него входят Богоявленская церковь-крепость, Надвратная башня, Круглая и Каменная башни.

В 2020 году заповедник Острога реализовал проект "Инклюзивный музей в Острожском замке": с тех пор в музее заработал аудиогид на английском, польском и украинском языках, появились тактильные копии экспонатов, путеводитель с адаптированным текстом для людей с нарушениями слуха и зрения, вспоминает Наталья Горбачева.

Примеры Острожского и Дубенского замков - удачные для подражания в контексте того, как можно развивать туристические объекты в области и в Украине, говорят гиды.

Проблема замкового наследия в Украине – комплексная, комментирует основатель Фонда по восстановлению украинских замков "12 вартових" и организатор путешествий по Украине #FollowBlueBird Лала Тарапакина.

"В настоящее время исторические объекты в основном находятся на балансе ОТГ (объединенных территориальных громад). Но у общин пока что нет соответствующих знаний, образования и видения решений проблем. Недостаток дорогостоящей проектно-сметной документации часто не позволяет начинать восстановительные работы", - объясняет эксперт.

Еще одна проблема - высокая степень разрушения зданий и отсутствие охраны на местах. А дороги являются наименьшей из преград, считает Лала Тарапакина.

Фото: Нехватка дорогостоящей проектно-сметной документации часто не позволяет начинать восстановительные работы (предоставлено Лалой Тарапакиной)

"Замки могут стать туристическими "магнитами" регионов. Рядом со зданиями есть другие интересные объекты, которые в комплексе формируют в туристические предложения. Государственно-частное партнерство дало бы толчок к созданию минимальной инфраструктуры региона", - говорит она в комментарии РБК-Украина.

В Польше замки передают частным собственникам

Значительно лучше ситуация с инфраструктурой вокруг памятников обстоит в соседней Польше. Там древние замки в основномподдерживают в отличном состоянии. В государстве функционируют Фонды культурного наследия, которые предоставляют средства на их содержание. Оказывается поддержка и со стороны ЕС. Но большинство замков государство передало на содержание в частные руки.

По словам директора офиса по туризму Польши в Украине Влодзимежа Щурека, под надзором соответствующих служб бизнес может создавать гостиничные комплексы. Так удалось полностью отстроить Замок крестоносцев Рин в Варминско-Мазурском Воеводстве вблизи города Ольштын. Ранее там размещался Совет местного самоуправления.

"Новый владелец несколько лет проводил реставрационные работы, чтобы привести объект в порядок, а Совет тем временем переехал в другое здание. Стандартно в таких отелях-музеях есть общая музейная часть, ресторан, где можно вкусно пообедать, и гостиничные номера. Прибыль от гостиничного бизнеса позволяет поддерживать объекты, развивая туризм. И бизнес, и государство, остаются в выигрыше", - объясняет эксперт.

Примеров восстановления замков в Украине не так много

Тем временем, в Украине есть только несколько примеров, когда объекты исторического наследия удалось восстановить частным собственникам.

Территорию заброшенного когда-то австрийского фортификационного комплекса 19 века в центре Львова отреставрировали владельцы одного из отелей по согласованию с местными властями. Удалось восстановить и привести в порядок и территорию вокруг здания. Сейчас это популярное среди туристов место, и с холмов фортификационного сооружения открывается великолепная панорама на город.

Художник Иосиф Бартош пытается восстановить замок 15 века в селе Чинадиево на Закарпатье. Процесс восстановления памятника идет не системно и длится уже несколько десятилетий: художник привлекает деньги волонтеров, венгерской и местной власти, часто - собственные средства.

Фото: Замок Сент-Миклош в Чинадиево на Закарпатье собственными силами восстанавливает местный художник (wikipedia.org)

Историко-культурный комплекс "Замок Радомысль" в Радомышле Житомирской области - частный музейный комплекс, который практически заново отстроила врач и политик Ольга Богомолец.

Комплекс долго стоял заброшенным, а вокруг его территории было много мусора. Замок восстановили в 2007 году вокруг большой мельницы, датированной 1902 годом. Место довольно быстро стало популярным для проведения торжественных церемоний. Туристы приезжают сюда самостоятельно и группами в сопровождении экскурсоводов.

Некоторые замки планируют восстановить

В этом Году Министерство культуры и информационной политики планирует реализовать проект "Большая реставрация". Он предусматривает развитие культурного и туристического потенциала Украины, говорят РБК-Украина в Государственном агентстве развития туризма.

"В рамках этого проекта будут осуществляться мероприятия по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия, будет проходить реставрация замков, музеев, исторических усадеб, дворцово-парковых комплексов, и так далее", - рассказала глава ведомства Марьяна Олеськив.

Фото: "Большая реставрация" коснется в том числе Чертковского замка в Тернопольской области (wikipedia.org)

По ее словам, большинство из запланированных к реставрации объектов - это потенциальные и действующие туристические аттракции, которые притягивают к себе как внутренних, так и въездных туристов.

"Суть проекта "Большая реставрация" заключается не только в сохранении наследия, а и в том, чтобы после обновления объекты стали самодостаточными - смогли зарабатывать средства за счет туристов и проведения различных развлекательных мероприятий, фестивалей, официальных мероприятий", - уточняет глава ДАРТ.

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