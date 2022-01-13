Находки превзошли ожидания. В Англии обнаружили руины уникального римского города

В Англии на территории графства Нортгемптоншир археологи были найдены руины древнего римского торгового города, пишет The Guardian.

За год работ 80 археологов нашли римскую дорогу шириной в десять метров на участке возле небольшого городка Чиппинг-Уорден шириной в десять метров, жилые и промышленные постройки, более 300 монет и четыре колодца.

О наличии в этом районе археологических раскопок известно еще с 18 века, но находки во время раскопок превзошли ожидания экспертов.

"Это одно из самых впечатляющих мест, обнаруженных нами"

Поле, где проводятся раскопки, располагается на границе Нортгемптоншира и Оксфордшира, в этом месте планируется провести маршрут строящейся высокоскоростной железнодорожной сети High Speed 2 между Лондоном и Бирмингемом, поэтому с 2018 года всю эту территорию, согласно принятым правилам, проверяют археологи.

"Участок ранее использовался для выпаса скота, и такая почва эффективно сберегала то, что оставалось под ней", — объясняет Джеймс Уэст из Mola Headland Infrastructure, который руководит раскопками. О наличии в этом районе археологических древностей было известно еще с XVIII века, однако находки, сделанные во время нынешних раскопок, превзошли все ожидания экспертов, они буквально перевернули представления историков о римской эпохе.

"Это, безусловно, одно из самых впечатляющих мест, обнаруженных нами во время работы по маршруту HS2. Обнаружение столь хорошо сохранившегося участка римской дороги и множества других вещей стало экстраординарным событием и способно многое рассказать нам о людях, которые здесь жили. Это место действительно может изменить наше представление о римском ландшафте в регионе и за его пределами", — утверждает Уэст.

Деревня железного века, состоящая из более чем 30 круглых домов, располагалась на этом месте во время римского вторжения в 43 году н.э. В период римского владычества, которое продлилось до 410 года н.э., поселение расширилось и стало еще более процветающим. В момент наивысшего подъема в этом городе жили сотни людей, что довольно много по античным меркам.

"Романизация" жителей включала адаптацию к римским обычаям, продуктам и методам строительства. Об их возросшем богатстве свидетельствует количество обнаруженных римских монет и гирь, что считается признаком обширной коммерческой деятельности. Одна весовая гиря была украшена изображением женского божества, что говорит о высоком статусе ее владельца",— сказал Уэст.

Из чернозема извлечены были также ювелирные изделия с тонким орнаментом, стеклянные сосуды и изысканная керамика, привезенная из Галлии. Доказательства активного пользования жителями римской косметикой были получены после обнаружения следов минерала галенита, свинцового блеска — сульфида свинца, который измельчали и смешивали с маслом для нанесения макияжа.

Также была обнаружена половина кандалов, что предполагает либо использование рабского труда, либо содержание заключенных в тюрьмах.

Напомним, ранее мы писали, что в Норвегии археологи обнаружили руины нескольких скандинавских домов.